Subiectele zilei: Drumurile „criminale” din România, subiectul unui reportaj BBC despre țara cu cele mai multe accidente rutiere mortale din Europa; Germania: Expulzările devin tot mai brutale

Drumurile „criminale” din România, subiectul unui reportaj BBC despre țara cu cele mai multe accidente rutiere mortale din Europa. Drumurile „criminale” din România se vor regăsi într-un reportaj al postului britanic BBC, pornind de la faptul că țara noastră este pe primul loc în Europa la rata accidentelor mortale. Britanicii au realizat și un protest al inițiatorului protestului #șîeu, cel care a construit primul metru de autostradă din Moldova, Ștefan Mandachi. Reportajul are 28 de minute și va fi difuzat, pe 22 august, de postul Postul BBC Radio 4. Anual, în România mor de două ori mai multe persoane, comparativ cu media Uniunii Europene și de trei ori mai mult, în comparație cu Marea Britanie, astfel că țara noastră este pe primul loc la rata accidentelor mortale din UE, scrie Drumurile „criminale” din România se vor regăsi într-un reportaj al postului britanic BBC, pornind de la faptul că țara noastră este pe primul loc în Europa la rata accidentelor mortale. Britanicii au realizat și un protest al inițiatorului protestului #șîeu, cel care a construit primul metru de autostradă din Moldova, Ștefan Mandachi. Reportajul are 28 de minute și va fi difuzat, pe 22 august, de postul Postul BBC Radio 4. Anual, în România mor de două ori mai multe persoane, comparativ cu media Uniunii Europene și de trei ori mai mult, în comparație cu Marea Britanie, astfel că țara noastră este pe primul loc la rata accidentelor mortale din UE, scrie Libertatea





Explozia din Rusia | Președintele CNCAN: Radiațiile din România sunt în limitele normale. Explozia a degajat în atmosferă particule radioactive. „Pot să vă confirm că în toată această perioadă cât am făcut aceste monitorizări pe tot teritoriul României, radioactivitatea probelor de aerosoli la o limită de avertizare de 50 de becquereli pe metru cub şi de alarmare de 200 becquereli pe metru cub, nu au depăşit 5 becquereli (n.r. - unitate de măsură pentru radioactivitate) pe metru cub, la Constanţa având, de exemplu 2 becquereli pe metru cub, iar în Bucureşti 4,5 becquereli pe metru cub. Cele mai mici valori sunt la Arad, Baia Mare, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Piatra Neamţ şi Babele, adică pe tot teritoriul României”, a declarat Rodin Traicu la Explozia a degajat în atmosferă particule radioactive. „Pot să vă confirm că în toată această perioadă cât am făcut aceste monitorizări pe tot teritoriul României, radioactivitatea probelor de aerosoli la o limită de avertizare de 50 de becquereli pe metru cub şi de alarmare de 200 becquereli pe metru cub, nu au depăşit 5 becquereli (n.r. - unitate de măsură pentru radioactivitate) pe metru cub, la Constanţa având, de exemplu 2 becquereli pe metru cub, iar în Bucureşti 4,5 becquereli pe metru cub. Cele mai mici valori sunt la Arad, Baia Mare, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Piatra Neamţ şi Babele, adică pe tot teritoriul României”, a declarat Rodin Traicu la Digi24

Situaţia turiştilor rămaşi blocaţi pe insula grecească Samothraki încă de sâmbătă, 10 august, devine dramatică. Starea de tensiune generală a generat un conflict la secţia de poliţie din port, în urma căruia un cetăţean român ar fi fost bătut de poliţişti şi a ajuns la spital. Românii blocaţi pe insula grecească Samothraki reclamă un incident foarte grav petrecut în după-amiaza zilei de marţi, 13 august. Doi bărbaţi au mers după-amiază în port să ceară informaţii despre momentul în care va veni un feribot pentru a-i transporta pe continent, scrie Adevarul Acum a devenit cunoscut că tot mai mulţi oameni în această situaţie opun rezistenţă, iar statul reacţionează cu toată fermitatea, fiind criticat pentru asta. Periodic apar relatări privind încercări de expulzare eşuate. Refugiaţii depun plângere în justiţie, cu succes, împotriva planificatei lor expulzări în ţara de origine sau într-un stat terţ sigur, pe care l-au tranzitat înainte de a pătrunde în Germania. Alţii dispar şi trăiesc în clandestinitate înainte ca poliţia să-i reţină. Există însă şi cazuri în care expulzarea eşuează în ultimul moment din cauza violenţei scăpate de sub control în avioane. În primul semestru al acestui an, piloţii unor companii aeriene germane şi străine au refuzat să ia parte la expulzarea a 335 de persoane, în total, potrivit Deutsche Welle Grupul aflat la vânătoare a fost localizat la miezul nopţii în pădurile dintre Comarna şi Costuleni. Au fost găsiţi şi trei mistreţi împuşcaţi. Doi braconieri au fugit, iar patru au rămas pe loc. Un caz de braconaj a aprins spiritele din două inspectorate de poliţie din Iaşi: Poliţia de Frontieră şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi. În plină carantină a virusului de pestă porcină, braconierii dau atacuri peste atacuri în pădurile din judeţul Iaşi, iar printre aceştia se pare că s-ar afla şi poliţişti de la cele două instituţii de mai sus. Duminică noapte spre luni, o patrulă formată din poliţişti de la Poliţia de Frontieră Ţuţora a depistat în jurul orei 24, prin camera de termoviziune un grup de bărbaţi aflaţi la vânătoare prin pădurile dintre localităţile Comarna şi Costuleni, potrivit Ziarul de Iași Economie comparată (două studii de caz). Prima localitate din Slovenia după ieșirea din Ungaria este Lendava. O localitate cu 10.000 de rezidenți și cam 3.500 de locuitori activi din punct de vedere economic. Cam cât o comună mai mare din România. E un oraș mic la periferia Sloveniei. Ce te frapează imediat de pe autostradă? Sediul Sandoz, Lek - Lendava modern unde se produce ceva. Pe lângă el mai există și alte câteva companii mari vizibile și ele de pe drum căci localitatea nu e mare, am spus: Artex, Varis, Daihen, Elektromaterial... Practic sunt mai vizibile sediile companiilor private decât casele din localitate, relatează Republica Uniunea Europeană și Australia negociază în acest moment un acord de liber schimb, iar produsele agro-alimentare joacă un rol esențial în tratative. Guvernul australian a publicat o listă de denumiri de origine, pentru care UE vrea protecție în cazul în care încheie acordul bilateral. Pe listă sunt 172 de produse alimentare și 236 de băuturi alcoolice, care sunt protejate în Uniunea Europeană în baza sistemelor de calitate. Denumirile de origine și indicațiile geografice sunt la mare preț în Uniunea Europeană, iar protecția acestora a jucat un rol important în toate negocierile de acorduri comerciale ale UE, conform Euractiv