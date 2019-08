Subiectele zilei: Cum luptă cu poluarea 10 capitale europene. Restricții de trafic în zonele centrale, nu și viniete, cum vrea Firea; Mărturia unui polițist după cazul Caracal: Cosmetizăm totul; Strada George Becali, colț cu Stradă Speranței!

Cum m-am întreținut ca studentă româncă în America. Experiența mea în State din 2017 a fost ca o reîntâlnire cu un fost iubit, pe care îl găsești total schimbat și realizezi că dragostea fulminantă care vă lega a dispărut sau a fost o iluzie. În 2004 petrecusem ceva timp în California și mă îndrăgostisem de țară, senzație pe care nu am regăsit-o în 2017, în Pennsylvania. Experiența mea în State din 2017 a fost ca o reîntâlnire cu un fost iubit, pe care îl găsești total schimbat și realizezi că dragostea fulminantă care vă lega a dispărut sau a fost o iluzie. În 2004 petrecusem ceva timp în California și mă îndrăgostisem de țară, senzație pe care nu am regăsit-o în 2017, în Pennsylvania, relatează Experiența mea în State din 2017 a fost ca o reîntâlnire cu un fost iubit, pe care îl găsești total schimbat și realizezi că dragostea fulminantă care vă lega a dispărut sau a fost o iluzie. În 2004 petrecusem ceva timp în California și mă îndrăgostisem de țară, senzație pe care nu am regăsit-o în 2017, în Pennsylvania. Experiența mea în State din 2017 a fost ca o reîntâlnire cu un fost iubit, pe care îl găsești total schimbat și realizezi că dragostea fulminantă care vă lega a dispărut sau a fost o iluzie. În 2004 petrecusem ceva timp în California și mă îndrăgostisem de țară, senzație pe care nu am regăsit-o în 2017, în Pennsylvania, relatează Vice





Strada George Becali, colț cu Stradă Speranței! Vezi unde se află singură stradă din România care poartă numele lui Gigi Becali. Stradă George Becali se află în Rastu Nou, un sat al comunei Rast (jud. Dolj), situat la 80 km de Craiova și la 3 km de Dunăre. În primăvară anului 2006, Dunărea s-a revărsat, a devastat satul doljean, a distrus 800 de case și 4.000 de oameni au rămas pe drumuri. Guvernul a alocat de urgență un ajutor de 15 milioane de euro, bani din care s-au ridicat 300 de case ANL, pe care le-au primit o parte dintre cei afectați de inundații, alte 44 de locuințe fiind construite din banii lui Gigi Becali, scrie Sport.ro

Premierul Pakistanului, Imran Khan, a înăsprit tonul, miercuri, faţă de India, acuzând-o că pregăteşte o operaţiune militară în teritoriul din Kashmir controlat de ţara sa şi avertizând cu o ripostă.rmata pakistaneză dispune de informaţii solide potrivit cărora ei au intenţia să facă ceva în Kashmirul pakistanez“, a declarat Imran Khan într-un discurs susţinut miercuri la Muzaffarabad cu prilejul de Zilei Independenţei Pakistanului, notează Adevărul Sub loviturile unei elite interesate nu de libertatea oamenilor din Hongkong, ci de păstrarea propriei puteri cu orice preţ, chiar şi cu al valorilor pe care chipurile le susţine, democraţia moare în Europa. Dar în Asia? Spiritul democraţiei e viu şi e puternic în sufletele demonstranţilor care sfidează represiunea la Moscova, protestând împotriva falsificării alegerilor din capitala Rusiei. La fel e în inimile tinerilor luptători pentru libertate din Hongkong. E atât de viu şi de puternic, atât de manifest în ochii unei lumi globalizate, încât China comunistă a masat trupe de intervenţie la graniţa cu fosta colonie britanică, scrie Deutsche Welle Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a anunțat astăzi primul plan amplu de luptă contra poluării în București. Potrivit iniţiativei, maşinile sub Euro 3 vor avea interdicţie de a intra în centrul Capitalei. Măsuri similare sunt peste tot în Europa. Însă vinieta pentru mașinile aflate în tranzit într-un oraș care are restricții de trafic, ca măsură antipoluare, nu este implementată și în alte țări. Capitala Marii Britanii este o excepție: îi pune pe poluatori să plătească, având în vedere că restricționarea mașinilor ar provoca mari probleme într-un oraș de mărimea Londrei, relatează Libertatea Vreme de 30 de ani, John Liversidgea fost comisar șef în cadrul Poliției din Thames Valley. Anual, în regiunea care cuprindea comitatele Berkshire, Buckinghamshire și Oxfordshire aveau loc între 16 și 20 de omucideri. Cel puțin jumătate dintre acestea erau comise de partenerul de viață al victimei, spune Liversidge, care a văzut din postura de șef al diviziei de investigare a crimelor consecințele tragice ale violenței domestice, conform Republica Radu Duțu, un tânăr polițist din București, vorbește despre atmosfera din Poliție, acum, după ce dosarul Caracal începe să iasă zona emoției naționale. La suprafață, toată lumea, de la premier până la ultimul șef de post, a afirmat nevoia reformei instituționale. În realitate, însă, spune Radu Duțu, atmosfera este una de relaxare: „Așa suntem noi: când e puțină presiune pe Poliție, încep să se facă reforme și lucrurile par să meargă ceas. După ce trece presiunea se revine la starea inițială și nu se schimbă nimic“, potrivit Recorder Republica Moldova, Ucraina, Georgia, dar și România se află în raza de acțiune a propagandei ruse. Sunt zeci de site-uri care întrețin mituri sau răspândesc concertat știri false în momente decisive pentru soarta acestor țări. Biserica este utilizată la greu ca instrument de propulsare la putere, prin falsuri și dogme, a politicienilor pro-ruși. Autoritățile strâng din umeri și spun că nu dispun de instrumente pentru combaterea falsurilor și manipulării, scrie Euractiv Politiștii au percheziționat 18 locuințe și au descoperit 743 de grame de substanțe psihoactive sub formă cristalină, 199,4 grame de substanțe psihoactive sub formă vegetală, 169,4 grame de cannabinoid sintetic, 15 comprimate, trei laptopuri, un hard-disk, dar și nu mai puțin de 37 de telefoane mobile, 8.000 de euro, 10.658 de lei și un pistol cu aer comprimat. ”Bunurile ar fi fost procurate de membrii grupului prin mediul on-line, ulterior fiind puse în vânzare, oferite sau deţinute pentru consum propriu”, spun procurorii pentru Actual de Cluj