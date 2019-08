​Subiectele zilei: Criminalul de la Săpoca este un „tip singuratic”. Cum îl descriu vecinii pe bărbatul care a ucis patru oameni; Meritocraţie marca PSD. Dăncilă a promovat un şofer ca subsecretar de sta; Cum vom plăti, practic, bacşişul, de la 1 octombrie

fiecare zi în care nu se întâmplă o nenorocire de proporții e un miracol. Descoperim șocați, de la televizor, că România nu are polițiști sau că, dacă are, mulți sunt frați cu interlopii. Avem revelații cum că într-un spital de tratare a afecțiunilor psihiatrice un pacient internat pune mâna pe un suport de perfuzii și în câteva minute lasă fără suflare 3 oameni. Plânge un popor după o tragedie despre care am crezut că va schimba România din rădăcini: 65 de tineri au murit. Împreună cu noi, se șochează miniștrii, și premierul. Avem toleranță zero față de asemenea cazuri/ cine a greșit plătește/ depunem plângere penală pe numele asistentelor de la spitalul din Buzău pentru că nu au respectat procedurile, notează Republica