Subiectele zilei: Soţia fostului ministru al Justiţiei, acuzată de avansări neetice, va preda Etica, pe bani, studenţilor; România, pe locul patru în UE la ponderea deceselor prin violență; Zeci de copii, scoși la cerșit de părinți în Costinești

Pe 24 august şi 31 august (de Ziua Limbii Române) la Kremlin vor fi lansate focuri de artificii pentru a celebra „eliberarea“ Chişinăului şi respectiv a Bucureştiului de sub „ocupaţia fascistă“ (sic!). Paralel, preşedintele Dodon s-a sincronizat cu „serbarea“, aşa că pe 24 august va organiza la Chişinău o serie de manifestaţii pentru a marca „eliberarea Moldovei (sic!) de fascism“ (vechea sintagmă simbolică folosită de comuniştii lui Voronin era „româno-fascişti). La nivel imagologic, Dodon şi socialiştii se referă, de fapt, la „eliberarea“ teritoriului dintre Prut şi Nistru de administraţia românească pentru că „românii e fascişti!“ (celebra butadă), relatează Adevărul Profund dezbinat, vestul şi libertatea sunt în mai mare pericol decât oricând. Deşi imperativă le-ar fi unitatea, liderii G7 care se vor întâlni în curând, sunt, între ei, la cuţite. Dar buni prieteni cu duşmanii lor. Ce va obţine Klaus Iohannis de la întâlnirea sa cu Donald Trump? O eliberare de vize pentru români? Bine ar fi. Normal ar fi. Şi bună ar fi şi întărirea parteneriatului SUA cu centrul şi estul Europei. Căci, periclitată de varii duşmani şi extremisme, de la islamism la radicalismul de stânga şi de la ultranaţionalism la putinism, supravieţuirea lumii libere depinde direct de forţa de-a o apăra a naţiunilor ei. De calitatea democraţiilor ei. Ca şi de competenţa, hotărârea şi unitatea liderilor ei, scrie Deutsche Welle Desculți și înfometați, zeci de copii sunt forțați să cerșească de către părinții lor pentru a obține bani din mila trecătorilor în stațiunea Costinești din Constanța. După stau cu mâna întinsă ore-n șir până la epuizare, micuții merg în parcarea unui hotel unde predau sumele unor adulți și apoi se întorc în locurile în care sunt plasați strategic, potrivit Libertatea Elena Toader, soţia fostului ministru al Justiţiei, personaj acuzat chiar recent de avansări profesionale neetice, va preda Etica, pe bani, studenţilor. În cadrul unui program finanţat cu 287.156 de lei, aceasta va preda studenţilor medicinişti cursul „Etica cercetării şi publicării ştiinţifice“. Chiar recent, voci din mediul academic au acuzat-o că a avansat în ierarhia universitară publicând articole în reviste fără specific medical, notează Ziarul de Iași Cu un nivel de 1,55 persoane decedate la 100.000 de locuitori, suntem devansați doar de statele baltice (Letonia 4,59/100.000 loc., Lituania 3,63/100.000 loc. și Estonia 2,65/100.000 loc.).Dincolo de faptul că realitatea nu corespunde clișeelor care consideră România o țară sigură ( dacă nu cumva avem o medie între siguranța relativă din marile orașe și lipsa de siguranță din localitățile mai mici), trebuie subliniat că media UE este de două ori și jumătate mai mică, și anume de doar 0,62 decese/100.000 loc, potrivit Curs de Guvernare Alex este unul dintre „meseriașii” României, oameni talentați și muncitori, cu mâini de aur și minte brici. Pe chef Alex Dumitru l-am întâlnit la doi pași de Ateneu. Cu o seară înainte, la bistro-ul unde lucrează, l-au avut oaspete pe Isaac Hempstead-Wright, cel care l-a jucat pe Bran Stark, în celebrul serial „Game of Thrones”. Actorul s-a delectat cu delicioasele preparate românești de care s-a arătat încântat, relatează Republica Explozia s-a produs în apropierea unui drum, în districtul nord-irlandez Fermanagh, în apropierea frontierei cu Irlanda.Autorităţile primiseră informaţii despre instalarea unui dispozitiv exploziv în zonă, iar explozia s-a produs cu puţin timp înainte de sosirea echipelor de intervenţie. Autorităţile se tem că atacurile se vor multiplica dacă vor fi reintroduse controale vamale după eventuala ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană fără niciun acord Brexit, scrie Digi24 Dacă citești acest text de pe laptop, sau de pe telefonul mobil, află că există câteva variante simple prin care hackerii îți pot fura datele, banii și chiar identitatea – dar sunt și câteva soluții simple la aceste amenințări. Marile probleme sunt însă altele: o spune comisarul-șef Iosif Adrian Gherman, de 11 ani șeful Serviciului de combatere a criminalității informatice din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate, cu care actualdecluj.ro a vorbit în exclusivitate și care spune că, deși mare parte din amenințările cibernetice sunt cunoscute, problemele cu care se confruntă anchetatorii în ultima vreme sunt ”de-a dreptul șocante”.Știați că parfumul purtat de Grace Kelly la nuntă să din 1956 cu Prințul Rainier de Monaco are miros de gin tonic, este insipirat dintr-un faimos cocktail al vremii și se produce și în ziua de azi? Sau că sticlă parfumului Femme, purtat și de Audrey Heburn, este creată după formele feminine? Sau că "Mon Boudoir", vestitul parfum al Reginei Maria va fi produs din nou începând din acest an? Toate aceste povești și multe altele pot fi aflate la Muzeul Parfumului din București, scrie Wall-street „După externare, alcoolicii sunt lăsați de izbeliște la poarta spitalului, nu-i mai întreabă nimeni nimic.”Tragedia de la Săpoca a redeschis discuția despre necesitatea reformării sistemului psihiatric din România. În noaptea de sâmbătă spre duminică, un pacient în sevraj etilic a ucis cinci colegi de suferință cu un stativ de perfuzii, fără ca cineva să intervină. Asta deși pe tură erau șapte asistente și trei infirmieri în secția spitalului de psihiatrie de lângă Buzău, notează Vice