Subiectele zilei: Macron insistă cu ideea apropierii Rusiei de Europa; Cinci metropole, amenințate cu riscul scufundării; Cum este să lucrezi ca tânăr medic într-un spital de psihiatrie din România

Déja-vu à la roumain: o coaliție guvernamentală deja fragilizată se prăbușește din nou în prag de alegeri prezidențiale. Trădare, pierderea încrederii, acuzații verbale reciproce și un vot de neîncredere anunțat de opoziție. Acest peisaj politic nu este câtuși de puțin o premieră în România. Abandonați, social-democrații aflați sub conducerea premierului Viorica Dăncilă vor să se agațe de putere prin varianta unui guvern minoritar, ex-partenerul pseudo-liberal ALDE forjează noi alianțe cu foști membri ai PSD, aflați acum în barca fostului premier Victor Ponta, scrie DW

Liberalul Rareș Bogdan spune că își dorește o moțiune de cenzură cât mai repede, dar că opoziția are un singur „glonț de argint” pentru a răsturna Guvernul. El spune că ușile PNL rămân închise pentru social-democrații care, timp de trei ani, „și-au bătut joc de români”. Rareș Bogdan a vorbit la Digi24 despre demersurile liberalilor în vederea moțiunii de cenzură. Rareș Bogdan a spus că moțiunea va fi depusă când va exista garanția că aceasta are șanse să treacă, pentru că are „un singur glonț de argint”.