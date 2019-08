Subiectele zilei: Ce condiţii a pus Victor Ponta ca să susţină moţiunea de cenzură a PNL. În paralel, negociază şi cu PSD; Mihai Şora, rezistenţa, împăcarea; Victimele din sistemul medical ale Olguţei. Unii umiliți, alții tratați regește deși au aceeași pregătire

L-am zărit pe filosoful Mihai Şora sfidând provocările jandarmilor găzari şi bătăuşi ai regimului Dragnea. L-am întâlnit la coada Girafei din piaţa Victoriei la 10 august 2018. Un an mai târziu am avut privilegiul de a-l vedea, simbol viu al reconcilierii românilor din est şi vest, de acasă şi din diaspora, emoţionat la culme de întâlnirea şi împăcarea cu fiul său emigrat, pe care-l pierduse din vedere. Filosoful Mihai Şora e mai mult decât un simplu erudit. Reprezintă specia celor care, deşi continuă să-şi petreacă partea leului din timp gândind şi scriind, nu dispreţuiesc nici fapta, actul civic, protestul, ori de câte ori libertatea şi democraţia sunt în pericol, iar statul de drept e ameninţat să fie demolat, scrie Deutsche Welle

Dacă oamenii se trezesc în fiecare dimineață, gândindu-se la ce s-a mai întâmplat rău în lume, nu e de mirare, având în vedere ce citesc de regulă în ziar sau văd la televizor. Și aici, în SUA, dar și în România, unde mi-am încheiat recent anul sabatic, toate știrile scrise sau vizuale încep zilnic cu accidente, crime, violuri, incendii, crize de tot soiul (financiare, politice, energetice, de sănătate etc.), poluare, droguri etc. Și sânge, neapărat sânge. Legea nescrisă a mass-mediei este: If it bleeds, it leads. Pe vremuri se spunea: Nicio masă fără pește oceanic. Acum lozinca s-a schimbat: Nicio știre „serioasă” (breaking news) fără sânge. (A se vedea, de ex., tărăboiul mediatic, chiar și aici, pe Contributors, al nefericirilor de la Caracal), scrie Constantin Crânganu pe Contributors.ro