Subiectele zilei: Românii din nordul Italiei și cei din Canada, primii care vor vedea filmul despre Colectiv, săptămâna viitoare. Când e premiera și cât costă biletele; Cum arată noua aritmetică parlamentară. PSD mizează pe ruperea ALDE

Situaţia parlamentară a PSD se complică în această sesiune parlamentară. Prin ieşirea ALDE de la guvernare, social-democraţii se confruntă cu probleme privind majoritatea care să susţină Cabinetul în ambele camere. La Senat, PSD ar avea nevoie de 69 de voturi, dar mai are doar 68, după ce doi aleşi au plecat la Pro România, adică Vasile Ilea şi Nicolae Marin, iar social-democraţii au reuşit doar să-l rupă pe senatorul Ilie Niţă de ALDE, scrie Adevarul Filmul "Colectiv", va avea premiera săptămâna viitoare, miercuri, la ora Italiei 14:30, la prestigiosul festival de film de la Veneția. După două zile va rula și la Toronto. În cele 109 minute, românii din nordul Italiei și cei din Canada, care își pot cumpăra printre primii bilete la documentarul regizat de Alexander Nanau, vor urmări scene filmate imediat după incendiul groaznic din clubul Colectiv, 30 octombrie 2015, care a curmat viața a 64 de persoane și a dus la rănirea altor 186, relatează Libertatea La 1 septembrie 1939 cădeau primele bombe din al Doilea Război Mondial. Înainte de a ataca peninsula Westerplatte, din apropiere de Gdansk, avioanele de luptă germane au distrus orașul Wieluń.Jan Tyszler îți amintește că, deja de la sfârșitul lui august 1939, "mirosea a război" și că tema era mereu prezentă în discuțiile oamenilor. Dar nimeni nu credea că tocmai orașul acesta va fi primul atacat de aviația germană, scrie Deutsche Welle Oraşul turc Hasankeyf are mai mult de 10 000 de ani şi riscă să fie acoperit de ape - nu din cauza crizei climatice, ci în urma unui proiect planificat. Guvernul turc vrea să inunde oraşul istoric pentru a construi un baraj care va genera electricitate pentru sud-estul ţării. Asta înseamnă că oameni ca Çetin Yıldırımer sunt mutaţi din casele lor şi din una dintre cele mai vechi aşezări locuite din lume, arată Digi24 Peste 10 milioane de pasageri au zburat din sau spre România în primele 6 luni ale acestui an. Mai mulți cu aproape 8% față de aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce priveşte topul destinaţiilor, cei mai mulţi pasageri au plecat din România către Londra Luton, o destinaţie care confirmă apetenţa pasagerilor romani pentru transportul low-cost: 480.150 de oameni au zburat aici. Pe locul 2 s-a situat aeroportul Milano Bergamo cu 241.000 de călători plecaţi din România şi pe 3, Munchen cu aproape 200.000 de pasageri, potrivit Știrile Protv Pe hârtie suntem o țară ‘predominant’ urbană (că doar așa e chic) cu orașe multe (unele create în mod artificial prin schimbarea statutului juridic al unor localităţi), având în prezent 320 de orașe care adăpostesc 56,4% din populația țării. Ar trebui din ce în ce mai mulți să ne punem problema siguranței urbane și să ne uităm mai atent la ce fac aleșii, administrația și organele abilitate în materie de prevenție a criminalității, notează Republica Viorica Dăncilă se jură că nu fură. Vrea să depună plângere penală pe numele președinte Iohannis care a spus că PSD e un partid de corupți. Viorica Dăncilă se scuză: nu ia nimic fără aibă o lege sau vreo Ordonanță la îndemână, multe postdatate. Așa au putut să fure legal timp, energie și, mai ales perspective și viitor. Au ei niște prezent plat și searbăd, să dea la schimb, relatează Radio Europa Liberă