Subiectele zilei: Veniturile incredibile ale arhiepiscopilor BOR. Controversatul Teodosie Petrescu ridică lunar mai mult decât preşedintele; Washington Post: „Iată de ce explodează din nou politica românească”

Teodosie Petrescu este printre puţinii ierarhi ai BOR care depune o declaraţie de avere. Face acest lucru deoarece ocupă funcţia de director al unei şcoli doctorale. În rest, ceilalţi ierahi şi chiar patriarhul României nu sunt obligaţi să depună o astfel de declaraţie. Teodosie încasează anual de la stat suma de 161.064 de lei, de la Universitatea „Ovidius” încasează pentru funcţia de profesor suma de 104.581 de lei anual, iar pentru că este şi director al Şcolii Doctorale, prelatul mai primeşte 26.503 lei anual, scrie Adevărul “Colectiv” e rana încă deschisă a societății românești. Premiera documentarului despre tragedia care a marcat, în 2015, societatea românească a avut loc astăzi, la Festivalul de Film de la Veneția. Echipa de filmare a urmărit derularea evenimentelor, familiile care au suferit după accident, dar și investigațiile realizate de echipa de jurnaliști ai Gazetei Sporturilor pe parcursul unui an și trei luni. Realizarea documentarului a durat, în total, aproape 3 ani, relatează Libertatea Premierul Marii Britanii încearcă să manipuleze, prin orice mijloace, parlamentul. Johnson îşi doreşte un Brexit dur şi nu se dă în lături de la a minţi. Însă adversarii săi s-au repliat, constată Barbara Wesel. În parlamentul britanic au sărit scântei. Boris Johnson a înghiţit câteva linguriţe din leacul pe care el însuşi i l-a servit cândva fostului premier Theresa May. Actualul şef de guvern a fost nevoit să-i înfrunte pe adversarii din propriul său partid, care au venit cu argumente mai inteligente şi mai pragmatice ca ale sale. A fost dovada evidentă că prezenţa sa de spirit şi şarmul său superficial nu fac faţă unei dezbateri politice adevărate. Masca lui Boris Johnson a început să cadă, notează Deutsche Welle Lacul Tarnița care alimentează Clujul cu apă potabilă, este poluat de ambarcațiuni cu motoare, de skijeturi și mai nou, cu un hidroavion. Clujenii au lansat o petiție și cer de urgență luarea unor măsuri mai ales că navigația este interziză pe lac. Lcul Tarnița este zonă naturală protejată încă din 1994. În fiecare vară, pe lacul Tarnița, de lângă Cluj, zeci de bărci cu motor sau skijeturi sunt filmate de turiști. Recent, un hidroavion a aterizat pe lac, iar imaginile au ajuns în spațiul public. Deocamdată, nimeni nu a luat nici o măsură deși lacul este protejat natural din 1994, conform Actual de Cluj În ce a constat curajul din campania recentă a Nike? Simplu: decizia de a pune chipul unui jucător de fotbal american, respectat de majoritate pentru convingerile sale anti-rasiste, pe niște advertoriale cu mesajul: „Crede în ceva. Chiar dacă asta înseamnă să sacrifici totul.” Sportivul cu pricina, unul dintre cei mai performanți și iubiți jucători de fotbal american, Colin Kaepernick, s-a aflat în situația nefericită de a nu-și mai găsi de lucru la câteva luni de la declanșarea unei polemici uriașe după ce în loc să stea în picioare, a ales să îngenuncheze în momentul intonării imnului național american înainte de meciurile din NFL, scrie Republica „După sfârşitul comunismului, România a pornit pe calea spre democraţie şi economia de piaţă liberă, dar progresele au fost disparate. Ţara a avut 15 premieri în această perioadă şi doar doi - Adrian Năstase şi Călin Popescu-Tăriceanu - şi-au dus la capăt mandatul de patru ani. Luptele interne au răsturnat deseori guverne, inclusiv două în 2017. Dar a fost şi un mare scandal care a dat o mână de ajutor. Un incendiu fatal izbucnit la un club de noapte în 2015 a antrenat căderea premierului Victor Ponta, după ce s-a aflat că funcţionari locali fuseseră mituiţi pentru a închide ochii la încălcările normelor de siguranţă, a scris Washington Post într-o analiză despre România, conform Radio Europa Liberă Ramona Ioana Bruynseels este o prezență constantă și pe Antena 3, dar și pe site-ul Antena3.ro. La o simplă căutare, sunt nu mai puțin de știri despre Bruynseels, de când a fost desemnată candidata umaniștilor, pe 8 iunie. Bruynseels este urmărită peste tot: la Deva (unde are mulți susținători), într-un sat din Timiș (unde o sursă de bogăţie este folosită pentru adăpatul animalelor şi spălatul rufelor), în Deltă (unde a vizitat locuri sălbatice) sau la Măgurele (unde prezintă proiectul celui mai mare laser din lume), potrivit Pagina de Media