​Subiectele zilei: România, ţară neguvernată. Guvernul e blocat. Luni, şedinţă crucială la PSD; Cum începe anul școlar într-un colegiu din Timișoara: fără acoperiș; UE deschide, prudent, porțile pentru Moldova

Nu mai puţin 6 ministere sunt decapitate: portofolii importante ca Internele, Educaţia, Justiţia şi Energia. Există două soluţii pentru deblocarea crizei: fie Guvernul obţine votul de restructurare în Parlament, fie Opoziţia trece o moţiune de cenzură. Până atunci, Executivul nu se poate întruni în şedinţe, nu poate adopta hotărâri sau ordonanţe. România e neguvernată, ca urmare a disputei Iohannis-Dăncilă. PSD a convocat luni o şedinţă crucială, scrie Adevărul Clădirea Colegiului Tehnic de Vest din Timișoara a fost grav afectată de furtuna din septembrie 2017. Vântul care a bătut atunci cu peste 100 km la oră a spulberat acoperișul imobilului. Primăria nu l-a schimbat, doar a improvizat unul. După doi ani, școala arată la fel, relatează Libertatea Președintele pro-rus Dodon a fost primit la Bruxelles, a discutat cu oficiali UE și NATO, iar președintele PPE, Joseph Daul, se află în aceste zile la Chișinău unde a promis deblocarea finanțării UE pe proiecte concrete. La Parlamentul European, președintele moldovean a dat asigurări că noua guvernare de la Chișinău va continua implementarea Acordului de Asociere cu UE şi a reformelor structurale, Moldova optând pentru intensificarea dialogului cu UE. Un mesaj diametral opus cu cel transmis de Igor Dodon, de exemplu, în ianuarie 2017, la Moscova, când a subliniat necesitatea anulării Acordului de Asociere cu UE, notează Deutsche Welle Povestea populară ne zice că Liviu Dragnea, bașbuzuc de Teleorman, ajuns apoi însemnat beglerbeg de București, s-a dus cu plocon mare la americani, să-l ierte de toate păcatele cu voie și fără de voie. Americanii, aka niște firme de lobby, i-au luat bănuții și i-au zis că-l mai caută: Don't call us, we call you! Peșcheșul s-a materializat într-o scrisoare pe care Rudy Giuliani i-a trimis-o lui Klaus Iohannis să aprobe amnistia și grațierea (sic!), scrie Republica Oana Moraru lucrează de 20 de ani în învățământul privat: este învățătoare, profesoară de limba română și fondatoare a unei școli particulare care funcționează din 2007, la Călărași. Anul acesta s-a hotărât să deschidă o a doua școală privată, dar s-a împotmolit în procesul de autorizare impus de statul român: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) i-a amânat aprobarea dosarului, cerând lămuriri suplimentare, relatează Recorder Doi ieşeni au înregistrat anul trecut venituri fabuloase de la stat din pensii şi salarii. Marian Enache şi-a făcut iniţial o carieră în politică, în timp ce Mona Pivniceru, în magistratură. Fostul deputat ieşean a încasat anul trecut nu mai puţin 812.982 lei (circa 14.400 euro/lună), iar fosta judecătoare a cumulat venituri de 702.542 lei (circa 12.400 euro/lună). Lângă cei doi îl puteam plasa fără probleme şi pe rectorul Tudorel Toader, care a avut anul trecut venituri, aşa cum am relatat recent, de 775.248 lei (circa 13.700 euro/lună), potrivit Ziarul de Iași . Alternativa pentru Germania a obținut scoruri record la alegerile regionale din Brandenburg și Saxonia. La nivel federal însă, AfD nu pare să profite de aceste victorii, potrivit ultimului sondaj ARD-Deutschlandtrend. Se pare că electoratul german preferă continuitatea, având în vedere contextul politic internațional instabil. Angela Merkel (CDU) rămâne politicianul german cu cota de popularitate cea mai ridicată, 58%. Următorii în clasamentul popularității în politică sunt, la mare distanță, miniștrii social-democrați Heiko Maas (Externe) și Olaf Scholz (Finațe), conform Deutsche Welle Mereu au existat huligani. Însă niciodată atât de mulţi şi atât de scăpaţi de sub controlul forţelor de ordine. Şi, din păcate, este mai mult decât atât, căci toată ţara a ajuns, din punct de vedere moral, un imens stadion. Se huiduie mult mai mult decât se aplaudă. Se urăşte mai mult decât se iubeşte. Se scuipă mai mult decât se zâmbeşte. Mârlănia şi nesimţirea au ajuns să fie socotite un fel de virtuţi în România. La fel şi hoţia, relatează Adevărul