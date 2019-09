Subiectele zilei: CCR legalizează falsul în acte pentru alegeri. Surse din BEC: ce metode de falsificare a semnăturilor au candidaţii; Cazarea delegației premierului Dăncilă la New York costă zeci de mii de dolari

Ce îi mână în luptă pe candidații fără șanse și câți bani le decontează statul în campanie. Spre deosebire însă de alte runde de prezidențiale, 2019 este scrutinul cel mai bogat financiar. Candidații la președinție pot deconta o sumă aproape dublă față de alegerile precedente, din 2014, când au fost acceptate cheltuieli de maximum 5,4 milioane de euro pe candidat. „Există un plafon, contribuțiile pot fi de maximum 20.000 de salarii minime pe economie”, a explicat Marian Muhuleț, vicepreședintele Autorității Electorale Permanente (AEP), pentru Spre deosebire însă de alte runde de prezidențiale, 2019 este scrutinul cel mai bogat financiar. Candidații la președinție pot deconta o sumă aproape dublă față de alegerile precedente, din 2014, când au fost acceptate cheltuieli de maximum 5,4 milioane de euro pe candidat. „Există un plafon, contribuțiile pot fi de maximum 20.000 de salarii minime pe economie”, a explicat Marian Muhuleț, vicepreședintele Autorității Electorale Permanente (AEP), pentru Europa Liberă





De ce nostalgicii după URSS vorbesc doar despre pâine și cârnați sau de ce „înainte era mai bine”? În cele câteva luni de colindat Republica Moldova în lung și în lat documentându-ne pentru reportaje, au auzit această propozitie de zeci de ori. Fie că discutam cu oamenii de la nord, fie cu cei de la sud, fie că-i întrebam despre NATO, politică, migrație sau religie, în toate cazurile interlocutorii „scăpau”, ca printre altele, această propoziție: „Înainte era mai bine!” Foametea provocată de sovietici în anii '40 i-a afectat genetic. Și astăzi, chiar și cei mai tineri, obișnuiesc să-și umple podurile cu grâu de frică să nu rămână fără pâine. Se tem de secetă și de instabilitate, scrie În cele câteva luni de colindat Republica Moldova în lung și în lat documentându-ne pentru reportaje, au auzit această propozitie de zeci de ori. Fie că discutam cu oamenii de la nord, fie cu cei de la sud, fie că-i întrebam despre NATO, politică, migrație sau religie, în toate cazurile interlocutorii „scăpau”, ca printre altele, această propoziție: „Înainte era mai bine!” Foametea provocată de sovietici în anii '40 i-a afectat genetic. Și astăzi, chiar și cei mai tineri, obișnuiesc să-și umple podurile cu grâu de frică să nu rămână fără pâine. Se tem de secetă și de instabilitate, scrie Euractiv.ro





Interpol: România e bolnavul Europei în privința traficului de persoane. Pe celelalte continente, țări în criză sunt Nigeria, India și Mexic. Juristul Silvia Tăbușcă a fost singurul român prezent la Conferința Globală despre Traficul de Persoane și Traficul de Migranți organizată de INTERPOL, în Argentina, la mijlocul acestei luni. ”Ca speaker am fost pusă în situația dificilă de a explica cum poate fi posibil ca România să nu investigheze traficul de persoane pentru prelevare ilegală de organe, când sunt atât de multe indicii în acest sens”, spune juristul Silvia Tăbușcă, conform Juristul Silvia Tăbușcă a fost singurul român prezent la Conferința Globală despre Traficul de Persoane și Traficul de Migranți organizată de INTERPOL, în Argentina, la mijlocul acestei luni. ”Ca speaker am fost pusă în situația dificilă de a explica cum poate fi posibil ca România să nu investigheze traficul de persoane pentru prelevare ilegală de organe, când sunt atât de multe indicii în acest sens”, spune juristul Silvia Tăbușcă, conform Libertatea

Ce să întrebi înainte de a alege o școală privată. Ghidul părintelui care nu vrea să arunce banii pe marketing colorat. Înainte de toate, fii cât se poate de sincer cu tine și, mai ales, îngăduie-i copilului tău să fie și el sincer, la rândul său. Ascultă-l. Observă-l: așa cum este el, cu dorințe, înclinații, abilități proprii, și nu cum ar putea deveni manifestarea fizică a unor dorințe sau idealuri de-ale tale sau ale unei societăți trecute. Acest proces de introspecție poate fi inconfortabil și îți poate zdruncina credințele personale, dar este absolut necesar de parcurs înaintea începerii procesului de selecție al școlilor, relatează Înainte de toate, fii cât se poate de sincer cu tine și, mai ales, îngăduie-i copilului tău să fie și el sincer, la rândul său. Ascultă-l. Observă-l: așa cum este el, cu dorințe, înclinații, abilități proprii, și nu cum ar putea deveni manifestarea fizică a unor dorințe sau idealuri de-ale tale sau ale unei societăți trecute. Acest proces de introspecție poate fi inconfortabil și îți poate zdruncina credințele personale, dar este absolut necesar de parcurs înaintea începerii procesului de selecție al școlilor, relatează Republica





A doua cea mai mare gară din țară a ajuns raiul infractorilor și boschetarilor după ce a rămas fără pază, prima- dată în 5 ani. „Nu se putea respira. E în fiecare zi așa”. A doua cea mai mare gară din țară, cea din Cluj-Napoca, a rămas de câteva luni fără servicii de pază și a ajuns raiul boschetarilor și al infractorilor. E prima dată în ani de zile când gara rămâne fără pază – cu acest rezultat. Doar două gări din întreg Ardealul de Nord – deservit de Regionala CFR Cluj-Napoca – aveau astfel de servicii, e vorba de cele din Cluj-Napoca și din Oradea, și amândouă au rămas fără pază în această vară. Gara din Cluj-Napoca e a doua cea mai mare din țară, cu nu mai puțin de 8.000 de călători îmbarcați sau debarcați în fiecare zi, potrivit A doua cea mai mare gară din țară, cea din Cluj-Napoca, a rămas de câteva luni fără servicii de pază și a ajuns raiul boschetarilor și al infractorilor. E prima dată în ani de zile când gara rămâne fără pază – cu acest rezultat. Doar două gări din întreg Ardealul de Nord – deservit de Regionala CFR Cluj-Napoca – aveau astfel de servicii, e vorba de cele din Cluj-Napoca și din Oradea, și amândouă au rămas fără pază în această vară. Gara din Cluj-Napoca e a doua cea mai mare din țară, cu nu mai puțin de 8.000 de călători îmbarcați sau debarcați în fiecare zi, potrivit Actual de Cluj

Sub protecţia anonimatului, unul dintre membrii BEC explică: „Condiţia de formă înseamnă să te prezinţi cu 200.000 de semnături, în timp ce condiţia de fond presupune ca acele semnături să fie valabile. Noi, la BEC, verificăm pagină cu pagină, astfel încât să vedem dacă există 200.000 de semnături valabile. Prin decizia dată în cazul Cataramă, CCR transformă BEC într-un simplu birou de primire documente. În al doilea rând, CCR arată că semnăturile de susţinere pentru un candidat sunt total inutile, din moment ce nimeni nu verifică dacă sunt adevărate sau false“, scrie Adevărul O suită la hotelul Pierre din New York, unde este cazată Dăncilă, costă între 1.000 de dolari și 15.000 de dolari. Prețurile variază în funcție de evenimentele din oraș. Când are loc sesiunea anuală a ONU, unde vin peste 100 de șefi de stat și de guvern, prețurile explodează.O suită de mărime medie costă, dacă este rezervată acum pentru octombrie, circa 5.000 de dolari, dar prețurile sunt mult mai mari în perioada sesiunii ONU. De altfel, hotelul este complet ocupat în această perioadă. Doar serviciul wi-fi este taxat, de hotel, cu 34 de dolari pe zi, scrie NewsWeek UE s-a dat de ceasul morţii, în ultimii ani, să îngrădească excesele percepute drept populiste ale unor lideri şi partide din estul şi sudul Europei. România e un caz aparte. Şi are nevoie de măsuri aparte. România nu e exclusiv ţinta sau prada populismului, ca alte ţări din lumea liberă. Nu doar propaganda extremistă externă, de pildă rusească, îi dă rău de furcă. Zmeul zmeilor e un balaur domestic. Partidul-stat care a condus ţara de la înălţimea guvernului, parlamentului, a unei părţi a puterii judecătoreşti, a presei, a infiltratelor instituţii de forţă, ca şi din interiorul administraţiei, când, în genere pentru scurt timp, s-a aflat nominal în opoziţie, a reuşit o performanţă unică în Europa şi în lume, notează Deutsche Welle Într-un top regional, Iaşul conduce cu 1,43 miliarde lei, fiind urmat de Bacău (832 milioane lei), Suceava (830 milioane lei), Neamţ (713 milioane lei), Botoşani (561 milioane lei) şi Vaslui (453 milioane lei). În total, 557 de proiecte în valoare de 4,8 miliarde lei, contribuţia Uniunii Europene fiind de 4,03 miliarde lei. Dintre cele 557 de proiecte au fost implementate 126 de iniţiative în sumă de 138 milioane lei. În acelaşi timp, 418 proiecte sunt în diverse faze de implementare, iar alte 13 au fost reziliate (au fost pierdute 22,6 milioane lei din fonduri UE), scrie Ziarul de Iași