Subiectele zilei: Airbnb și Booking ar putea fi interzise în România prin legea turismului; Au început jocurile de culise pentru moţiunea de cenzură: doi deputaţi PSD trădează. Nouă aleşi ai Opoziţiei trec de partea Guvernului

Fortăreața Europa se deschide - câte puțin. Miniștrii de interne din mai multe state ale UE vor o cotă obligatorie pentru primirea migranților naufragiați în Marea Mediterană. E o nouă speranță pentru politica europeană de migrație, crede Bernd Riegert. Lucrurile se mișcă: După patru ani decerturi nonstop despre atitudinea față de migranții care pleacă din Libia spre Europa cu barca, UE a făcut un mic pas înainte la Malta. Modelul pentru distribuirea migranților, solicitanților de azil și refugiaților nu a fost însă elaborat de toate statele Uniunii, ci doar de Italia, Franța, Germania și Malta. Modelul va funcționa pe termen lung doar dacă i se alătură și cât mai multe dintre statele care au fost reticente până acum, notează Deutsche Welle





Propusă Comisar pentru Transporturi, Rovana Plumb este cel mai leneș europarlamentar român. La patru luni de la preluarea mandatului, Plumb are activitate zero în Parlamentul European.Pe siteul oficial al Parlamentului European, fiecare deputat european are parte de o prezentare care bifează câteva rubrici. Este vorba de: CV, declarații (pe propria răspundere), asistenți. Cea mai importantă este categoria „principalele/altele activități parlamentare" care lipsește de pe pagina de prezentare a Rovanei Plumb, relatează Newsweek

Guvernul a inițiat o lege care interzice promovarea închirierii de spații prin structuri neclasificate, iar aceasta a fost adoptată tacit de către Senat luni. Acest lucru înseamnă interzicerea platformelor Airbnb și Booking.com, potrivit economistului Cristian Păun, profesor de economie la Academia de Studii Economice (ASE). „După ce au lovit UBER et al., acum comunistoizii ăştia de pe meleagurile noastre dau o altă lovitură intermedierii în stilul lor caracteristic (noaptea pe răcoare şi cât mai tacit): interzic închirierile în regim Airbnb prin NOUA lege a turismului” a spus Păun conform Libertatea Doi parlamentari PSD au semnat moţiunea de cenzură a PNL, susţin surse politice. În schimb, nouă parlamentari ai Opoziţei - de la ALDE, PMP şi ProRomânia - au trecut de partea premierului Viorica Dăncilă, deşi au semnat moţiunea. Ca să evite posibile trădări, liberalii şi-au luat măsuri. „Am discutat cu mai mulţi parteneri, cei mai mulţi sunt de acord să fie un vot la vedere, astfel încât să nu fie niciun dubiu“, a spus Ludovic Orban potrivit Adevărul Cel mai mare proiect privat cu fonduri europene din zona de nord-est a ţării este derulat în Miroslava de fiul unui cunoscut om de afaceri din Bucureşti. Honorius Prigoană, fiul lui Silviu Prigoană, prin intermediul firmei Perspectives Constructions Invest SRL a accesat o finanţare nerambursabilă pentru construirea unui incubator de afaceri în Miroslava. Societatea are la dispoziţie o suprafaţă de 10.000 mp în parcul industrial de lângă Delphi, teren pe care are drept de superficie încheiat cu autoritatea locală, scrie Ziarul de Iași Biroul Electoral Central poate verifica doar formal semnăturile și să dea pe mâna procurorilor falsurile. Reapare astfel nevoia de a pune în discuție o problemă mai veche: care mai este sensul acestui număr foarte mare, 200.000 de semnături de susținere pentru a putea participa la alegerile prezidențiale, dacă ele pot fi copiate de mână din orice bază de date de identitate, vândută la negru pe internet, fără ca autoritățile electorale să poată lua vreo măsură? „Este o mascaradă”, spune sociologul Ovidiu Voicu, directorul Centrului pentru Inovare Publică, pentru Europa Liberă. „Legea este incompletă, nu avem o procedură legală de verificare a semnăturilor. Acest BEC a încercat să facă ceva, totuși”, arată Voicu pentru Radio Europa Liberă Coreea de Nord este pe cale să lanseze la apă un submarin purtător de rachete balistice, după cum arată mai multe imagini din satelit. Imaginile au fost surprinse la șantierul naval din Sinpo, un port situat pe coasta nord-coreeană a Mării Japoniei. „Coreea de Nord a ridicat aici o structură în zona bazinelor portuare, pentru a ascunde noul model de submarin”, a declarat, pentru CNN, directorul Institutului Middlebury pentru Nonproliferarea Armelor Nucleare, potrivit Digi24 A devenit România employee-driven mai mult decât customer-driven? Aceasta este una dintre cele mai aprige dezbateri în companiile cu mulți angajați din România. (de la 300 de angajați în sus) Comunitatea specialiștilor de resurse umane reunite în diverse formate, offline și online, a devenit exponențial mai puternică în ultimii 2-3 ani față de situația din urmă cu 5-10 ani. În primul rând, pentru prima dată, acum, „oamenii de HR” au, în sfârșit, voce, scrie Republica