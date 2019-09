Subiectele zilei: Scandal în PSD după ce liderii au pierdut sume mari de bani date partidului; De ce nu i-a reusit lui Dancila manevra antiKövesi cu ambasadorul la UE; Justiţie „radieră” într-un dosar de crimă organizată: 7 interlopi, scăpaţi de pedeapsă

Numai bine nu le merge democraţiilor anglosaxone. Timpuri grele le aşteaptă atât la Washington, unde se pregăteşte suspendarea preşedintelui, cât şi la Londra. Când ele ajung pe dric, e la ananghie toată lumea liberă. La summitul climatic de la New York, drumurile liderului lumii libere s-au încrucişat cu ale celei care dă şfichiuitoare lecţii anticapitaliste elitei politice occidentale. Nimic n-a captivat mai mult atenţia presei internaţionale, decât privirea încărcată de ură asasină aruncată preşedintelui american de adolescenta suedeză, căreia, cu biciul la picior, îi place să plângă, să ameninţe, să panicheze lumea şi s-o blesteme în văzul tuturor mai-marilor şi mai-micilor ei, scrie DW

Ambasadorul roman la UE a votat proKövesi, desi prim-ministrul Viorica Dancila anuntase, transant, ca va da un mandat contrar, care, insa, nu a fost transmis niciodata. Cine a dejucat planurile premierului? Dupa intalnirea cu social-democratii, premierul a anuntat ca Romania va vota contra lui Kövesi, in COREPER, si ca va da mandat in acest sens ambasadorului roman la UE, Luminita Odobescu. Aparusera deja informatii ca Guvernul a schimbat macazul in privinta lui Kövesi, fapt care a cazut cat se poate de prost la PSD. De altfel, duminica, Dacian Ciolos a povestit despre o intalnire cu ministrul roman de Externe, care s-ar fi angajat ca Romania o va sustine pe Kövesi la votul din COREPER, potrivit Ziare.com