Subiectele zilei: Escroaca-fenomen a Moldovei. Cum a reuşit o femeie să păcălească zeci de patroni şi şefi de companii; De ce România nu se apropie de zona euro, în vreme ce Bulgaria este la doar un pas

O femeie de 42 de ani din Vaslui a fost condamnată a şaptea oară în ultimii ani pentru înşelăciuni cărora le-au căzut victime nume sonore din mediul de afaceri din România, dar şi politicieni. Femeia avea o abilitate ieşită din comun în a păcăli afaceriştii care reacţionau aproape instantaneu demersurilor sale. Gabriela Berbece (42 ani) a fost condamnată de Judecătoria Vaslui la 7 ani de închisoare fiind găsită vinovată pentru săvârşirea a 24 de infracţiuni de înşelăciune. Acestea completează un alt şir de escrocherii, fiind cea de-a şaptea condamnare pe care femeia o primeşte din 2006 până în prezent, scrie Adevărul Casele de pariuri îi dau cota 1,3 lui Iohannis să iasă din nou președinte. Adică, la 100 de lei pariați câștigi 130. Interesantă în schimb este abordarea contracanditaților săi. Viorica Dăncilă, reprezentantul PSD, dar și Dan Barna, cel care este trimis în luptă de alianța USL-PLUS, au aceeași cotă pentru a triumfa în cursa pentru Cotroceni: 3,5! La distanță mare, vine Mircea Diaconu. Candidatul independent susţinut de ALDE şi PRO România are cota 80 pentru a câștiga alegerile, potrivit Libertatea Conservatorii lui Sebastian Kurz şi Verzii ecologişti sunt câştigătorii scrutinului legislativ, în timp ce extrema dreaptă FPÖ a suferit o înfrângere. Norbert Mappes-Niediek nu crede că rezultatul va implica o schimbare. Cine face un calcul riguros, constată că în urma scrutinului parlamentar anticipat de la sfârşitul săptămânii, Austria o coteşte puţin spre stânga sau în orice caz abandonează cursul ei spre extrema dreaptă. Cine priveşte, însă, mult mai atent şi a urmărit îndeaproape campania electorală, ajunge la o altă concluzie. E drept că formaţiunea conservatoare ÖVP şi cea de drepta FPÖ au întrunit împreună, cu doi ani în urmă, patru puncte procentuale în plus faţă de acum. Şi la fel de valabil e că ecologiştii au obţinut de data aceasta un rezultat cu mult mai bun decât amărâtele de 3,8 procente de acum doi ani. Dar orientarea electoratului rămâne în linii mari neschimbată, notează Deutsche Welle Fiul viceprimarului din Satu Mare se află pe lista de priorități în programul locuințelor construite prin ANL. Ocupă poziția 35, dintr-un total de 53 de dosare rămase pe listă după verificări. E mult în fața unor oameni nevoiași care, spun autoritățile locale, nu au îndeplinit criteriile pentru a primi un apartament. Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani care au nevoie de o locuință pentru care să plătească o chirie mai mică decât cele de pe piața liberă, scrie Digi24 . În zona unei pasarele din municipiul Târgu Jiu s-a desprins parțial o porțiune de trotuar, existând riscul prăbușirii peste calea ferată. Primarul Municipiului Târgu Jiu a convocat astăzi Comitetul pentru Situații de Urgență ca urmare a faptului că în trotuarul pasarelei din zona Artego au apărut fisuri ce au provocat deplasarea și aplecarea balustradei, existând riscul prăbușirii unor bucăți din pod, conform Gazeta de Sud „Într-un fel, Bulgaria este deja în zona euro”, spune Krassen Stanchev, profesor bulgar de analiză macroeconomică la Universitatea din Sofia, amintind că țara sa are prin lege, încă din 1997, moneda națională, leva, legată mai întâi de marca germană și ulterior de moneda europeană. În vremea aceea, România se lupta cu intrarea în incapacitatea de plată din cauza creditelor neperformante, acordate pe criterii politice de administrația Iliescu-Văcăroiu, care au ruinat sistemul bancar - pierderi de miliarde de euro au fost preluate atunci la bugetul de stat de la fosta Bancorex și fosta Bancă Agricolă, notează Europa Liberă Cei 12 ani trecuţi de când suntem în Europa n-au schimbat o iotă în minţile nomenclaturii pesediste. Oamenii ăştia n-au altă treabă cu UE decât salariile grase în euro, pe care unii dintre ei ajung să le ridice de la Bruxelles. Cum le va fi sunat celor din comisia JURI „soluția” oferită de candidata Plumb? – dau două apartamente la schimb în weekend și achit datoria. Ce mai vreți? Răspunsul JURI necesită traducerea într-o limbă de circulație europeană a caragialianului „Amice, ești idiot”. Ce apartamente, ce datorie, ce treabă avem noi cu mișmașurile matale imobiliare, scrie Republica S-a schimbat puterea – s-a schimbat și ordinea posturilor TV în lista furnizorilor de televiziune prin cablu din Republica Moldova. În perioada fostei guvernări, PRIME-TV (care face parte din imperiul mediatic al oligarhului Vlad Plahotniuc), era setat, „din oficiu”, pe primul buton de la telecomandă aproape la toți furnizorii de televiziune prin cablu. Următoarele în listă erau, de asemenea, televiziunile holdingului controlat de Plahotniuc. După plecarea acestuia din țară, primul buton a fost „preluat” de postul public de televiziune „M1”, relatează Euractiv