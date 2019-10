Subiectele zilei: Cine este, ce face, cum gândește și cât câștigă Olguța Totolici, soția lui Dan Barna; Stenograme - Nadia, în gura Ceaușeștilor.; Curiosul caz al celor cinci pagini false "Digi24"

Pe urmele hoților de lemn: cum funcționează sistemul de șpăgi care decimează pădurile României. Amploarea tăierilor ilegale din ultimele trei decenii este estimată la 270 de milioane de metri cubi, o cifră atât de mare, că pare imposibil de cuprins cu mintea umană. Imaginați-vă o coloană de camioane încărcate cu lemn furat și așezate bară la bară de-a lungul granițelor României. Înmulțiți lungimea acestei coloane de 26 de ori și veți avea dimensiunea reală a cantității de lemn care a fost furată din pădurile României din 1990 până astăzi, conform Amploarea tăierilor ilegale din ultimele trei decenii este estimată la 270 de milioane de metri cubi, o cifră atât de mare, că pare imposibil de cuprins cu mintea umană. Imaginați-vă o coloană de camioane încărcate cu lemn furat și așezate bară la bară de-a lungul granițelor României. Înmulțiți lungimea acestei coloane de 26 de ori și veți avea dimensiunea reală a cantității de lemn care a fost furată din pădurile României din 1990 până astăzi, conform Recorder



Stenograme - Nadia, în gura Ceaușeștilor. Tovarășii nu se puneau de acord dacă Nadia merita sau nu Ordinul Muncii Clasa I. Pentru medalii, Nadia a primit 100.000 de lei. Infim, dacă ne gândim că un autoturism Dacia era 70.000 de lei, iar salariul mediu era 2.700 de lei. Și pe atunci performanța se cântărea în funcție de „caii“ de sub capotă: unii au primit o Skoda, alții o Dacia 1300, notează Tovarășii nu se puneau de acord dacă Nadia merita sau nu Ordinul Muncii Clasa I. Pentru medalii, Nadia a primit 100.000 de lei. Infim, dacă ne gândim că un autoturism Dacia era 70.000 de lei, iar salariul mediu era 2.700 de lei. Și pe atunci performanța se cântărea în funcție de „caii“ de sub capotă: unii au primit o Skoda, alții o Dacia 1300, notează Newsweek.ro

. Peste 12 milioane de metri cubi de lemn dispar anual în mod ilegal din pădurile României, arată datele statistice publicate de jurnaliştii de la Recorder. Metodele folosite de hoţi sunt tot mai rafinate şi mai greu de depistat. Printre cei care luptă intens în Suceava cu mafia lemnului se află un localnic pe nume Tiberiu Boşutar, relatează Adevărul E și Turcia se angajaseră să împiedice împreună migrația pe mare spre Grecia. Acordul greșit aplicat atrage însă suprapopularea taberelor și chiar moartea unor refugiați. O analiză de Bernd Riegert. Cei care sunt acum îngroziți de situația din tabără de refugiați Moria, de pe insula Lesbos, sunt fie ignoranți, fie ipocriți. Situația mizeră a refugiaților de pe insula de la Egee este rezultatul mai multor ani de pasivitate. Politica europeană, guvernul grec, mulți dintre noi am privit forțat în altă parte. Ne-am mulțumit să credem că "deal"-ul dintre Turcia și UE funcționează, scrie Deutsche Welle Ambasadorul Marii Britanii în România, Andrew Noble, a afirmat azi, într-o conferință la București că una din prioritățile sale este strâns legată de traficul de persoane și de sclavia modernă. 1 din 2 oameni din Europa Centrală și de Est traficați în Marea Britanie sunt români, conform datelor oficiale ale Mecanismului Național de Identificare și Referire a victimelor traficului de persoane în Marea Britanie, potrivit Libertatea Despre soția lui Dan Barna opinia publică a aflat relativ recent, în momentul în care candidatul la președinție și-a făcut publică averea, iar în dreptul soției câștigurile erau „ascunse”, ca urmare a unei clauze de confidențialitate semnate cu firma la care aceasta lucrează. Cuplul se numește Barna - Totolici, pentru că ea și-a păstrat numele de familie. Sunt corporatiști, vorbesc corect românește, citesc, călătoresc, au ieșit în stradă din cauza tragediei Colectiv și a Ordonanței 13, relatează Republica “Bine ați venit pe pagina oficială de Facebook Digi24.ro. Readucem în prim plan știrile relevante, imparțiale și prezentate cu acuratețe“, anunță o pagină de Facebook care imită pagina oficială a Digi24 România și are un singur like. Au fost preluate datele de identificare precum sigla televiziunii, header-ul paginii oficiale și descrierile companiei, din pagina oficială, relatează PressOne Se spune că abia în vremuri tragice și de cumpănă, când pericolele amenință integritatea fizică și confortul sufletesc, se vede din ce sunt făcuți oamenii cu adevărat. La Muzeul Țăranului Român s-a deschis „Între viață și moarte, Istorii ale salvării în timpul Holocaustului”, expoziția itinerantă de fotografii și documente organizată de European Network Remembrance and Solidarity, Silent Heroes și Dolin – Muzeul de istorie al evreilor polonezi. La ediția din România a contribuit și Institutul Elie Wiesel, scrie Radio Europa Liberă