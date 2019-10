Subiectele zilei: Localitățile dispărute ale României. Povești despre sate fără viață; Dezastrul din fast-food-urile din mall. Cum te fereşti de ţepele restaurantelor; Mihai Șora nu a fost informator, nu a fost ideolog al partidului comunist

Geamăna, județul Alba. Locuitorii goniți de deșeurile de la mina de cupru. Satul e acoperit de deşeuri provenite de la cariera de cupru de la Roşia Poieni. Localnicii au fost obligaţi să se mute pentru a scăpa de invazia sterilului, care în timp le-a acoperit biserica și le-a înghiţit cimitirul. Lindenfeld, județul Caraș-Severin, scrie Libertatea Bucureştenii care ştiu că au consumat produse alimentare în perioada de proximitate a controalelor ANPC în restaurantele cu nereguli, ar trebui să ceară banii înapoi, spune şi preşedintele Organizatiei pentru Protecţia Consumatorilor InfoCons, Sorin Mierlea. „Ar fi binevenit ca aceste persoane, dar mai ales copiii şi persoanele în vârstă să-şi facă un set de analize, pentru a vedea dacă nu au cumva vreo problemă de sănătate din cauza alimentelor consumate”, a precizat Mierlea pentru Adevărul America este supărată de avansul previzibil al Turciei în nordul Siriei, se afirmă la nivel oficial. Totuși, împlinirea dorinței lui Recep Erdogan este și în interesul lui Donald Trump, consideră Miodrag Soric.Președintele american Donald Trump nu a făcut niciodată un secret din faptul că vrea să-i aducă acasă pe mulți dintre soldații americani staționați în străinătate. Acum, Casa Albă anunță că își va retrage o mare parte din militarii aflați în nordul Siriei. Astfel, administrația americană își abandonează aliații kurzi în lupta împotriva islamiștilor, relatează Deutsche Welle Mă voi referi la Galați, fiindcă aici au stat o lungă perioadă, așa cum am spus. În primul rând, aproape toți au remarcat mizeria, gunoaiele care zac în multe locuri. Apoi, vegetația neîngrijită, bălăriile care cresc în locul gazonului și ierbii tăiate, deși au văzut atâta apă (orașul înconjurat de apă) și a părut de neînțeles. Cu toții au remarcat potențialul orașului prin așezarea sa la Dunăre, exprimându-se „câte s-ar putea face aici, chiar cu bani europeni”, notează Republica Este jenant pentru orice ieşean ca primarul lor să aştepte o oră jumătate pe hol, cu flori şi cocardă tricoloră, o întrevedere la care nu era nici dorit, nici aşteptat. Deși anunţase anterior oficial că are programată o întrevedere cu şeful statului, acesta aproape că nici nu s-a oprit când a trecut pe lângă Mihai Chirica, vineri seară, la hotel. “Toţi liderii naţionali au făcut băşcălie de, citez, «amărâtul ăla». Este halucinant ce am văzut acolo, atâta degradare...”, spune un martor pentru Ziarul de Iași Numărul locuitorilor din comuna Chinteni, aflată în imediata vecinătate a Clujului, a crescut semnificativ din 2010 încoace, de la 3165 de persoane, la 5000, localitatea fiind în continuare în plin proces de dezvoltare, motiv pentru care administrația locală investește masiv în infrastructura edilitară. Un nou proiect important pentru care s-a demarat procedura de licitație, implică realizarea unui complex educațional, cu școală, sală de sport, grădiniță și creșă, pe o suprafață de aproximativ 10.000 mp. Finanțarea în valoare totală de 22.113.787 este asigurată integral prin Fondul de Dezvoltare și Inevstiții, relatează Actual de Cluj Mihai Șora nu a fost informator, nu a fost ideolog al partidului comunist, nu a avut funcții politice, nu a fost ofițer de securitate, nu a scris cărți de propagandă și nu s-a cățărat nicicum pe cadavrele altora pentru a ajunge foarte sus. I se reproșează că a acceptat să fie personaj în clipul comercial făcut de Emag la aniversarea celor 30 de ani de la căderea comunismului în care sloganul nu laudă produsele sau prețurile societății care a plătit filmulețul, ci îi spune celui care privește că libertatea nu trebuie luată ca pe un dat, ci „trebuie păstrată”, potrivit Radio Europa Liberă. Dar nu e suficient. Guvernul indian a reușit să construiască, în cinci ani, 110 milioane de toalete publice, în cadrul unui ambițios proiect de sănătate publică, în condițiile în care jumătate din populația Indiei (care numără peste un miliard de cetățeni) nu are acces la toaletă. Indienii obișnuiesc să își facă nevoile la vedere, oriunde în spațiul public (în câmp, pădure, tufișuri sau orice spațiu deschis), mai degrabă decât să folosească o toaletă, scrie Digi24