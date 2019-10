​Subiectele zilei: Dăncilă le promite bani parlamentarilor PSD și amenință voalat cu dosare penale; A fost accidentul din Limburg un act terorist?; Prima reacţie a lui Mihai Șora după criticile stârnite de campania eMAG

Vom vorbi despre frig, foame şi frică sub cizma nazistă şi sub cizma bolşevică. Mihai Şora (102 ani) a reacţionat în faţa criticilor stârnite de apariţia sa într-o campanie prin care eMAG marchează 30 de ani de la Revoluţie. Filosoful a povestit primul moment în care a simţit că i-a fost îngrădită libertatea şi a promis că va vorbi pe îndelete şi despre „Ana Pauker şi Teohari Georgescu, despre frig, foame şi frică sub cizma nazistă şi sub cizma bolşevică“. Mihai Şora a publicat pe Facebook un text în care a inclus o scurtă autobiografie, în care a vorbit despre primul moment în care a simţit că i-a fost îngrădită libertatea, dar şi o promisiune că va discuta pe larg despre acuzaţiile ce i-au fost aduse în ultimele zile, dar şi despre campania eMAG, „despre ce înseamnă o ficţiune şi ce înseamnă adevărul istoric“, conform Adevărul