Subiectele zilei: Ţiriac opreşte construcţia căii ferate dintre Gara de Nord şi Aeroportul Otopeni; Zeci de mii de oameni s-au închinat la racla Sfintei Parascheva, în prima zi a pelerinajului de la Iași

Cel dintâi pelerin care a reușit să se închine, după ce a așteptat mai mult de opt ore până când a început oficial pelerinajul, se numește Elena Săbiuță, are 76 de ani și este din Piatra Neamț. Femeia și-a petrecut noaptea sub o copertină amplasată pe strada din spatele Mitropoliei din Iași, locul de unde începea oficial coada, potrivit Libertatea Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, 11 octombrie, oprirea imediată a lucrărilor la proiectul de construcţie al căii ferate către Aeroportul Otopeni. Decizia este executorie, însă poate fi contestată la instanţa superioară. Decizia instanţei vine după ce, în data de 25 septembrie, mai multe companii, organizaţii şi persoane fizice, printre care şi omul de afaceri Ion Ţiriac au deschis la Curtea de Apel Bucureşti un proces în contecios administrativ şi fiscal împotriva Guvernului, Ministerul Transporturilor şi Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, scrie Adevărul Ca urmare a fantasmagoriilor din jurul acestui caz, răspândite de Cumpănașu în campania sa pentru alegerile prezidențiale sau de enormitățile propovăduite de un avocat obișnuit al OTV-ului, la care se adaugă speculațiile fără acoperire ale jurnaliștilor din echipa lui Cătălin Tolontan, astăzi se vorbește mai mult despre faptul că Alexandra Măceșanu ar fi fost văzută, precum Elodia, pe vremuri, prin țări străine și că FBI ar vrea să-i protejeze pe americanii de la Deveselu, relatează NewsWeek În mod normal, alegerile locale au o importanţă scăzută în Ungaria. În ultimii 10 ani şi fiindcă guvernul condus de Viktor Orbán a retras puternicelor autoadministraţii de odinioară majoritatea prerogativelor, centralizând Ungaria. De aceasta dată însă, lucrurile se desfăşoară altfel. Niciun alt scrutin local din istoria postcomunistă a Ungariei nu a avut o asemenea putere de simbol cum are cea de duminică (13.10.), notează Deutsche Welle Liderul PNL Ludovic Orban va fi desemnat premier de preşedintele Klaus Iohannis la începutul săptămânii viitoare, susţin surse politice pentru Adevarul. De ce nu l-a anunţat vineri? Şeful statului va avea luni încă o rundă de discuţii doar cu preşedinţii partidelor pentru a calcula exact pe câte voturi se bazează Orban în Parlament. În paralel, liderii PNL vor negocia cu PMP şi UDMR o posibilă cooptare la guvernare, potrivit Adevărul Liberalii vor să plece la drum într-o mini-guvernare de câteva luni sau un an, având printre obiective măsuri de „reparare” a legilor PSD. Analiști politici consideră însă că șansele lor de reușită sunt împărțite, pentru că vor trebui negociate cu fiecare partid în parte, în funcție de interes. Liberalii vor încerca în „guvernarea de tranziție”, așa cum au calificat-o, să impună câteva modificări legislative menite să repare măsurile adoptate de PSD, dar și să le ușureze viața la alegerile locale din vara lui 2020, notează Radio Europa Liberă „Ceea ce mi-a dat un fior, în stenogramele acestea, e preocuparea acestor oameni. Ei au fost înfrânți la vot în acest moment și în loc să vezi acolo o discuție despre: De ce am fost înfrânți? Unde am greșit, în raport, în ultimă instanță, cu cetățenii, pentru că suntem în campanie electorală? Au dat totul pe spinarea trădătorilor și preocuparea lor este: cum să mințim, cum să speriem și cum să prostim mai bine masele în continuare”, a spus Cristian Tudor Popescu conform Republica „Oamenii m-au întrebat întotdeauna cât câștig conducând mașina pentru Uber și Lyft, așa că am decis să țin socoteala tuturor banilor care mi-au intrat în buzunar într-o săptămână, chiar și mărunțișul”, a spus șoferul. Rezultatul final a fost de 257 de dolari pentru mai puțin de 14 ore de muncă, adică aproximativ 19 dolari pe oră, scrie Libertatea Un apartament cu patru camere de aproape 80mp situat la etajul IV al unui bloc a fost negociat de Primărie la aproape 1200 euro/mp. Este primul și singurul apartament pe care Primăria a reușit să îl achiziționeze de pe piața liberă, în urma unei licitații lansate în septembrie din dorința de a mări stocul de locuințe sociale din Cluj, relatează Actual de Cluj