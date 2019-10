Subiectele zilei: Ce sfori se trag pentru Guvernul Orban; Comisia Europeană: Schimbarea de putere de la București nu este un CEC în alb; Cercetătoare CEPA: „România este vizată de propaganda chineză”

Culise. Ce sfori se trag pentru Guvernul Orban. Premierul desemnat Ludovic Orban va anunţa structura şi componenţa noului Guvern săptămâna viitoare. Între timp, în PNL sunt duse negocieri intense pentru un loc în Guvern sau pentru a fi lăsat în afara Executivului, de teama că va fi doar unul de sacrificiu. Un prim minister problematic este cel al Finanţelor. Principalul favorit e Florin Cîţu, unul dintre liberalii care pe lângă lupta dusă împotriva PSD, a venit şi cu propuneri de reforme economice. O problemă în ceea ce-l priveşte e faptul că persoane din anturajul premierului desemnat susţin că Florin Cîţu ar trebui să fie mai îngăduitor faţă de bugetari şi mai rezervat cu politicile liberale, conform Premierul desemnat Ludovic Orban va anunţa structura şi componenţa noului Guvern săptămâna viitoare. Între timp, în PNL sunt duse negocieri intense pentru un loc în Guvern sau pentru a fi lăsat în afara Executivului, de teama că va fi doar unul de sacrificiu. Un prim minister problematic este cel al Finanţelor. Principalul favorit e Florin Cîţu, unul dintre liberalii care pe lângă lupta dusă împotriva PSD, a venit şi cu propuneri de reforme economice. O problemă în ceea ce-l priveşte e faptul că persoane din anturajul premierului desemnat susţin că Florin Cîţu ar trebui să fie mai îngăduitor faţă de bugetari şi mai rezervat cu politicile liberale, conform Adevărul

Comisia Europeană: Schimbarea de putere de la București nu este un CEC în alb. Schimbarea de putere de la București e importantă, dar România are, din punct de vedere al încălcării statului de drept, un istoric care nu poate fi ignorat. Deși țara noastră reușit să rezolve parte din probleme, ea mai trebuie supravegheată o vreme. Acesta este mesajul Comisiei Europene pentru România, potrivit unui oficial de la Bruxelles cu care Libertatea a discutat zilele acestea. Când Ursula von der Leyen, preşedintele ales al Comisiei Europene, a spus că există state membre care au probleme cu respectarea statului de drept, dar „nimeni nu e perfect", Polonia, Ungaria şi, probabil, chiar şi România au răsuflat uşurate.





Cercetătoare CEPA: „România este vizată de propaganda chineză". La mai puțin de o lună distanță de alegerile prezidențiale și în fața unui an 2020 cu alte două runde de alegeri, locale și generale, Corina Rebegea, directoarea Inițiativei SUA-România din cadrul Centrului pentru Analiza Politicii Europene (CEPA), un think tank american care se ocupă și de fenomenul dezinformării, face o analiză a marilor vulnerabilități ale României atunci când vine vorba despre campaniile de dezinformare. Ea a explicat, într-un interviu pentru Europa Liberă, că, în România, începe să se simtă, pe lângă influența Rusiei, și cea chineză, dar subliniază că aceasta din urmă nu este deocamdată la nivelul campaniilor de dezinformare făcute de Rusia „în Ucraina, în statele baltice sau chiar în România", potrivit Radio Europa Liberă

Brexitul este doar una dintre problemele aflate în centrul atenției la summitului european de joi și vineri. Se va mai discuta, între altele, despre numiri, bani și extinderea UE. Vor exista și răspunsuri la Bruxelles? Până în prezent, Brexitul nici măcar nu se regăsește pe ordinea de zi oficială, nefiind clar dacă un acord va fi posibil la timp. "Acesta este un summit foarte neobișnuit pentru că încă nu există răspunsuri la întrebările principale", a declarat în marja reuniunii o sursă diplomatică europeană pentru Deutsche Welle 1. De ce a fost nevoie de o sancțiune pentru rasism a UEFA asupra naționalei României ca acești copii să fie invitați la meci? 2. De ce au fost folosiți pe post de „șmecherie” românească pentru a fenta hotărârea forului european? 3. De ce nu au fost aduși demult, la alte meciuri, normale, fără pedeapsă, ale naționalei, hai, nu 30.000 o dată, dar câte 5.000? 4. Când vor mai fi invitați 30.000 de copii români pe Arena Națională, atunci când luăm următoarea sancțiune UEFA de stadion gol? 5. Jucătorii tricolori s-au arătat impresionați de modul în care i-au susținut copiii. De ce nu am auzit pe nimeni căruia să-i fie rușine pentru cum au jucat și să ceară iertare copiilor?, scrie Republica Criza politică amenință să se transfere și în spitale. Organizarea examenului de rezidențiat pentru absolvenții de medicină s-a amânat cu două săptămâni, dar de fapt nu se știe când se va da, spune ministrul demis al Sănătății. Din acest motiv, mii de viitori medici au protestat în marile orașe universitare. Îmbrăcați cu halate și cu măștile pe față, absolvenții de medicină de la Iași s-au plâns de stresul și nesiguranța în care trăiesc până dau examenul de rezidențiat care se tot amână, scrie Digi24 Doar în acest an polițiștii locali au constatat sute de depozitări ilegale de deșeuri de mari dimensiuni. E vorba mai exact de peste 600 de astfel de depozitări constatate de polițiștii locali doar în acest an în Cluj-Napoca – rezultate din construcții, ori voluminoase, din plastic și componente de mașini, iar valoarea sancțiunilor aplicate celor care s-au debarasat de ele se apropie de un milion de lei. ”Astfel de incidente au avut loc atât în oraș, în parcuri și zone verzi, aferente asociațiilor de locatari, cât și în zonele limitrofe ale municipiului”, precizează Municipalitatea, potrivit Actual de Cluj Preşedintele Klaus Iohannis propune românilor o provocare, să citească măcar o pagină şi să nominalizeze un prieten care să facă acelaşi lucru. Şeful statului atrage atenţia că România se află pe ultimul loc în Europa în privinţa cititului.”Lumea aparţine celor care citesc, pentru că atunci când citeşti o carte e ca şi cum ai ţine un vis între palme. Noi, românii, însă, nu citim destul. Când vine vorba despre citit, ţara noastră este pe ultimul loc din Europa. Eu refuz să cred că nu putem schimba asta. O naţiune este condamnată la stagnare, dacă oamenii se opresc din citit”, a declarat Iohannis, conform Newsweek