Subiectele zilei: Cum e investigată uciderea pădurarului din Maramureş; Cum explică USR că a cedat în fața primarului Sectorului 1 și a aprobat 5 milioane de euro pentru toaletarea copacilor

În ședința de astăzi a Consiliului Local al Sectorului 1 s-a aprobat o rectificare bugetară prin care Administrația Domeniului Public (ADP) primește 25 de milioane de lei pentru toaletarea copacilor pentru cele 2 luni și jumătate care au mai rămas din acest an. Asta fără Parcul Herăstrău. Rectificarea a trecut cu voturile celor de la PSD, UNPR, PMP și ALDE, precum și a doi dintre consilierii locali ai USR, notează Libertatea La aproximativ două zile de la moartea lui Liviu Pop, pădurarul găsit într-o râpă dintre localităţile Rogoz şi Băiuţ, niciun suspect nu a fost pus sub acuzare. Mai mult, anchetatorii neagă orice implicare a mafiei lemnului în acest caz. De la autoîmpuşcare la inexistenţa infracţiunii silvice, scrie Adevărul Acuzaţi de crimă contra umanităţii, doi torţionari şi asasini probabili ai lui Gheorghe Babu Ursu au fost achitaţi de CAB. Verdictul confirmă suspiciunile că România n-a ieşit de sub zodia controlului Securităţii. La funeraliile lui Gheorghe Babu Ursu am fost de faţă. Sunt indescriptibile sentimentele locuindu-l pe tânărul prieten al defunctului, în timp ce asista la strania ceremonie în mijlocul unor oameni, pe care disidentul ucis refuzase să-i toarne la Securitate. Oameni, punându-şi o puzderie de întrebări grave, notează Deutsche Welle La un an de la invalidarea referendumului Biserica Ortodoxă se apără de criticile celor care spun că nu ar fi trebuit să se amestece în campanie.Totodată, prin vocea purtătorului de cuvânt Vasile Bănescu, BOR nu își asumă în niciun fel invalidarea scrutinului, dând vina pe presă și pe insuficienta informare a oamenilor, care n-au înțeles că instituția căsătoriei este „subminată și trebuie protejată constituțional“, conform Newsweek.ro Dacă dl Barna se știe curat, de ce se teme? DLAF nu poate inventa o vinovăție care nu există, oricât de guvernamental și pesedist ar fi. În plus, cerând să fie cercetat de Direcția Națională Anticorupție, dl Barna aruncă el însuși asupra sa o suspiciune de corupție, cuvânt nerostit până acum în legătură cu d-sa, scrie Republica Rectificarea bugetară adoptată la începutul acestei săptămâni a stârnit nemulţumiri printre primari. Topul, întocmit după raportul venituri proprii/ cheltuieli de personal, arăta că, anul trecut, două comune din trei nu s-au descurcat fără ajutor financiar de la guvern. Acum însă, unele administraţii locale, chiar ale unor comune mari, sunt în dificultate după ce Guvernul Dăncilă a împărţit banii după alte criterii, notează Ziarul de Iași La 101 ani, Simon Gârlea, veteranul de război basarabean născut la Răspopeni are un mare regret: rămâne cu dorul, cu durerea că Basarabia nu s-a unit cu România. A plecat de acasă la 30 decembrie 1944 şi nu s-a mai întors. Poate că acest dor l-a ţinut în viaţă. Sau poate cumpătarea, firea credinciosă, candoarea şi sufletul de poet, relatează Republica.ro Directorul general al fabricii de automobile Dacia și al Groupe Renault România spune că atunci când a venit în România, în 2016, a vrut să învețe ce înseamnă digitalizarea unei fabrici, la Cluj – și a rămas șocat de calitatea drumurilor până la fabrica de unde voia să învețe. „Dar când eşti la Mioveni şi vrei să mergi la Cluj ai parte de o surpriză – mi-am spus că este imposibil. „Acesta este drumul spre Europa de Vest?“, a subliniat Christophe Dridi azi într-o conferință conform Actual de Cluj „Nu știu dacă se poate apăra cultura în stradă, dar e sigur că protestul în stradă este o formă de cultură. Am făcut de curând o expoziție cu mai multe organizații, la Teatrul Național, și Teatrul Național intrând în această acțiune, o expoziție care s-a numit „Democrație și protest. Există o cultura protestului care este o parte a democrației și chiar o parte a civilizației”, a spus Ana Blandina pentru Radio Europa Liberă