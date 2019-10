Presa britanică despre Brexit: Cursă contra cronometru înainte de 31 octombrie

"Super sâmbătă? Mai degrabă o sâmbătă inutilă". Sesiunea parlamentară extraordinară din 19 octombrie a fost un eşec pentru "Daily Telegraph".







"Orice s-ar spune, acest eveniment a fost un rezumat perfect al procesului de ieșire din Uniunea Europeană: o anticipare a pacientului, o frenezie a mass-media și promisiuni făcute britanicilor că s-a ajuns la momentul decisiv, bătălia finală, ora adevărului. Și apoi deputaţi care aleg să împingă marea decizie într-o altă zi. "Un sentiment de déjà-vu. Și un Brexit aruncat din nou în incertitudine".





Pentru "The Guardian", singura persoană vinovată de acest fiasco se numeşte Boris Johnson. "Primul ministru a dorit să forțeze mâna parlamentarilor prin prezentarea acordului său la doar 48 de ore după semnarea sa la Bruxelles", subliniază cotidianul eurofil. Făcând acest lucru, el a lăsat un timp ridicol de scurt pentru ca deputații să-l examineze. "O tactică pentru a 'le forţa mâna' care s-a întors împotriva lui".





În final, Camera Comunelor a adoptat un alt text: un amendament care autorizează deputaţii să examineze mai întâi legea de retragere din Uniunea Europeană - esențială pentru ratificarea Brexitului din punct de vedere legal - înainte de a lua o decizie privind acordul de retragere. Votul asupra acestui amendament a declanșat și o lege adoptată în septembrie anul trecut, care constrânge guvernul să solicite amânarea ieșirii din UE dincolo de 31 octombrie.





Problema e că chiriașul din Downing Street repetă la nesfârşit că Regatul Unit va părăsi blocul la sfârșitul lunii "indiferent de cost". După ce inițial a asigurat că "nu va negocia nimic cu Bruxelles-ul", Boris Johnson a sfârşit prin a trimite sâmbătă seară "trei scrisori de revoltă", relatează "The Sunday Times" pe prima pagină a ediţiei sale de sâmbătă.





"Prima, o fotocopie a unei scrisori nesemnate, solicită un termen până pe 31 ianuarie 2020", detaliază "The Spectator", săptămânal pro-Brexit. "O a doua scrisoare, redactată de ambasadorul britanic la UE, explică faptul că prima scrisoare a fost trimisă doar pentru a rămâne în legalitate. Într-un al treilea e-mail, Johnson avertizează că o nouă extindere ar fi în detrimentul intereselor britanice și europene. "Manevra, denunțată de parlamentarii opoziției ca fiind contrară spiritului legii, va fi examinată de Curtea de Apel din Edinburgh, luni, 21 octombrie".





În același timp, guvernul ar putea (deja) provoca un nou vot asupra acordului înainte de a prezenta, marți, în Parlament, arsenalul legislativ necesar pentru punerea în aplicare a Brexitului. Obiectivul: să adopte totul înainte de 31 octombrie pentru a ieși la timp din UE. Dar opoziția laburistă nu și-a spus ultimul cuvânt și intenționează să profite de ocazie pentru a face să treacă un amendament privind organizarea unui al doilea referendum.







Pentru săptămânalul eurofil "The Observer", un al doilea vot este acum "singura modalitate de a da legitimitate acordului Johnson", în timp ce "un milion de oameni au defilat sâmbătă la Londra" pentru a revendica dreptul de a avea ultimul cuvânt. "Deputații trebuie să refuze absolut să-i valideze textul, atât timp cât [Johnson] refuză să îl supună votului poporului". (preluare Rador)





Titlurile tabloidelor: „Casa de Nebuni!” e titlul mare, pe prima pagină din Mail on Sunday, cu trimitere la parlament (joc de cuvinte pe Casa Comunelor, House of Commons / House of Fools); „De ce nu ne lasă să plecăm?” se lamentează ipocrit, cu aluzie la UE, coperta de la Sunday Express. The Independent (care nu mai e decât un website din informații aparținând milionarului rus Aleksandr Lebedev), scrie că „Johnson se comportă ca un țânc râzgâiat” (a spoiled brat), potrivit Europa Liberă.

Deputații britanici au respins decizia privind tratatul de retragere din Uniunea Europeană. În acest proces, Boris Johnson a prezentat cu reticență o nouă cerere de amânare Bruxelles-ului.