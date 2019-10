Subiectele zilei: Comunicările radio din dosarul morţii poliţistului Gigină: „Bogdane, mergi şi fă breşă, mergi pe contrasens, fă breşă!“; CTP: Nu înțeleg de ce TAROM nu se desființează; Clanul care face legea în codrul unde a fost ucis pădurarul Liviu Pop

. Numai linii negre peste tot - în loc de texte și poze. În semn de protest față de îngrădirea libertății presei, cele mai renumite ziare din Australia și-au tipărit luni, 21 octombrie, edițiile numai cu linii negre, în loc de text și fotografii. La protest au participat de pildă ”The Australian”, ”The Daily Telegraph”, sau ”Sydney Morning Herald”. În total, 19 ziare și uniuni ale jurnaliștilor au participat la acestă acțiune, sub motto-ul ”Your Right to Know” (Dreptul tău de a ști). Protestul se desfășoară în urma unor înăspriri legale, care îngreunează munca jurnaliștilor și simplifică în același timp perchezițiile redacțiilor de către poliție, scrie Deutsche Welle

Revista presei internaționale. Tabloidele britanice sunt din nou în plin război al titlurilor. „Casa de Nebuni!” e titlul mare, pe prima pagină din Mail on Sunday, cu trimitere la parlament (joc de cuvinte pe Casa Comunelor, House of Commons / House of Fools); „De ce nu ne lasă să plecăm?” se lamentează ipocrit, cu aluzie la UE, coperta de la xenofobul Sunday Express. The Independent (care nu mai e decât un website din informații aparținând milionarului rus Aleksandr Lebedev), scrie că „Johnson se comportă ca un țânc râzgâiat” (a spoiled brat), potrivit Europa Liberă