Subiectele zilei: Primăria Capitalei vrea să dea sporuri de periculozitate angajaților din 46 de instituții ale municipalității; Cine este Alexandra Bălan, locotenentul de 27 de ani care va opera primul sistem antibalistic Patriot al României

Primul sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare Patriot destinat României a fost finalizat de producătorul american Raytheon, iar în prezent se află în faza de testare. Concret, în apropiere de Boston, specialiştii militari americani verifică modul în care lucrează performantul radar al sistemului. După ce acest proces va fi finalizat, la începutul anului viitor, sistemul va fi trimis în România şi va fi operaţionalizat. Forţele Aeriene Române în ograda cărora vor intra patru din cele cele şapte sisteme Patriot ale României au deja câţiva oameni pregătiţi care pot opera aceste echipamente extrem de complexe, potrivit Adevărul Angajații Primăriei București și ai instituțiilor și serviciilor publice administrate de municipalitate ar putea noi primi sporuri și facilități, prevăzute într-un proiect care va fi dezbătut în ședința de joi a Consiliului General. Sporurile pot fi de maximum 15% din salariul de bază brut. Valoarea tuturor sporurilor nu poate depăși în total 30% din salariul de bază, mai este prevăzut în proiect. Dacă proiectul va fi aprobat, vor primi spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare angajații din aparatul de specialitate al Primarului General și cei din instituțiile și serviciilor publice administrate de municipalitate, conform Libertatea Nici cleptocraţia nu se poate lipsi de ierarhii sau metode de lucru şi de organizare banale ca avansările. Dar promovaţi nu sunt oneştii şi competenţii, ci inşii cu trăsături care-i fac să binemerite din partea hoţilor. Cât de deştepţi sunt birocraţii cleptocraţilor? Ce-i distinge? Modul în care mai-marii antireformişti ai justiţiei româneşti au reacţionat la cel mai critic raport MCV din ultimul deceniu (ori la cele critice, anterioare) e edificator. Cu mulţi şmecheri mari în ea, ţara e de altfel plină de indivizi a căror virtute supremă e "ştiinţa" de a apăra bine şi viguros hoţia şi pe cei care o practică furând pe cât posibil legal, scrie Deutsche Welle Luni, 21 octombrie, 2019, PSD a trecut prin Senat, votând în bloc, proiectul depus de senatorul Liviu Pop, prin care ziua de 10 august e declarată Ziua Unității Civice. Este o performanță: cea mai cruntă bătaie de joc la adresa acestui popor de 30 de ani încoace, prin care urmașii lui Ceaușescu și Iliescu vor să-l concureze pe Erdogan, botezătorul masacrelor și alungării a sute de mii de oameni din locuințe, comise de armata turcă în Siria, cu numele de Izvorul Păcii. Practic, după ce zeci de mii de oameni au fost gazați și bătuți în Piața Victoriei, pe frunțile lor urinează acum cu boltă L. Pop, în uralele întregului PSD, relatează Republica Pedeapsă dură, mai mare decât media din alte dosare similare, pentru un poliţist ieşean găsit vinovat pentru trafic de droguri. Fostul şef de post de la Răducăneni, un tânăr poliţist primit în sistem deşi aducea stupefiante în România, a fost condamnat, aseară, la 5 ani, 9 luni şi 10 zile de închisoare cu executare.Cristian Danu a fost găsit vinovat de trafic internaţional de droguri şi a fost condamnat, la finele unui proces ce a durat doar câteva luni, de Tribunalul Vaslui. Dacă pedeapsa de aproape 6 ani de închisoare va rămâne definitivă, lui Danu i se va reduce perioada petrecută în arest preventiv, acesta fiind încarcerat în luna februarie a acestui an, scrie Ziarul de Iași Deși refuzul lui Victor Ponta nu l-a luat prin surprindere și Ludovic Orban spune că ” sincer nu mi-aș dori să guvernez alături de Ponta”, de fapt este obligat să iasă la vânătoare de voturi așa cum a făcut și la moțiune. ”Sunt peste 25 de parlamentari cu care am purtat discuții și care cred că ar putea vota guvernul”. Iar ca să fie lucrurile clare atrage atenția că ”cine nu votează guvernul PNL e de fapt cu PSD și cu Dăncilă și se face co-responsabil la păstrarea ilegitimă a acestui guvern”. Nu e prima oară când liderul PNL face asemenea afirmații, dar nu clar pe cine au reușit ele să sensibilizeze, potrivit Radio Europa Liberă Mintea noastră este mult mai sensibilă la perceperea diversității decât a constanței. Dacă stăm tot timpul în lumină afară și după aceea intrăm într-o cameră întunecoasă, întunericul este perceput mult mai intens de către creierul nostru decât dacă am sta mereu în întuneric. Creierul e în așa fel setat încât diferențele sunt percepute mai intens. Dacă noi ne producem diversitate în viață, mergem în alte zone decât în zona noastră de confort, ajutăm creierul nostru să prelucreze mai în adâncime ce anume facem, cee cu noi, pentru că creem diversitate, notează Actual de Cluj. Lewis Hamilton a fost îmbărbătat de ea și, după ce a câștigat, i-a mulțumit personal; Toto Wolff i-a dat cartea de vizită și a invitat-o să își trimită CV-ul pentru un internship la Mercedes Formulă One Team. A trecut de șapte filtre pentru a-și cunoaște idolul și a creat, de una singură, strategii originale pentru Formula 1. Are doar 16 ani, o cheamă Cristina Șerban și, într-o bună zi, își dorește să ia locul lui Toto, dar în loc de 30% din acțiunile Mercedes FO, să dețină 44%. Are o poveste parcă desprinsă din filmele Hollywood-ului din care orice manager, C-level și antreprenor are multe de învățat, relatează Wall-street.ro Liderul filialei ieşene a Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi, Laviniu Lăcustă, susţine că mii de profesori vor rămâne fără locuri de muncă dacă se va reduce numărul de ore pentru elevi. În urma evaluărilor pe care le-am făcut, dacă această modificare va fi transpusă în Legea Educaţiei Naţionale, vom vorbi de reduceri de aproximativ 15.000 – 20.000 norme, potrivit Newsweek.ro