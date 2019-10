Subiectele zilei: Gară de 8 milioane de lei cu lacătul pe ușă. Fost angajat: ”Nu a fost folosită niciodată. S-au cheltuit banii aiurea”; Două Românii, prin ochii unui cercetător de top: de la drumurile „înspăimântătoare” la laboratorul de ultimă generație de la Cluj

Peste 7,8 milioane de lei a cheltuit statul român în 2011 pentru modernizarea Stației CFR Fălciu, din județul Vaslui, dar peste investiție s-a așternut praful. La propriu. Gara de pe granița de est a României, prin care înainte de 1990 se făcea legătura pe calea ferată și cu Republica Modova, a rămas în paragină. ”Am lucrat 37 de ani la CFR, dar nu am văzut așa distrugere”, a spus Ilie Ciocârlan, fost salariat, pentru Libertatea Specialiştii marini spun că ultimele exemplare de foci au fost semnalate în anii ’60 la Cap Caliacra, în zona grotelor de piatră. În prezent, însă, Marea Neagră nu oferă nici resursele de hrană, nici habitatul natural pentru foci, fiind o mare deschisă, fără relief în care ele să se poată adăposti de alte animale şi de oameni. Totuşi, norocoşii mai pot vedea şi astăzi, în zilele liniştite, delfinii săltând jucăuş în apa de un albastru verzui, relatează Adevărul În centrul său de cercetare de la Universitatea Babeş-Bolyai, profesorul de ştiinţe cognitive clinice Daniel David folosește tehnologia pentru a face studii în domeniul depresiei, autismului și fobiilor. „Noi încercăm să utilizăm tehnologia pentru a trata tulburări clinice, pentru a face cercetări în domeniu și pentru a-i forma pe alții pentru a utiliza această tehnologie.”, a spus Daniel David pentru Republica Polițistul care a bătut-o crunt pe femeia din Potcoava se numește Petrică Nicușor Rotaru și este agent la postul de poliție din localitate.Poliţistul a bătut-o cu pumnii, cu picioarele și cu vătraiul și a amenințat-o că o îngroapă în grădină. IPJ Olt a deschis o anchetă, notează Digi24 Țările fost comuniste din Europa Centrală și de Est sunt mai bogate ca niciodată, iar cetățenii lor mai sănătoși decât acum 30 de ani, se arată într- analiză realizată de către ”The Guardian”. Chiar dacă nemulțumirile generate de tranziția către capitalism au dus la o ascensiune a populismului, publicația britanică estimează că est-europenii care au emigrat în Occident ar putea să se întoarcă în țările de baștină pe măsură ce va fi recuperat decalajul economic, potrivit Libetatea 1. Siluet „Dar ce nu știați și dau din casă, vă rog să îmi permiteți, doamna președinte Dăncilă a fost înotătoare de performanță, de aia are și corpul ăsta frumos așa. Elegant, siluet, băi, fraților...”, a declarat senatorul N. Moga pe scena Casei de Cultură din Constanța. Subsemnatul am auzit, la viața mea, destule osanale închinate Elenei Ceaușescu, „prinos de dragoste îi înălțăm”, „mama noastră, a tuturor”, „savantă de renume mondial”, dar al dracului să fie dacă am auzit pe careva, nici măcar pe CV Tudor, să zică „Ce trup minunat are tovarășa Ceaușescu, trup din trupul țării!”, scrie Republica Klaus Iohannis: ”Pe mine cel puțin nu m-a convins. Când i-am văzut pe bicicliștii din PSD cum pedalează mai încet decât Viorica Dăncilă, ca să n-o depășească, mi-am dat seama că totul este o făcătură. Din partea mea premierul destituit poate să stea și-n cap sau să sară coarda în costum de baie, în Piața Victoriei, că tot pe locul doi iese, potrivit Radio Europa Liberă Prefectul de Cluj Aurel Cherecheș arată că cel puțin două entități de stat, respectiv Căptănia Dej și compania Hidroelectirca se codesc să-și asume sarcina de a elabora și implementa un regulament care să protejeze lacul Tarnița, principala sursă de apă potabilă a Clujului. În consecință, prefectul a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență luându-se Hotărârea ca în termen de 15 zile să fie elaborat un regulament de navigare pentru lacul Tarnița, relatează Actual de Cluj „N-am știut că o să divorțez. M-am supărat pe o chestie și într-o zi a fost prea mult și am ieșit din casă. Am ieșit din casă noaptea, nu am știut că n-o să mă mai întorc. Am sunat o prietenă, am rugat-o frumos dacă pot să vin la ea să dorm pe canapea și acea favoare de câteva ore, o noapte, o săptămână s-a transformat în șase-șapte luni de găzduire și am intrat așa într-un con umbră în inima mea și în mintea mea și nu mai voiam să fac absolut nimic, nici modă, nimic-nimic", a relatat Catrinel pentru Ziarul de Iași