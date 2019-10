Subiectele zilei: Echipa de comunicare a Simonei Halep, atac la adresa Biancăi Andreescu; Planul PSD pentru blocarea Guvernului Orban; Expert în Orientul Mijlociu: "Al-Baghdadi este aproape de neînlocuit pentru ISIS"

”Dacă românii vor alege să lupte sub un alt steag nu vom avea o Românie mai bună!” După victoria Simonei Halep în fața Biancăi Andreescu, Cosmin Hodor, managerul de comunicare al sportivei din Constanța, a postat pe Instagram un mesaj în care o atacă pe jucătoarea din Canada pentru că a ales să joace sub drapelul frunzei de arțar. ”Astăzi, Simona, ne-a arătat odată în plus, că nu este nevoie să pleci din România pentru a face performanta la nivel înalt; românii trăiesc cu ideea greșită că rămânând în Romania nu pot face performanță”, conform Libertatea