Subiectele zilei: Un psiholog îți explică de ce au nevoie salvatorii români să nu mai repete haosul de la Colectiv; Cu ce s-au ocupat unii parlamentari în timpul audierii miniștrilor propuși în Guvernul Ludovic Orban; Poveștile din spatele celor mai cunoscute melodii ale lui Mihai Constantinescu

Închiderea Realitatea TV de către CNA va fi contracarată de către Cozmin Gușă, vechi și nou pesedist, prin rezerva Realitatea Plus TV. Acest din urmă post este deținut de Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru. Cine deține dreptul de a folosi licența Realitatea Plus? Conform CNA, care a și amendat postul în vara acestui an pentru nerespectarea legii audio-vizualului, este vorba de Geopol International SRL. Firma este deținută de o altă firmă (Strategies Research Investments International SA) în proporție de 99% și de către Alexandra-Beatrice Păcuraru (1%), aceasta fiind fiica lui Maricel Păcuraru, asociat al lui Cozmin Gușă în diverse firme. Realitatea Media SA a pierdut licența Realitatea TV din cauza datoriilor enorme: peste 320 de milioane de lei în general, din care aproape 130 de milioane de lei numai la stat, scrie DW