Subiectele zilei: Cum a ajuns un CD cu manele proba-cheie în dovedirea furtului unei maşini; Urbanism, existențialism şi alegerile din Chişinău

Un tânăr de 30 de ani din Argeş este în arest la domiciliu de la jumătatea lunii octombrie după ce a furat în aceeaşi noapte două maşini pe care le-a condus băut şi fără permis. Un CD cu manele este proba-cheie din dosar. Poliţiştii au găsit în habitaclu un CD intitulat „Iubesc manelele volumul 2”, pe care proprietarul Daciei Solenza furate l-a recunoscut ca fiind sustras din autoturismul său. Ulterior, pe CD-ul cu manele au fost găsite şi amprentele lui Alin Ionescu, aceasta fiind o probă-cheie în dosar, notează Adevărul Mai sunt câteva zile până la primul tur al alegerilor prezidențiale și primarii din orașele europene unde, în mai, românii nu au putut vota încep să aibă emoții legate de scrutinul de la sfârșitul săptămânii. Este cazul primarului din Diemen, Olanda, care își exprimă speranța că de data aceasta toți românii să poată vota și spune că a făcut demersuri pentru a se asigura că votul va decurge fără probleme în Olanda, potrivit Digi24 . Prieteni, nu există oameni răi sau plante rele, ci numai cultivatori răi”. Citatul din “Mizerabilii” lui Victor Hugo încheie filmul omonim, “Les Miserables”, al lui Ladj Ly, care are două elemente comune cu capodopera din 1862: acțiunea se petrece în același arondisment din nordul Parisului, Montfermeil, iar sărăcia și mizeria sunt neschimbate după un secol și jumătate, potrivit Libertatea În Chişinău locuiesc după diferite date între 600 de mii şi un milion de oameni, cifrele diferă în funcţie de cei care operează cu ele: autorităţi, politicieni, dar şi de bunul simţ. Pe data de 3 noiembrie are loc turul al doilea de scrutin pentru alegerea primarului oraşului, în care se duelează un candidat pro-rus cu unul pro-european. Ambii reprezintă forţele politice aflate la putere, relatează Radio Europa Liberă Caracal, Câmpulung Muscel, Vaslui, Bacău. Orașe ale României pe care le leagă ceva - sunt locuri în care se înregistrează frecvent dispariții ale unor tinere. Copile, unele dintre ele minore.Șapte din zece tinere care a ajung să fie exploatate în toată Europa de rețele transfrontaliere bine organizate provin din România, potrivit Știrile ProTv.ro Gabriela Duțescu este cea care a modelat și format vocile unor nume ca Dida Drăgan, Smiley – pe care îl consideră, alături de Tudor Chirilă – fiul său, Gina Patrichi, Fory Etterle, Marcel Pavel, Dan Iordăchescu, Paula Seling. „Nu e bine să ai înverșunare în concurs. Una e să dorești să câștigi și alta este să fii înverșunat în direcția asta… Meseria asta pe care o începi și pe care vrei să o continui trebuie să îți placă. Nu te duci în concurs să câștigi banii, ci te duci în concurs să câștigi pentru tine”, a spus Gabriela Duțescu pentru Republica Dacă România şi-ar uni forţele militare cu toate statele membre NATO de pe flancul răsăritean, ar forma o armată cât o treime din cea a Rusiei, arată o analiză a datelor furnizate de experţii de la Global Firepower. Concret, specialiştii au analizat forţele militare din 137 de ţări, iar experţii au luat în calcul numărul de militari activi şi tehnica militară pe care o are fiecare armată. Potrivit raportului, România este pe locul 40, scrie Adevărul Dar oare cât de mult trebuie să difere educația nonformală a copiilor de azi față de cea din trecut? Spre exemplu, vorbind despre dezvoltarea abilităților tehnice, mulți dintre noi presupunem exclusiv folosirea unui calculator. O banală constatare a unui profesor universitar vorbește mult despre limitele pe care ni le impunem singuri crezând prea mult în computere, relatează Republica