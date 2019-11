Subiectele zilei: Cine plătește nota de plată a Guvernului PSD?; Cum voia un lider interlop sa o infiltreze pe "cumnata" lui cârtiță în Poliția Română: Dacă are facultate, o facem ofițer

O declar nulă. Unde a rămas campania prezidenţială românească? Niciodată n-a lipsit, ca acum, aproape cu desăvârşire. Cine a ascuns-o? Şi de ce? Ce-ar scoate la lumină, dacă ar fi? Şi cu cine ne-ar îndemna nevoile democraţiei să votăm? România are, iată, un nou guvern. Dar, după anii de restauraţie, are oare şi imperioasa schimbare? Şi chiar dacă ar avea-o, nu-i trebuie oare şi un preşedinte care s-o garanteze şi s-o promoveze? Cui foloseşte absenţa unei campanii electorale demne de acest nume înaintea primului tur al scrutinului prezidenţial? Favoritului, care e preşedintele Iohannis, cu siguranţă. Ca şi candidaţilor principalelor facţiuni (oficială şi disidentă) ale partidului-stat, Diaconu şi Dăncilă, cea care şi-a dat măsura competenţei declarând, vai, că luptă "împotriva unei țări în care să se regăsească toți românii”, scrie DW