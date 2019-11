​Subiectele zilei: Culise. ProRomânia, la un pas de disoluţie. Cu ce partide negociază Mihai Tudose şi Daniel Constantin. Ponta rămâne singur; Misiune imposibilă? Sarcinile noului guvern şi elita ţării

Partidul condus de Victor Ponta, format exclusiv pe bază de traseism, a făcut implozie, deşi era prezentat ca o alternativă la PSD. Tabără lui Daniel Constantin e cu un picior în PNL, în timp ce Mihai Tudose ar putea reveni printre social-democraţi, susţin surse politice pentru Adevărul. Victor Ponta va conduce doar oastea racolată de la PSD, care nu-l ajută cu nimic la viitoarele alegeri. ProRomânia a făcut implozie, după ce Victor Ponta le-a interzis parlamentarilor să voteze învestirea Guvernului Orban, scrie Adevărul România, țara în care Adrian Coman a luptat în ultimii 20 de ani pentru drepturile comunității LGBT, inclusiv dezincriminarea homosexualității, îl privează acum de un drept fundamental: votul. Adrian Coman este într-o relație de 17 ani cu americanul Clai Hamilton. De 9 ani sunt și soți, în urma unei căsătorii oficiate în Bruxelles. Cuplul Coman-Hamilton este cel care a dat în judecată statul român la CJUE, pentru că nu i-a recunoscut dreptul la reședință lui Clai, instanța europeană dând câștig de cauză cuplului, notează Libertatea 1. PSD Sibiu zice să nu-i votăm pe Iohannis și Barna, că nu au nume românești, ei au nume nemțesc și unguresc. Are dreptate PSD. S-o votăm pe rromânca Dăncilă, care are un frumos nume rrom: dănci înseamnă copil de țigan sau lăutar țigan, provenind din expresia rromă den ci, „dă-mi ceva!”. Eventual, un vot. 2. Pentru că VV Dăncilă joacă ping-pong în România pe tocuri, nu golf pe poante, la turci, ca VV Ponta. 3. Pentru că e o superpatrioată: simplii patrioţi nu sunt infectaţi de nicio limbă străină, dar dna Dăncilă, în plus, are imunitate şi faţă de limba română. Căci şi cei care vorbesc prea corect şi fără inepţii limba română sunt cam suspecţi, potrivit Republica Ce-i desparte pe români de un stat eficient? Ce sarcini are noua putere? Nu înapoierea administrativă şi economică e marea problemă a guvernului Orban sau cât va reuşi să se menţină. Ci o elită parţial defectă. Pariul major al României de azi nu e doar gaura uriaşă în bugetul jefuit de PSD pentru a împărţi cadouri clientelei politice. Nu e doar lipsa infrastructurii, absenţa spitalelor şi şcolilor care să-şi merite numele. Ori a autostrăzilor. Problema nu e doar criza instituţională a unui stat aproape eşuat. Nu e doar distrugerea independenţei justiţiei şi remanierea codurilor penal şi de procedură penală pentru ca fărădelegea să triumfe în România, iar delincvenţii să se bucure de eternă impunitate, notează Deutsche Welle Autorii furtului de la universitatea de medicină veterinară din Cluj-Napoca, din urmă cu o lună, când din casierie au dispărut zeci de mii de lei peste noapte, au fost prinși ieri – unul în Iași, altul în Timișoara. Autorii sunt doi tineri de 25 și 26 ani, care sunt bănuiți că, în noaptea de 2 spre 3 octombrie, având fețele acoperite, au pătruns în incinta USAMV, iar din seiful casieriei au sustras bani și bonuri valorice, cauzând un prejudiciu estimat la peste 90.000 de lei, scrie Actual de Cluj Cine sunt cei doi bărbaţi care au primit şansa unei vieţi noi după ce au primit recent câte un rinichi, la Iaşi, de la o pacientă în moarte cerebrală? Constantin Bezede a fost unul dintre cei care au primit un rinichi după ce aproape îşi pierduse orice speranţă.„Când m-am îmbolnăvit, prima dată am observat că mi s-au umflat picioarele, nu ştiam să fiu bolnav de ceva până atunci. Atunci lucram în construcţii, ziua eram la muncă, seara acasă în gospodărie la ţară, mai făceam şi naveta. Era mai puţină odihnă şi mai multă muncă“, povesteşte bărbatul pentru Ziarul de Iași O nouă plîngere penală a fost depusă la Poliţia Piatra Neamţ de o altă familie care susţine că şi fetiţa lor de doi ani ar fi fost lovită la Creşa Precista din cadrul Creşei Piatra Neamţ, subordonată şi finanţată de Primăria Municipiului, anunţă TVM Neamţ, siteul de ştiri care a devoalat agresiunile din respectiva instituţie publică. De ieri încoace, funcţionarii şi şefii implicaţi în acest caz, care au crezut că pot stinge scandalul doar prin demiterea îngrijitoarei şi prin ascunderea subiectului faţă de opinia publică au atitudini şi mesaje contradictorii, notează Vestea.net Vor începe lucrările dacă nu mă înșel, de la sfârșitul lunii octombrie”, anunța ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, la mijlocul lui septembrie. “Este un proiect ambițios, iar valoarea este undeva la 100 de milioane (n. red.- euro)”. Declarația veche de aproape două luni face referire la una dintre cele mai consistente investiții de infrastructură din București, promise de guvernarea PSD: modernizarea Gării de Nord, scrie Pressone.ro