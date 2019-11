Subiectele zilei: Cine e femeia în roșu din spatele lui Dăncilă: membră a Comitetului Central al Partidului Comunist; Candidații cu cel puțin 3 % pot deconta până la 10 milioane de dolari; Cu cine şi unde va face următoarea „fotografie de familie istorică“ viitorul preşedinte al României?

„Se votează masiv câte doi în cabină pe motiv că doamnele în vârstă, dar și domnii tineri înscriși pe liste nu știu a citi și, ca atare, solicită însoțitor. Însoțitorul e mereu același: o adolescentă zglobie de 12-13 ani. De când am intrat în secție, doamna președinte își face datoria și întreabă: Solicitați însoțitor?”, a spus Corina Murafa, observator al votului potrivit Libertatea Va urma, la Londra, pe 3 -4 decembrie, un Summit NATO pus deja sub semnul celui mare scandal intern din istoria Alianţei, atacul neverosimil de dur formulat de Macron care a spus că NATO se află în stadiul de moarte cerebrală. Curg acum materiale elaborate de grupele de studii avansate şi prospecţie strategică- ale unor servicdii de informaţii care vorbesc deschis despre posibilitatea ca Franţa, pe modelul deciziei de odinioară a lui de Gaulle, să se retragă din comandamentul militar al NATO sau, in extremis, să părăsească de tot Alianţa în semn de nemulţumire faţă de relaţia dramatic de tensionată cu SUA, scrie Adevărul Numărul de votanți din afara țării spune foarte multe despre eforturile politicienilor agățați de putere care se luptau să îi țină departe de urne. It makes sense, spune americanul. Să ne așteptăm ca la alegerile viitoare - dacă sunt organizate corect- să fie câteva milioane. Oameni pe care nu-i poți mitui, prosti, minți că aici e bine, relatează Republica ”Să vă uitați la cei care au peste 3 % sau mai mult, dintre candidați. Știți ce se întâmplă? Pentru fiecare dintre aceștia dumneavoastră îi veți plăti campania electorală, deși n-ați votat pentru respectivul, puteți să votați numai pentru unul. Pentru toți ceilalți care au depășit 3 % pot, conform legii 334 / 2006 republicată, pot să-și facă o campanie de maximum 20.000 de salarii minime pe economie, adică 10 milioane de dolari, stimați telespectatori. Nu mi-a venit să cred, dar așa este! Este o cifră absolut scandaloasă”, a spus CTP conform Știrile Protv.ro . Viorica Dăncilă a avut în spatele său, în momentul declarațiilor de după anunțarea rezultatelor exit-poll din alegerile prezidențiale pe o fost membră a Marii Adunări Naționale, „parlamentul” din regimul comunist, și membru al Comitetului Central al PCR. Maria Lazăr (79 de ani) este în prezent unul dintre cei nouă membri cu rang de secretar de stat ai Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) care sancționează faptele de discriminare, conform Newsweek.ro Cei șapte membrii ai unei comisii de votare din orașul francez Dijon s-au îmbrăcat în ii în ziua alegerilor prezidențiale. „Pentru că sunt româncă din cap până în picioare”. „Sunt româncă oriunde m-aş afla”. „Pentru că îmi iubesc ţara şi portul”, au declarat membrii din secția de votare, potrivit Libertatea O mașină care transporta saci cu buletine de vot la Prefectura Iași a fost implicată, în noaptea de duminică spre luni, într-un accident de circulație. Autoturismul a fost lovit de o mașină condusă de un șofer băut, ce avea o alcoolemie de 0.73 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit Digi24 . Pacienți vulnerabili cu afecțiuni psihiatrice introduși într-un studiu clinic. E descoperirea făcută de noul director al Spitalului de Psihiatrie Brașov, care a cerut o anchetă care să confirme dacă pacienții erau sau nu cobai. Tot el a aflat că asistentul-șef le lua banii din pensii, moșteniri sau alte venituri și a calculat un prejudiciu de 500.000 euro pentru ultimii trei ani, scrie Stirile Protv.ro Primăria se laudă că face proiecte pentru a spori calitatea vieții oamenilor în cartiere, dar în continuare fixează teme de proiectare foarte slabe sau angajează proiectanți și mai slabi care să „regenereze” cartiere din oraș. Cel puțin asta este concluzia arhitecților din Comisia de Urbanism a Primăriei față în față cu cel mai mare Plan Urbanistic Zonal de Regenerare Urbană a zonei Rebreanu-Titulescu din cartierul Gheorgheni, cel mai verde cartier al orașului, notează Actual de Cluj Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova și-a exprimat îngrijorarea cu privire ceea ce a numește vandalismul împotriva monumentelor eroilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei în Moldova și a solicitat organelor de drept să efectueze o investigație amănunțită cu pedepsirea celor vinovați. În mesajul misiunii diplomatice ruse de la Chișinău se menționează că incidentul a fost profanarea monumentului eroului Uniunii Sovietice Georgii Cernienko, scrie Radio Europa Liberă