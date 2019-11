Subiectele zilei: Cine a câștigat în turul I la alegerile prezidențiale din Videle; Drumul care unește și trece prin Ardealul profund: ”Transilvania e o experiență. E atât de bogată dacă o străbați altfel decât pe șosea, e absolut fascinant”; Cum a ajuns România să mai aibă doar opt judeţe roşii. Ce baroni PSD au scos rezultate slabe

Doldora de înfrânţi, primul tur al scrutinului prezidenţial se încheie cu un eşec pentru mai toţi, între care pentru popor şi interesul său primordial, în speţă pentru resuscitarea democraţiei şi a statului de drept. Rare sunt procesele electorale din care nu se poate desprinde niciun câştigător adevărat. Scrutinul prezidenţial românesc face parte din ele. La prima vedere au învins Klaus Iohannis, PSD, Dăncilă, precum şi iluziile multor români, resemnarea, spaimele şi lehamitea lor politică. Dar a câştigat cu adevărat un partid aflat pe dric, ca PSD, rămânând legat de gâtul unei candidate moral nedemne şi intelectual incapabile, ca V.V. Dăncilă? Nu e acest scor mai anemic decât tot ce-au obţinut criptopeceriştii sub sigla celor trei roze, în cele trei decenii de când tot sugrumă România cu "democraţii" originale? La prima vedere a câştigat participarea la vot, potrivit DW

Ce baroni PSD au scos rezultate slabe. PSD mai controlează doar opt judeţe din ţară, în timp ce în trei e cot la cot cu PNL. Pe de altă parte, candidatura lui Iohannis i-a făcut pe liberali să câştige fără emoţii 28 de judeţe, plus Capitala şi diaspora. Vasluiul a fost una dintre marile surprize, în condiţiile în care judeţul e controlat de aproape 30 de ani de Dumitru Buzatu, lider PSD cu mare influenţă în partid, dar care în ultimele luni a avut o relaţie tensionată cu Viorica Dăncilă. De asemenea, o mobilizare redusă au mai bifat şi alte judeţe cu lideri importanţi ai PSD, cum e cazul Maramureşului - condus de Gabriel Zetea, Vrancea - condusă de Marian Oprişan sau Neamţ, unde filiala PSD e condusă de Ionel Arsene, relatează Adevărul

”Transilvania e o experiență. E atât de bogată dacă o străbați altfel decât pe șosea, e absolut fascinant”. Unul dintre inițiatorii drumului de 1.000 de kilometri care străbate România de la nord la sud, Via Transilvanica, explică azi la Cluj de ce proiectul e unul unic și merită parcurs. Clujeanul Bogdan Brânzaș e unul dintre inițiatorii proiectului Via Transilvanica, implementat de asociația Tășuleasa Social de la mănăstirea Putna din nordul României până la Drobeta, în sudul țării, pe drumeage desfundate, cărări puțin bătătorite și zone cât mai departe de asfalt și orașele civilizate – doar așa poți vedea Transilvania profundă, o zonă unică în Europa. Traseul de 1.000 de kilometri din nordul până în sudul României, cunoscut ca via Transilvanica, e marcat pe jumătate până azi – și merită parcurs ca să vezi Transilvania cu traiul său arhaic pe care nu-l mai găsești nicăieri în Europa, spune unul dintre membrii echipei, clujeanul Bogdan Brânzaș, scrie Actual de Cluj