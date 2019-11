Subiectele zilei: Alfred Simonis, deputat PSD, din salariu: Porsche, BMW, Audi, 4 apartamente, o casă, peste 1 mil lei; Coşmarul din blocul în care au murit trei oameni. „Nu cred că aţi putea să trăiţi aici. Vă este scârbă să călcaţi pe scări“

Alfred Simonis, deputat PSD, din salariu: Porsche, BMW, Audi, 4 apartamente, o casă, peste 1 mil lei. Alfred Robert Simonis, șeful deputaților PSD, abia face 35 de anișori în 2020, pe 4 ianuarie. Câștigă vreo 10.000 de lei lunar de la Parlament. Soția lui, de patru ori mai puțin. Împreună, sub 140.000 de lei pe an. Totuși, de undeva, averea lor s-a acumulat ca în povești. În ultima declarație de avere depusă, în iunie a.c., Simonis declară două apartamente și o casă pe care le deține în prezent, dar și două "apartamente cu teren" vândute (unul anul trecut, celălalt anul acesta). Pe imobiliare a luat 82.000 de euro și peste 452.000 de lei. În total, cam 180.000 de euro, notează Alfred Robert Simonis, șeful deputaților PSD, abia face 35 de anișori în 2020, pe 4 ianuarie. Câștigă vreo 10.000 de lei lunar de la Parlament. Soția lui, de patru ori mai puțin. Împreună, sub 140.000 de lei pe an. Totuși, de undeva, averea lor s-a acumulat ca în povești. În ultima declarație de avere depusă, în iunie a.c., Simonis declară două apartamente și o casă pe care le deține în prezent, dar și două "apartamente cu teren" vândute (unul anul trecut, celălalt anul acesta). Pe imobiliare a luat 82.000 de euro și peste 452.000 de lei. În total, cam 180.000 de euro, notează Newsweek.ro





Coşmarul din blocul în care au murit trei oameni. „Nu cred că aţi putea să trăiţi aici. Vă este scârbă să călcaţi pe scări". Blocul de pe strada Mioriţa nr.8, din Complexul Studenţesc, este locuit, în mare parte, de persoane cu situaţii materiale precare. Cei mai mulţi nici nu au buletin de Timişoara. Este vorba de un fost cămin studenţesc, cu duşuri la comun, în capătul coridorului. Imobilul a aparţinut cândva universităţii particulare Tibiscus, însă a fost vândut în urmă cu mulţi. Timişorenii au amintiri nu tocmai plăcute cu acest bloc, pentru că aici se făceau analizele medicale şi recrutările în Armată, potrivit Adevărul

”Colectiv” a primit recunoașterea publicului la cea de-a 16-a ediție a Verzio, Festivalul Internațional al Filmului Documentar pentru Drepturile Omului de la Budapesta. Documentarul realizat de regizorul Alexander Nanau în coproducție cu Samsa Luxemburg și HBO Europe a rulat în Capitala Ungariei pe 15 și 16 noiembrie cu casa închisă, la festival fiind înscrise 87 de filme documentare internaționale. Colectiv a câștigat Premiul Audienței pentru film internațional, scrie Libertatea Mor oamenii pentru ea în Iran şi Hongkong, în timp ce acasă la ea, în Europa, ori în România, se duce de râpă cu atât mai rapid cu cât mai abitir o cârmesc, o pupă şi-o oblojesc inamicii ei. Continuă să se plângă mulţi, frustraţi (şi nu fără motiv) de aroganţa lui Klaus Iohannis. Potrivit căruia, „nu poate exista…nicio dezbatere cu un candidat …care a guvernat împotriva românilor trei ani de zile. Nu poate fi niciun schimb de idei cu reprezentanta unui PSD nereformat, care a călcat în picioare statul de drept, care a vrut ca România să deraieze de la parcursul său european doar pentru beneficiul unei clici de infractori", notează Deutsche Welle Dacă sunt invitații în alb trimise redacțiilor, atunci eu pot să revin asupra hotărârii. „Am văzut că e vorba de invitații nominale către alți jurnaliști, către toți jurnaliștii invitați și că e un număr foarte restrâns, până în zece. Păi asta arăta ca o recepție exclusivistă a președintelui Iohannis. Și am spus: nu se poate așa ceva, domnul președinte nu are dreptul să facă el selecția jurnaliștilor. Ce înseamnă? Sunt jurnaliștii care îi plac domnului președinte, puțini, care îi plac și care sunt invitați acolo.”, a decalarat CTP conform Republica O femeie din Prahova a fost trimisă în judecată pentru proxenetism după ce ginerele său a denunţat-o autorităţilor că-şi obligă fata să se prostitueze. Femeia a primit o pedeapsă simbolică pentru fapta sa Judecătoria Câmpina a finalizat un dosar în care două femei din localitate au fost trimise în judecată pentru proxenetism. Elena Neculae şi Elena Toma au fost condamnate pe fond la câte doi ani de închisoare cu suspendare, iar ca pedeapsă suplimentară au fost condamnate să presteze muncă în folosul comunităţii, potrivit Adevărul Pentru a pune în operă un proiect propus de clujeni în cadrul procesului de bugetare participativă, municipalitatea urmează să pună la bătaie peste 3 milioane de lei pentru a face o zonă de skatepark la nivel de competiții internaționale, mai ales că din 2020 sportul a fost acceptat la Olimpiadă. Respectivul skatepark urmează să apară, cu tot cu totem la intrare, în Parcul Rozelor, prin extinderea actualei zone alocată acestui sport, notează Actual de Cluj Sunt convins că dacă am vedea tot filmul ursului rănit și ignorat de autorități timp de 18 ore pe marginea drumului, acesta ar descrie aceeași imagine jalnică a serviciilor publice precum filmul accidentului din Apuseni sau filmul crimelor de la Caracal.Funcționarii publici se vor justifica, spunând că ei doar au respectat regulile. Criticii lor vor spune că avem nevoie de noi reguli. Aici cele două tabere se aseamănă, fiindcă pun accentul pe formă, nu pe substanță, scrie Republica Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a propus majorarea fondului de subvenționare pentru anul viitor de la aproape un miliard de lei la 1,5 miliarde de lei. Responsabili din domeniu motivează majorarea volumului de ajutoare pentru fermieri prin numărul în creștere de la an la an a solicitărilor de subvenţii. Cele mai multe subvenții din agricultură în ultimii ani sunt solicitate pentru procurarea tehnicii agricole, înființarea de plantaţii şi investiții în infrastructura post-recoltare şi procesare, adică frigidere, depozite, linii de sortare ş.a, potrivit Europa Liberă