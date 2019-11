​Subiectele zilei: Primarii nu s-au zgârcit la decoraţiuni de Crăciun. Oraşul care şi-a luat şi “brad de rezervă”; Fenomenul „copii care nasc copii“; PSD a cumpărat fotografia cu Iohannis, după ce echipa lui Dăncilă a furat-o de la Inquam

O mamă de 15 ani spune că nu ştia nimic despre metodele contraceptive. Numărul mamelor minore de la Maternitatea „Cuza Vodă“ din Iaşi este într-o continuă creştere de câţiva ani, sărăcia şi lipsa educaţiei sexuale în şcoli fiind principalele cauze ale acestui fenomen. Avădănei Ana-Maria, mamă a unei fetiţe, spune că nu a discutat niciodată cu nimeni despre metodele contraceptive. Radiografia fenomenului „copii care au copii” arată îngrijorător la nivelul întregii ţări. Potrivit statisticilor oficiale, din 674 de copii născuţi de mame mai mici de 15 ani, doar 79 au tatăl tot adolescent (cu vârsta sub 20 ani), iar din totalul de 17.307 de copii născuţi de mame care au între 15 şi 19 ani, doar 2. 120 au tatăl sub 20 de ani, mulţi dintre copii având taţi cu vârsta de peste 65 de ani,

Toată presa urla că o să fie fraudate alegerile și nu s-a întâmplat nimic. La 45 de ani am fost șefă de comisie la alegerile prezidențiale din 1996. Eram de 5 ani profesoară la școala generală numărul 100 din București și, ca majoritatea celor pe care îi cunoșteam, colegi, prieteni și apropiați, voiam ca următorul președinte al României să fie Emil Constantinescu. Am acceptat ușor propunerea de a fi șefă de comisie la secția de votare de lângă casă. Primul tur de scrutin a avut loc duminică, 3 noiembrie 1996. Cu o zi înainte, sâmbătă, am fos chemați la școală, unde era și secția de votare, pentru a ni se face instructajul cu ce avem de făcut a doua zi. Câte ștampile, câte buletine de vot, să le numărăm, ca să fim siguri că numărul lor era egal cu acela al cetățenilor înregistrați în zona de votare, arată Vice.ro