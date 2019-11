​Presa internațională despre alegerile din România: "Iohannis reușește o victorie istorică" / "Victoria a confirmat rădăcinile europene ale țării"

Presa internaţională a relatat, duminică seară, despre scrutinul prezidenţial din România, notând că preşedintele în funcţie, Klaus Iohannis, a obţinut un nou mandat.

"Preşedintele României, Klaus Iohannis, un politician de centru, a câştigat uşor al doilea tur al scrutinului prezidenţial, după cum era de aşteptat, învingând-o pe adversara socialistă prin angajamentul de relansare a reformelor judiciare încetinite de succesivele guverne social-democrate (PSD)", relatează agenţia de presă Reuters.

”Liberalul Klaus Iohannis a fost reales pe scară largă duminică (24 noiembrie) pentru un al doilea mandat prezidențial împotriva candidatei social-democrate, Viorica Dancila, în cel de-al doilea tur de vot care a confirmat rădăcinile europene ale țării”, scrie Le Figaro.

​”Președintele Klaus Iohannis a obținut o victorie răsunătoare împotriva fostului prim-ministru, Viorica Dăncilă, conform rezultatelor oferite de exit poll-urile de la ora 21:00, ora la care votarea s-a încheiat în țară. Iohannis a primit 66,5% dintre voturi, prin comparație cu 33,5%, scorul Vioricăi Dăncilă, conform rezultatelor date de IRES. Celălalt exit poll, făcut de CURS Avangarde, a arătat un scor de 64,8% pentru Iohannis și de 35,2% pentru Dăncilă. Rezultatele IRES includ și estimări ale voturilor din Diaspora, iar celălalt rezultat nu le ia în considerare”, notează Romania Insider care vorbește de asemenea și despre numărul record de oameni care au votat în străinătate: 930.000.



„La sfârșitul anului 2016, un partid politic populist a ieșit la putere în România, promițând reduceri de impozite și o continuare a alinierii țării cu Uniunea Europeană, la nouă ani după aderarea la bloc. Ceea ce a urmat a fost o cascadă de scandaluri de corupție și haos politic, Guvernul condus de social-democrați trecând prin trei prim-miniștri și prin aproape 100 de miniștri. Liderul partidului a fost condamnat la închisoare, spune o analiză făcută de New York Times. . „Președintele României, Klaus Iohannis, a câștigat cu ușurință un nou scrutin prezidențial, așa cum era de așteptat, zdrobindu-și adeversara socialistă. Iohannis și-a luat un angajament de a restarta o reformă judiciară încetinită de guvernele succesive ale social-democraților (PSD). Sub conducerea unei succesiuni de guverne PSD, România a respins măsurile anticorupție și a slăbit independența instanțelor. Alături de statele ex-comuniste- Polonia și Ungaria- România a primit critici de la Bruxelles pentru acțiunile sale”, scrie Aljazeera.com Rezultatul este privit ca o victorie istorică pentru Iohannis, în timp ce votul pentru Dăncilă este văzut ca cel mai scăzut rezultat al vreunui candidat socialist la alegerile prezidențiale din România în trei decenii. Victoria lui Iohannis este văzută ca un impuls acordat PNL-ului înainte de alegerile parlamentare din 2020, potrivit Sofiaglobe.com Participarea la alegeri a fost de aproape 50%, cea mai scăzută prezență de la căderea comunismului, din urmă cu 30 de ani. Iohannis are și atribuții în numirea primului ministru, în contestarea legilor la Curtea Constituțională și în numirea unor procurori șefi. Este de așteptat să numească în funcție procurori anticorupție serioși cu privire la combaterea mitei, conform Deutsche Welle Iohannis, un etnic și vorbitor german și fost primar al Sibiului, a devenit președinte în 2014. El a ajutat la obținerea aprobării pentru organizarea unui referendum în luna mai pe tema justiției”, notează Euronews.com