Subiectele zilei: Ce spun timișorenii despre decizia primarului de a interzice manelele și grătarele; Victimizarea Rusiei şi rescrierea istoriei; Dreapta îi face pârtie Gabrielei Firea pentru un nou mandat de primar

Mare-i sfânta neruşine! Doar suferinţele Rusiei lui Putin par s-o întreacă lejer. Pe măsură ce-şi lungeşte interminabil liniile de comunicaţii în refăcutul imperiu, Kremlinul se dă tot mai lovit în aripă. Oare pe drept? Obrăznicia are multe chipuri. Neruşinarea nu domneşte doar la Kremlin. Ori la cartierul general al PSD, ai cărui baroni se fac că nu ştiu că în satele dintr-unul din foarte puţinele judeţe în care a câştigat Dăncilă s-au înregistrat participări la vot de peste sută la sută. Ba chiar de peste 240 la sută. Dar granzii PSD au deocamdată alte griji. La fel, complicii lor. Remarcabil e chipul sluţit de impertinenţă afişat de fostul ministru al justiţiei, care şi-a adus contribuţia la mai tot ce era de strâmbat în materie de stat de drept românesc, potrivit DW

Fără manele și petreceri cu grătare la Timișoara! Primarul interzice muzica preferată a romilor la spectacolele organizate de municipalitate, după ce edilul s-a trezit că primește dedicații de la un cântăreț. Sătul și de nunți în fața porții, același primar le-a spus stop.”Pentru toți invitații, toata lumea prezentă! Mulțumim domnului primar! Domnului primar mulțumim în primul rând!” Primarul de la Timișoara nu a fost însă mulțumit. A luat foc și a interzis pe loc manelele când aceste imagini au devenit virale pe internet. Nicolae Robu: „M-a enervat să văd că unii și-au permis să-mi facă mie dedicații, nu? Eu am o fobie pentru așa ceva și m-am trezit într-o astfel de ipostază”, conform Digi24

O anchetă DNA dezvăluie că 80 de persoane din Cluj ar fi plătit unor medici sume cuprinse intre 1.000 și 1.600 de lei pentru a ieși la pensie din motive medicale. Un medic de familie dintr-o comuna din jurul orasului Cluj a observat ca mai multi pacienti pe care-i avea in evidente au solicitat si obtinut incadrarea in grad de invaliditate si s-au pensionat pe caz de boala. O pensie modesta, de aproximativ 500-600 de lei. Asta dupa ce brusc, la inceputul anului 2019, mai multi sateni au inceput sa aiba probleme medicale endocrinologice, cei mai multi fiind diagnosticati cu "gusa micronodulara", iar pe numele lor era emisa o decizie de incadrare in grad de invaliditate, act necesar obtinerii pensiei de boala, emis de un medic din Cluj, relatează Ziare.com