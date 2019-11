Subiectele zilei: Un german pentru Timișoara; Poziția GRECO, după declarațiile lui Predoiu: Secția Specială trebuie abandonată!; Primăria lui Firea invocă „informații calomnioase” dar refuză să spună cât câștigă șefii poliției locale

Un mare oraș din România ar putea avea un primar de cetățenie germană. Dominic Samuel Fritz e originar din zona Pădurii Negre, a locuit la Berlin și candidează pentru postul de primar al Timișoarei. În România, cetățenii UE au dreptul, din 2015, de a candida la alegerile locale chiar și pentru funcția de primar. Dominic este deja cunoscut în societatea civilă românească. A participat la protestele anticorupție din Timișoara și București, a demarat diverse proiecte sociale și culturale și a devenit, peste noapte, „fără să-și dea seama”, politician. În vara lui 2019, Uniunea Salvați România (USR) l-a ales candidat pentru funcția de primar al Timișoarei. Popularitatea lui Dominic a crescut rapid pe social media. Cu siguranță și pentru că dintr-o dată, un străin își suflecă mânecile și are de gând să rezolve problemele orașului. Alegerile locale vor avea loc în iunie 2019, relatează Deutche Welle Libertatea a publicat astăzi un document intern al Poliției Locale a Municipiului București, în care salariile sunt mai mari decât ale generalilor din armata română. Deși legea obligă instutițiile publice să ofere pe site veniturile totale ale angajaților, Poliția Locală Capitalei nu doar că nu a făcut acest lucru, dar nici măcar în reacția PMB, venită după ce am publicat documente din interior, veniturile nu sunt făcute transparente pentru public. Firea susține că e vorba de salariile brute, ceea ce este posibil, și aici Libertatea își cere scuze pentru eroare, dar nu furnizează datele! Pentru că, e adevărat că la 15.500 de lei se aplică impozitele, care scad suma, dar se aplică și sporurile! Cum acești bani vin de la cetățeni, salariile și veniturile totale ale angajaților domeniului public nu pot fi secrete, informează Libertatea GRECO nu și-a schimbat poziția privind solicitarea ca Secția Specială să fie desființată și va monitoriza implementarea recomandării făcute, arată instituția, într-un răspuns remis joi seara Ziare.com, după ce noul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, a anunțat că desființarea SS nu este atât de simplă și că e nevoie de o mai largă consultare în sistem și, totodată, de consens politic. De altfel, anunțul că Guvernul nu va desființa SS prin OUG sau prin asumarea răspunderii parlamentare a fost asumat de premierul Ludovic Orban, ministrul Justiției a dat doar câteva explicații. Anuntul ministrului liberal al Justiției a primit imediat un răspuns chiar de la DNA, Parchetul General, DIICOT. În total 101 parchete și instanțe se pronuntă fără echivoc pentru renunțarea la Secția Specială. În raportul din luna iulie, GRECO a insistat, pe un ton nenegociabil, ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, condusă de Adina Florea, să fie desființată, anunță ziare.com Evenimentele politice din ultimele două luni au readus în prim plan mai mulţi liberali care fuseseră traşi pe linie moartă. În primul rând, şef de campanie pentru realegerea lui Klaus Iohannis a fost ales Dan Motreanu, în locul lui Ludovic Orban, ajuns prim-ministru între timp. „Orban s-a uitat să aleagă pe cineva din fostul PNL pentru a mai echilibra lucrurile în ceea ce priveşte relaţia cu teritoriul. Dar Motreanu nici nu a fost bine pus şef de campanie şi a început să dea ordine în stânga şi dreapta, unele din ele fiind prost primite în teritoriu”, au explicat surse din conducerea PNL. Disensiuni în partid sunt generate şi de atitudinea lui Rareş Bogdan. Promovat intens în această campanie, după ce a fost lăsat într-un con de umbră după europarlamentare, Bogdan a reînceput să vorbească de teme politice referitoare la Bucureşti, lansând și un atac la adresa consilierilor PNL. La începutul verii Rareş Bogdan a râvnit la funcţia de preşedinte al PNL Bucureşti, dar Orban a preferat-o pe Violeta Alexandru, conform Adevărul Mai multe documente dar și mărturiile unor actuali și foști angajați sau colaboratori ai Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, arată o instituție a statului român - fundamentală în misiunea ei istorică – adusă într-o criză profundă sub conducerea unuia dintre cei mai cunoscuți teologi ortodocși români, Radu Preda. După un mandat de mai bine de cinci ani, Preda lasă în urmă un institut fără cap, măcinat de probleme, care funcționează din inerție. Cariera clericală a teologului Radu Preda a fost, aparent, mult mai importantă pentru el decât funcția publică de la IICCMER. Cazul președintelui executiv IICCMER Radu Preda este un exemplu de „așa nu” ce poate fi lesne adus într-o analiză generală a legăturii mai degrabă nepotrivite între stat și cultul majoritar (Biserica Ortodoxă Română), potrivit investigației Să Fie Lumină Acum 10 ani dacă spuneai cuiva că mergi pe jos credea că ești sărac sau cu minte mai puțină. La oraș nu se merge pe jos, nu? Azi suntem din ce în ce mai mulți. Se naște clar o „mișcare”. Știm ce avem de făcut. Avem și un super erou: Dan Dumitru, românul care în 1910 a parcurs 100.000 km pe jos, prin lume. Dar de ce? Care-i treaba cu mersul pe jos? E cea mai banală activitate, nu e nici măcar un sport. Și de unde aroganța asta să mai și scriem despre asta? Fiindcă în anul acesta am observat că se întâmplă ceva extraordinar cu mintea (și cu corpul) omului când merge pe jos. Singur sau cu alții. O serie de transformări radicale, importante și ireversibile apar când mergi singur pe jos și în mod constant - măcar o oră pe zi. Și cu totul altfel de schimbări se petrec în mintea omului atunci când merge pe jos în grup cu alții. Cu „tribul”. Neurologia nord americană tocmai a definit mersul pe jos „o nouă superputere”, scrie Republica