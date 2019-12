​Subiectele zilei: Demnitarii, marii beneficiari ai majorării salariului minim; Iași: Mitropolia recuperează cu jandarmii o biserică de la popă caterisit; Fotografii absurde cu bucureștenii care au ieșit să își ceară apa caldă înapoi

Ministrul e calm. Obişnuiţi să-şi fure singuri căciula, pe mulţi reacţia stupidă a şefei învăţământului i-a liniştit. Doar lucizii înţeleg Pisa, dezastrul pe care-l evidenţiază rezultatele studiului şi ce-ar fi de făcut. Şocant nu e doar faptul că aproape unul din doi copii români e analfabet. Şi anume, analfabet funcţional. În speţă, că aproape jumătate din copiii României nu pot procesa mental ceea ce silabisesc. Nu sunt în stare să priceapă sensul unui text citit cu greu. Nici să-l redea. Iar la matematică şi ştiinţele naturii, situaţia este încă şi mai gravă. Or, în reacţie la această uriaşă înrăutăţire, la o deteriorare care, vădit, se explică nu doar cultural şi social ori psihologic, ci şi politic, ministrului liberal al educaţiei nu-i dă prin căpşorul său oarecum gol decât să afirme că ”n-ar trebui”, chipurile, ”să ne îngrijorăm”. Păi de ce nu trebuie? Că merge şi aşa? scrie Deutche Welle Românii angajaţi pe salariul minim nu sunt cei mai favorizaţi de majorarea de la 1 ianuarie 2020, pentru că demnitarii sunt cei care vor băga mai mulţi bani în buzunar. Anul 2020 vine cu lefuri mai mari pentru aleşii ţării, odată cu majorarea salariului minim. Dacă un român obişnuit plătit cu salariul minim pe economie va primi în plus „în mână“ sub 100 de lei, pentru demnitari majorările ajung la peste 1.000 de lei, potrivit Adevărul În locul tradiționalelor dulciuri din ghetuțe, copiii au cărat acasă în ghiozdane materiale pe care era promovată imaginea edilului. De exemplu, elevii de clasa a III-a de la Școala Gimnazială nr. 139 „Mircea Sântimbreanu” din cartierul Rahova au primit de la Primărie S5 o carte în engleză și română, despre Centenarul Marii Uniri și o hartă a României, în care apar URSS, Iugoslavia și Cehoslovacia. Toate materialele au fost puse într-o pungă pe care este imprimată o fotografie cu primarul Daniel Florea! „Cu drag, despre noi și despre țara noastră!”, este mesajul edilului inscripționat pe pungă, relatează Libertatea Oficialii Mitropoliei au fost nevoiţi să apeleze la executor judecătoresc ca să îl scoată de acolo pe preot. Acesta, având sprijinul unei mulţimi de enoriaşi, se baricadase practic în lăcaş şi nu voia să predea cheile, slujind în continuare. Cazul datează de peste doi ani, de când preotul a fost caterisit. El refuzase să-l primească pe IPS Teofan în biserică, incitând oamenii la a da foc cardurilor de sănătate şi alte gesturi retrograde, informează Ziarul de Iași La ora opt dimineața, când afară erau două grade, aproape 30 de persoane băteau în ligheane, în fața Primăriei Capitalei, din centrul Bucureștiului, în semn de protest că nu au apă și căldură, în capitalism, în 2019. Aveau cu ei și reșouri, și săpun. RADET a dat faliment în noiembrie și a lăsat moștenitorului Termoenergetica o rețea veche, proiectată în anii 60, care acum și-a depășit de două ori durata de viață și are țevile ciuruite, prin care pierde două mii de tone de apă pe oră, relatează VICE Sportivii Clubului Sportiv Şcolar de canotaj şi caiac-canoe din Orşova, locul care a dat zeci de campioni, primesc mîncare oferită de o biserică, după ce rostesc „Tatăl nostru”. S-a ajuns aici pentru că Ministerul Tineretului nu a mai trimis clubului alocaţia de hrană. Ultimii bani de la Ministerul Tineretului şi Sportului au ajuns la CSS Orşova în luna mai, spun antrenorii. De atunci, sportivii au mâncat pe datorie, iar acum suma pe care clubul o are de plătit furnizorului de hrană a ajuns la 300.000 de lei. Din octombrie, furnizorul nu le-a mai dat mâncare, potrivit Gândul Anca Ciubăncan a fost cocoțată în fruntea organizației municipale a PSD tocmai de către Liviu Alexa, individul care în urmă cu un an o eticheta „martaloagă” și-o batjocorea fără urmă de decență. Ciubăncan insistă să se laude cu un titlu pompos, de „președinte” al Camerei de Comerț Româno-Suedeze, postură din care obișnuiește să organizeze diverse evenimente, unele absolut irelevante pentru publicul larg. Grav este că, să-și poată justifica prezența și funcția în spațiul clujean, aflăm că Ciubăncan este abonată tot la fonduri publice, mai precis la banii aflați sub pixul primarilor PSD, relatează Actual de Cluj Cum munceau românii în comunism? Cum era viața la muncă în paradisul comunist pe care unii-l plâng și acum? Cum intrai „în câmpul muncii” și cum avansai în el? Cât de greu era să supraviețuiești sau, de ce nu, să prosperi într-o societate centralizată, în care statul ordona totul iar tu trebuia doar să te supui? Au trecut 30 de ani de atunci, dar efectele modului în care au muncit românii în comunism se simt și astăzi, așa că este esențial să înțelegem epoca de atunci dacă vrem să pricepem și de unde vin multe dintre problemele de azi, scrie Pressone