​Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, la RFI: S-ar putea să avem câteva surprize plăcute

Întrebat dacă există riscul ca deficitul bugetar pe 2019 să fie chiar mai mare de 4,4% din PIB, Florin Cîțu a răspuns: "Nu. Din contră, eu încerc pe toate căile să avem o execuție mult mai bună de această estimare. Încerc și ați văzut că și premierul le-a spus miniștrilor la începutul ședinței de Guvern vineri să reducă cheltuielile care nu sunt necesare în acest moment, să facă economii, pentru că de multe ori sunt și estimări la sfârșit de an. Sper să avem o execuție mai bună, dar nu pe partea de reduceri de cheltuieli, că acolo cred că va fi greu, dar pe partea de colectare mai bună, câteva discuții cu cei de la ANAF și s-ar putea să avem câteva surprize plăcute".Care e ținta de deficit bugetar pentru acest an? "Cât mai aproape de 4%. Va fi foarte greu să mergem sub 4%, dar cât mai aproape de 4%", spune ministrul.Ce înseamnă cheltuieli care nu sunt necesare? "Nu cred că este nevoie să ne mai reînnoim parcul de mașini în fiecare an la ministere. Ministerul Finanțelor trăiește foarte bine cu un parc mai învechit, suntem OK, nu este o prioritate în acest moment. Este un exemplu. Trebuie peste tot, pentru că a fost un dezmăț în ceea ce privește cheltuielile acestea inutile aruncate în părți neproductive, în ultimii trei ani de zile și trebuie să oprim această practică. De fapt, asta este ideea de la care pornim pentru bugetul de anul viitor, de a nu mai irosi banul public și de a fi foarte atenți unde alocăm banul public, pentru că noi îi respectăm pe românii care muncesc și plătesc taxe și nu vrem să ne batem joc de banii lor", afirmă liberalul.Atenționat că Ministerul Dezvoltării vrea să cumpere patru vehicule hibride, în valoare de 113 mii de euro, Florin Cîțu a spus: "Chiar nu știu această situație, vom vedea dacă se poate fără aceste mașini, totuși, în acest moment".Își va asuma Guvernul răspunderea în Parlament în privința bugetului de stat pe 2020? "Nu știu, aici este decizia premierului. Eu sunt pregătit să merg cu bugetul în Parlament, să-l dezbat în comisii, să argumentez fiecare linie de buget", răspunde ministrul de Finanțe.