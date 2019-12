Subiectele zilei: Regiunile din România care ar putea fi înghiţite de ape până în 2050; Găşti criminale chineze răspândesc intenţionat pesta porcină pentru a face bani; CTP, după condamnările din dosarul Colectiv: Morţii rămân în continuare să se răsucească în morminte

Pe Lavinia Branişte am întâlnit-o la Köln, unde primul ei roman "Interior zero" a fost montat pe o scenă germană. Folosind prilejul, am vorbit despre al doilea ei roman, apărut la editura Polirom: "Sonia ridică mâna". Protagonista romanului se confruntă cu întrebarea "Ţie când ţi se trezeşte conştiinţa socială?". Le lipseşte tinerilor spritul civic? Românilor în general? Am fost letargici multă vreme, dar cred că acum lucrurile au început să se schimbe. Cred că începem să dezvoltăm şi noi o cultură a implicării, a protestului, a voluntariatului, începem să ne dăm seama că trăim în comunitate şi nu mai e fiecare doar pentru el. Începem să înţelegem că nu mai are rost să fim atât de suspicioşi şi de speriaţi de cei din jurul nostru, potrivit DW