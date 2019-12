Subiectele zilei: În România, accidentele rutiere au ucis 40.000 de oameni în doar 17 ani. Echivalentul unui oraș ca Mangalia; Cum e viața lui Liviu Dragnea la pușcărie. Cu ce persoane vorbește zilnic la telefon și cu câți infractori împarte celula

În 2018, peste 1,3 milioane de oameni și-au pierdut viața în lume în urma accidentelor rutiere. Luna trecută, Organizația Națiunilor Unite a marcat Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere, constatând că accidentele rutiere reprezintă principala cauză a mortalității copiilor și tinerilor cu vârste mai mici de 29 de ani, conform Republica Fostul lider PSD vorbește aproape zilnic la telefon cu Codrin Ștefănescu și Florin Iordache. La fel și cu iubita sa Irina și cu fiul său. Dragnea are dreptul la telefon o oră pe zi și de cele mai multe ori folosește acest drep pe deplin. De curând a fost mutat din celulă, iar la atelierul auto aproape zilnic discută cu Florin Blejnar, fostul șef al ANAF, relatează Digi24 Iresponsabilitatea şi lăcomia clasei politice româneşti au creat, în ultimele decenii, o categorie socială specială: semizeii. Sunt inşi bine ancoraţi într-un sistem de complicităţi suspecte, care apără cu înverşunare privilegiile neruşinate ale clasei politice, dar şi propriile privilegii cu iz de şpagă mascată. Reforma sistemului de pensii din România, deşi părea la un moment dat că va rămâne la stadiul de promisiuni găunoase, scrie Adevărul Bogată în șanse și emigranți, dar săracă rău cu duhul cărturarilor. Și al politicienilor. Care de frica de a fi alungați de la putere perpetuează vechiul sistem. Regăsesc Romania la trei decenii de la revoluție radical schimbată și, totuși, oarecum la fel. N-o revăd că atunci, rău ciuruită de gloanțele securiștilor și militarilor trimiși de "patrioticul" regim Ceaușescu să omoare romani, ci scăldată în lumina și căldură unei primăveri ușor deplasate pentru anotimpul aniversarii "Crăciunului în care ne-am luat rația de libertate”, notează Deutsche Welle Viorel Manoilă locuiește în prezent în subsolul unui bloc situat în Piața Iancului din București. Bărbatul de 45 de ani visează la un adăpost unde să-și poată ține cei doi copii, însă se teme că va ajunge din nou pe străzi. Viorel, care n-a avut niciodată un acoperiș deasupra capului, lucrează pe șantierul Patriarhiei încă de la început, din 2010, relatează Libertatea Cumătrul baronului Ionel Arsene, controversatul afacerist Gheorghe Vlasie, a primit un contract pe „situații de urgență” de peste 253 de milioane de lei, fără licitație, pentru reabilitarea drumului național Bicaz – Poiana Largului. Conform Raportului de Control al Ministerului Transporturilor, la dosarul de achiziție s-au găsit mai multe documente care au stat la baza atribuirii contractului pe situații de urgență, scrie Newsweek Atât PSD-ului cât și PNL-ului le pasă de copiii românilor cât îi păsa lui Ceaușescu de pionierii și șoimii patriei ținuți ore întregi în carantină, îndopați cu orez ca nu cumva să-i apuce burta, iar în caz că le era sete, li se dădea să sugă câte-o batistă umedă. Numai așa erau demni a fi îmbrățișați și pupați de conducător în văzul nației. Ciolacu măcar a fost sincer: „Cerem dublarea alocațiilor pentru copii pentru că liberalii ne-au cerut-o în februarie și acum vrem să le-o tragem și noi”, scrie CTP pentru Republica Mai multe zboruri operate de diverși operatori nu au putut ateriza de azi-noapte pe Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj din cauza ceții. În aeroport sunt zeci de oameni care așteaptă de ore bune să plece, dar deocamdată nici un avion nu se poate desprinde sau nu poate ateriza la Cluj, potrivit Actual de Cluj. Cu ocazia asta am aflat că polițiștii locali din Sectorul 4 n-au văzut în viața lor un rom care să poarte ochelari. Pregătisem copilul în legătură cu experimentul, cu costumația, dar nici prin cap nu mi-a trecut să-l pregătesc cu privire la o hărțuire din partea organelor de ordine, scrie Vice