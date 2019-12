Subiectele zilei: De ce crește violența domestică de Crăciun. Mărturia unei femei care a decis să divorțeze de Ajun; Omorul de Crăciun şi Operaţiunea ”Confuzia”

Umilită și înjosită ani la rând de soț, o femeie a decis chiar de Crăciun să pună capăt relației toxice. Povestea ei de groază este la indigo cu a altor zeci de mii de românce care sunt private de „magia Sărbătorilor”. Iadul pe care îl trăiesc zi de zi devine mai nemilos în preajma Sărbătorilor, care abundă în frustrări și nemulțumiri și escaladează în violență, scrie Libertatea Fiica unui cunoscut om de afaceri clujean a fost găsită moartă în apartamentul în care locuia, cu câteva zile înainte de Crăciun. Familia a trecut printr-o adevărată dramă din cauza problemelor cu drogurile ale fetei, în urmă cu 5 ani, tatăl ei ajungând să-şi piardă cumpătul şi s-o lovească în public, relatează Adevărul De ce au fost omorâţi Ceauşeştii tocmai în prima zi de Crăciun? Cum să facem să lămurim marile chestiuni ale Revoluţiei, încetând să perpetuăm confuzia iscată de miturile puse pro domo în circulaţie de către terorişti? Nu vom pricepe nimic din societatea românească dacă nu încercăm să tăiem în două şi să traversăm Marea Roşie a minciunilor naţional-comuniste, securiste şi postcomuniste inventate, colportate şi perpetuate întru salvarea ceauşismului pentru eternitate, notează Deutsche Welle Patriarhul Daniel a vorbit, în Pastorala de Crăciun, despre ce înseamnă a fi părinte, precum și despre familie, intitulându-și predica „Nașterea Domnului – Binecuvântarea părinților și copiilor”. Iubirea faţă de toţi copiii este început al înţelegerii iubirii părinteşti a lui Dumnezeu faţă de toţi oamenii, potrivit Newsweek Tăierile de dobânzi operate de băncile centrale, menite să stimuleze consumul și să ridice inflația, au consecințe nebănuite.Un studiu mai puțin obișnuit al Băncii centrale a Angliei arată că politicile sale în perioada post-criză au dus la creșterea natalității. E o premieră studierea unui astfel de efect. Economiștii Bank of England susțin că s-au născut 14.500 de bebeluși în plus în ultimii zece ani datorită banilor ieftini, scrie Digi24 În secția de Terapie Intensivă Nou Născuți de la Spitalul Marie Curie, una dintre cele mai moderne din Europa, sunt internați acum cu 5 copii peste capacitatea maximă. Alți 10 nou-născuți cu boli grave stau la rând pentru a fi tratați și pentru a primi șansa la viață. O aplicație informatică îți arată în fiecare moment care situația internărilor la Marie Curie. „De când am dat drumul la aplicație, am avut 9 copii care au decedat așteptând”, relatează Republica “Eu am crezut că este o onorare a unei activităţi de peste 40 de ani la Iaşi, dar dacă este alăturată de infractori, mulţumesc frumos, nu servesc”, a declarat Bârleanu. Reacţia pictorului vine după ce municipalitatea a decernat acelaşi titlu unui număr de 43 de persoane care deţin certificate de revoluţionar, unele dintre ele cu probleme de integritate sau cu foste condamnări penale, scrie Ziarul de Iași O martoră, Alina Mercean, relatează: ”de câțiva ani Țița Ion practică aceste metode și anume pune lațuri pe orice fel de animale, după care le aplică lovituri cauzatoare de moarte în zona capului”, dar Poliția spune că deocamdată cercetează doar fapta, așa-numita cercetare ”in rem”. Să mai spunem că dosarul a fost deschis doar ieri de către polițiștii din Feleacu”, a spus femeia pentru Actual de Cluj. Marxismul promite includere, dar generează izolare. Dorința de a aparține de ceva mai mare decât tine însuți este o trăsătură umană universală. Marxismul apelează la această dorință predicând colectivizarea, prin care drepturile individului se subordonează societății în întregul ei. Sună bine și just pe hârtie, mai cu seamă pentru aceia care tânjesc ca viața lor să aibă un sens mai înalt. Nu ar trebui să ne dăm deoparte interesele individuale pentru binele comun? Însă ce au realizat comuniștii în România a fost o distrugere totală a comunității coezive, explică Europa Liberă . În biroul lui Ceaușescu, numit în epocă Cabinetul 1, „mobila e de un oribilism specific anilor 90, lumea nu îndrăznește să calce pe covor și agitația e pe balconul de unde și-a ținut Ceaușescu ultima cuvântare. Acolo sunt televiziunile și se ridică din nou steagul, fix ca acum 30 de ani. „Păstrați liniștea, treceți la locurile voastre!”, face cineva un spirit de glumă, dar fiecare își vede de-ale lui: „Pentru asta am venit atunci. Pentru libertate”, relatează Vice