Subiectele zilei: O nevinovată arsă şi vinovaţii care au ucis-o; Cum a ajuns Romania oaia alba a Uniunii Europene, in cel mai toxic an al regimului PSD; Ce leafă avea Gelu Voican Voiculescu ca director al Institutului Revoluţiei, desfiinţat de Guvernul Orban

Când ne urăm în aceste zile La mulţi ani, e bine să nu uităm de o nevinovată arsă din incompetenţă. De cei care n-au avut ani, pentru că alţii n-au făcut destul să-i aibă, tăcând în faţa ucigaşilor. Ori devenind complici. O avalanşă de informaţii s-a abătut cu furie asupra românilor în urma uciderii unei paciente arse de vie într-o sală de operaţie bucureşteană, sub ”oblăduirea” chirurgului M. Beuran. S-a aflat relativ rapid că, la spitalul Floreasca, pacienta ar fi fost dezinfectată, înaintea intervenţiei chirurgicale, cu o substanţă conţinând cantităţi mari de alcool. Care, extrem de inflamabil fiind, e la mintea cocoşului că nu se foloseşte niciodată în conjuncţie cu un bisturiu electric. Or, pare clar încă înaintea finalizării oricăror anchete, că echipa doctorului Beuran a comis elementara eroare. Femeia a luat foc şi a murit. Iar probabilul responsabil principal nu se mulţumeşte să-şi nege vina. Neagă şi responsabilităţile celorlalţi, potrivit DW

Cu o Rezolutie prin care erau condamnate incalcarile democratice de la Bucuresti si interventii puternice ale institutiilor europene, ori de cate ori oamenii regimului Dragnea mai faceau o incercare de trecere a institutiilor statului in registrul PSD, Romania a devenit, paradoxal, oaia alba a unei Uniuni Europene vulnerabilizate de compromisuri, negocieri si trolii rusi .La finalul lui 2018, institutiile europene investeau din ce in ce mai putina incredere in Romania, aflata la cel de-al treilea prim-ministru manevrat de Liviu Dragnea, un lider politic mai degraba mediocru, care, odata iesit din hainele de vataf si urcat pe scaunul boierului, si-a construit singurul regim de putere in care impostura lui ar fi devenit regula, notează Ziare.com