Subiectele zilei: Mărturia unei românce despre infernul din Australia: „Au fost zile când nu se putea respira din cauza fumului”; „Elveţia României”, un proiect eşuat. Cum a ratat oraşul Horezu să aibă o staţiune de schi de lux din cauza investiţiilor făcute fără cap; Trafic de coşmar pe DN1. Oamenii au făcut sudoku şi au discutat cu şoferii de pe contrasens

Record de militari trimişi în teatrele de operaţii şi investiţii în armament de peste 2 miliarde de euro. În acest an, Armata Română va participa cu un număr record de militari în teatrele de opertaţii. Concret, conform aprobărilor date de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, MApN va participa cu un efectiv de 2.376 militari şi la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, iar Ministerul Afacerilor Interne va trimite în respectivele misiuni 1.009 jandarmi şi poliţişti. Astfel, numărul forţelor româneşti ce vor fi desfăşurate în afara ţării, în 2020, va fi în creştere cu 474 de militari faţă de anul în curs şi cu 250 de jandarmi şi poliţişti din cadrul MAI. În total, se înregistrază un plus de 724 de persoane faţă de efectivele desfăşurate în acest an, conform Adevărul