​Subiectele zilei: Planul PNL – UDMR: anticipate - IGEN, primari aleşi în două tururi - NU; Harta deficitului de medici de familie în România; Anul acesta vor fi daţi în folosinţă primii kilometri de autostradă din zona Moldovei?

Maghiarii susţin alegerile anticipate, cu condiţia ca Guvernul Orban să nu impună alegerea primarilor în două tururi de scrutin, susţin surse politice pentru „Adevărul“. Există şi o cale de mijloc: Guvernul să forţeze modificarea sistemului electoral, iar UDMR să se alieze, conjunctural, cu PSD, însă în avantajul PNL, scrie Adevărul Aviația internațională și transportul maritim reprezintă doar 3,5% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE, dar aceste sectoare sunt cele care au cunoscut cea mai rapidă creștere a poluării. Se estimează că până în 2050, poluarea provocată de avioane va crește de până la 7-10 ori față de nivelurile de acum 30 de ani, potrivit Libertatea Cei mai puțini medici de familie se afla în rural şi oraşele mici, dar acum a apărut deficit chiar şi în municipii şi în Capitală. Ministerul Sănătăţii a comandat, plătit şi afişat o strategie concretă, în urmă cu câțiva ani, dar nimic nu s-a mişcat, cu toate că, potrivit sursei amintite „a fost o bijuterie realizată de experţi internaţionali care au studiat atent situaţia reală, nu doar cea cosmetizată, furnizată atunci de oficiali”, notează Newsweek.ro Constanța are o istorie multimilenară, prima atestare documentară datează din anul 657 î. Hr., pe locul actualei peninsule formându-se o colonie greacă, Tomis. Tomis a fost cucerit de către romani în anul 71 î. Hr., sora împăratului Constantin cel Mare, pe nume Constantiana, fiind cea de unde provine numele actual al orașului, conform Republica Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a anunţat, duminică, că va depune plângere la Poliţie, după ce mai multe indicatoare în limba maghiară au fost vandalizate în judeţele Harghita şi Mureş. Este vorba despre denumirea în limba maghiară a oraşelor Miercurea Ciuc şi Odorheiul Secuiesc, din Harghita, dar şi a localităţii Trei Sate din judeţul Mureş, relatează Știrile Protv.ro Anul 2019 s-a încheiat cu doar 44 km noi de autostradă deschisi circulaţiei, aceleaşi loturi promise practic şi cu un an înainte, în ciuda faptului că de-a lungul anului foştii ministri PSD de la Transporturi promiteau de la 100 la 180 (!) de km noi de autostradă. Acum, pentru 2020, lucrurile par că stau mai bine, iar la final de an, într-un scenariu extrem de optimist, România ar putea încheia cu peste 100 de km noi de autostradă, scrie Ziarul de Iași Scriitorul de literatură științifico-fantastică Alexandru Mironov a comentat aceste previziuni ratate și a îndrăznit să facă unele noi. El crede că următorul pas tehnologic al omenirii va fi... dispariția internetului. „Când spun dispariția spun așa: internetului i se va întâmpla ceea ce i s-a întâmplat curentului electric. De unde în 1800-și... abia a început, după Edison, Tesla și Westinghouse, să iasă în lume, acum curentul electric a intrat peste tot”, a declarat Alexandru Mironov pentru Digi24 România se distanțează cumva față de marile puteri europene, Franța și Germania, care au criticat discret decizia Statelor Unite de a-l scoate din joc pe cel care era considerat al doilea cel mai influent om din Iran, Qassem Soleimani, fără să se situeze însă în mod clar alături de aliatul său strategic. Declarația diplomatică distribuită de Ministerul de Externe este precaută, în așa fel încât să nu deranjeze nici Washingtonul, dar nici Parisul sau Berlinul, ținând însă cont de relațiile speciale pe care le are cu Statele Unite, România nu va putea fi decât de partea americanilor, în cazul deteriorării lucrurilor, potrivit Europa Liberă