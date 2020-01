Subiectele zilei: Cum vor primarii PSD să-şi asigure încasarea pensiilor speciale încă de anul acesta cu ajutorul CCR; Eliminarea lui Soleimani şi relaţiile transatlantice

Codul Administrativ, actul prin care PSD le-a oferit aleşilor locali pensii speciale, a fost în vigoare doar 6 zile, suficient cât să le ofere primarilor ocazia de a da în judecată Guvernul Orban pentru a-şi rotunji veniturile, susţin surse politice pentru „Adevărul“ . Disputa va fi arbitrată de CCR. În iulie anul trecut, Guvernul Dăncilă a adoptat prin ordonanţă de urgenţă Codul Administrativ, care stabilea că, de la 1 ianuaie 2020, primarii, viceprimarii, preşedinţii de Consilii Judeţene şi adjuncţii lor beneficiază de pensii speciale.Prima victimă a unui război e adevărul, s-a spus. În cazul Europei, îi dă ortul popii, de regulă, şi demnitatea. Controversatul şef al diplomaţiei europene, Borrell, a considerat util să-i adreseze omologului său iranian, Zarif, o invitaţie la Bruxelles spre a ”discuta situaţia din Orientul Mijlociu şi viitorul tratatului nuclear cu Teheranul”. Invitaţie mai inoportună, mai încărcată de inadecvări şi de conotaţii împăciuitoriste e greu de imaginat. Remiterea ei după eliminarea, de către americani, a numărului doi iranian, Soleimani, s-a produs concomitent cu denunţarea, de către ayatolahi, a tratatului nuclear care a constituit, ani la rând, singura bază şi unicul criteriu al politicii UE faţă de Iran, relatează Deutsche Welle În ultimul deceniu, Iranul a fost destul de eficace în a construi ceea ce se numește o semilună în Orientul Mijlociu, reușind să își formeze dacă nu state client, cel puțin state aliate, cu guverne foarte apropiate de interesele sale, cum ar fi Siria, Liban sau Irak din ce în ce mai mult.Pentru că democrația instaurată de americani după războiul din 2003 a favorizat majoritatea șiită din Irak, care are afinități apropiate de cele ale Iranului, notează Libertatea Thomas L. Friedman, de la The New York Times, a făcut o analiză pertinentă a crizei actuale generată de uciderea, de către SUA, a omului numărul doi, ca importanță, din Iran. Friedman consideră că era, de fapt, „cel mai prost strateg” pe care îl putea avea această țară. Soleimani construia un imperiu, dar a îngropat Iranul. Într-o zi s-ar putea ca o stradă din Teheran să poarte numele lui Trump. De ce? Pentru că Trump tocmai a ordonat asasinarea celui mai prost și mai supraestimat strateg din Orientul Mijlociu, scrie Newsweek S-au dus vremurile în care moldovenii și rușii cu buzunarele pline umpleau stațiunile de la noi, ca să petreacă sărbătorile pe stil vechi. Anul acesta, au ajuns mai puțini și nu mai cer mese întinse, cu purcelusi de lapte, semn că au buget redus de vacanță. Preferă grătarele de lângă pârtii, ori își pregătesc singuri mâncarea, în vilele unde și-au închiriat camere. Mulți spun că au venit la noi pentru Crăciunul pe stil vechi pentru că, pe lângă un domeniu schiabil vast, găsesc mâncare bună și prețuri rezonabile la cazare. Fiecare a plătit, în medie, câte 70 de euro pentru o noapte la un hotel, relatează Știrile Protv Există o mulțime de dezbateri pe tema școlii. Cunosc oameni care susțin cu tărie faptul că multe lucruri învățate în școală, precum teoremele din matematică, muzica sau chimia, sunt lucruri care nu le-au fost vreodată de folos.Cunosc și oameni care spun că, deși nu le-au aplicat în viața de zi cu zi, toate materiile învățate au avut rolul de a le antrena mintea. Din punctul meu de vedere, dreptate există în ambele tabere, însă un alt lucru mă îngrijorează și anume timpul pe care un copil îi petrece în sistemul de învățământ, scrie Republica Comparativ cu anii anteriori, se observă că măririle salariale din spitalele de stat de anul trecut au avut un mare impact asupra bugetului medicilor, aceştia având venituri care ar face invidios orice român, indiferent de domeniul în care lucrează. Cel mai „sărac“ medic din acest top câştigă lunar aproximativ 29.000 de lei, adică aproximativ 6.000 de euro, medicii având în momentul de faţă salarii demne de spitalele din ţări dezvoltate, în condiţiile în care, spre deosebire de Occident, jumătate dintre angajaţii români trăiesc cu un salariu minim pe economie, de 1.400 de lei net. Cât priveşte primul din acest top, veniturile acestuia sunt într-un an cât ale preşedintelui Klaus Iohannis în şapte, notează Ziarul de Iași Procedura de contractare a unui credit de peste 400.000.000 lei lansată la finalul toamnei lui 2019 a întrunit un singur ofertant, Banca Comercială Română, de la care Primăria s-a mai împrumutat și în trecut. Pentru susținerea proiectelor de investiții ale orașului, a apreciat primarul Emil Boc, s-a stabilit că Primăria are nevoie de alte 400 de milioane lei. Procedura de contractare a împrumutului a fost lansată la finalul lunii noiembrie 2019 iar la ea s-a depus o singură ofertă de către BCR. În prezent, licitația este în faza de evaluare calificare/tehnică, relatează Actual de Cluj Aflat la 2.500 de kilometri de Iran, scutul de la Deveselu este un punct strategic pentru apărarea Europei. Scutul anti-rachetă de la Deveselu, din județul Olt, devenit operațională în 2016, este prima unitate a sistemului Aegis Ashore, varianta terestră a sistemului naval Aegis de apărare împotriva rachetelor balistice al NATO și reprezintă practic contribuția Statelor Unite la apărarea antirachetă a NATO, un angajament luat în 2009 sub președinția lui Traian Băsescu, când la Casa Albă se afla Barack Obama. Scutul este mai actual ca niciodată, a explicat Traian Băsescu, după lichidarea de către americani a generalului iranian Quassem Soleimani, potrivit Europa Liberă