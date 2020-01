​Subiectele zilei: Ce spun experții despre izbucnirea unui război global și un posibil atac asupra României; Ludovic Orban: Nu putem să considerăm un partener serios actualul Guvern din Republica Moldova; Huliti, dar folositi de toate partidele: Cum pot fi sanctionati traseistii din Parlament?

Din Europa până în Asia, din Golful Persic până în Rusia, toți conducătorii lumii cer Iranului și Statelor Unite să oprească atacurile, înainte să fie prea târziu. Cel mai negru scenariu presupune o spirală a violențelor, care ar putea culmina cu un război global. Analiștii militari nu cred că se va ajunge, totuși, până aici. Câtă vreme, însă, Iranul a amenințat fățiș America și pe aliații ei, nimeni poate sta liniștit. România are, totuși, în aceste zile tulburi, un dublu avantaj. Scutul Anti-Rachetă de la Deveselu a fost creat pentru exact acest tip de amenințare. În plus, ca membrii NATO, ni se aplică și nouă Articolul Cinci: un atac împotriva unuia este un atac împotriva tuturor, arată Știrile Pro Tv

Cum pot fi sanctionati traseistii din Parlament? Constitutia actuala nu permite sanctionarea parlamentarilor traseisti si ingreuneaza foarte mult declansarea alegerilor anticipate, prin urmare migrarea senatorilor si deputatilor de la stanga la dreapta si invers sau de la un partid la adversarul lui politic nu este o intamplare, ci doar "consecinta naturala a unui sistem politic care nu are reglajele necesare", spune prof. dr. Ioan Stanomir. Comentariul este facut in contextul in care mai multi parlamentari traseisti au sarit din barca lui Victor Ponta si au fost primiti luni cu bratele deschise in PNL, partidul de guvernamant care pe vremea cand era in Opozitie critica dur traseismul si sustinea ca isi inchide portile in fata migratorilor dinspre stanga sau de la ALDE, conform Ziare.com