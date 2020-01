Subiectele zilei: Guvernul a găsit înlocuitor pentru Arafat, dar încă n-are curaj să-l schimbe; Boeing prăbușit în Iran: Potrivit „mai multor surse”, avionul „a fost doborât de o rachetă iraniană”; Descoperire uluitoare. O stea va purta numele unui oraș din România

​ Cea mai teribilă boală de care suferă bătrînii este singurătatea. Din momentul în care se pensionează, mulți cad pradă depresiilor, se simt inutili, nu își mai găsesc locul în societate. Promisiunile guvernului Dăncilă privind majorarea salariilor bugetarilor și a pensiilor într-un ritm și în procente halucinante au fost lăsate moștenire guvernului Orban. Cheltuielile pentru salarii și pensii depășesc 80% din totalul veniturilor din taxe și impozite. Primul indiciu că guvernul liberal are probleme majore cu execuția bugetară a fost întîrzierea distribuirii pensiilor în avans pentru luna decembrie, înaintea sărbătorilor de Crăciun, așa cum era cutuma guvernelor anterioare. Peste un milion de pensionari au o pensie minimă garantată de 700 de lei. Trei sute de mii de țărani primesc lunar puțin peste jumătatea acestei sume. Pe cei care nu au pădurea lor, numai lemnele pentru iarnă îi costă între 1.500 și 2.000 de lei. Îi salvează gospodăriile proprii, din care își asigură în mare parte hrana cea de toate zilele. Dar ce se întîmplă cu bătrînii cocoșați de boli din satele părăsite de tineri? Trăiesc de azi pe mîine și se roagă „să-i ia mai repede Dumnezeu la el”, scrie Deutsche Welle Radu Zamfir, medicul care a supravieţuit accidentului aviatic din Apuseni, e favorit pentru a-l înlocui pe Raed Arafat în fruntea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), însă liberalii ezită să facă mutarea de teama reacţiilor negative din societate, au precizat surse politice. Ministrul de Interne, Marcel Vela, ar vrea să-l schimbe pe Raed Arafat cu Radu Zamfir, susţin surse din conducerea PNL pentru „Adevărul“. Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), condus de Raed Arafat încă din timpul guvernării Ponta, se află în subordinea Ministerului de Interne. În luna decembrie, Marcel Vela, ministrul de Interne, l-a numit pe Zamfir consilier onorific, anunță Adevărul . Premierul canadian Justin Trudeau a anunţat joi că mai multe surse din cadrul serviciilor de informaţii, inclusiv canadiene, afirmă că Boeingul 737, care s-a prăbuşit miercuri în apropiere de Teheran, a fost „doborât de o rachetă iraniană sol-aer”, probabil dintr-o eroare,. „Avem informaţii din surse multiple, în special ale aliaţilor noştri şi ale propriilor noastre servicii” care „indică faptul că avionul a fost doborât de o rachetă sol-aer iraniană. Aceasta nu s-a făcut poate intenţionat”, a declarat el într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres În fiecare lună, Andreea Cosma (deputat PSD care are la activ o condamnare în primă instanță la patru ani de închisoare) pune într-un cont bancar din Belgrad 1.000 de euro. A ajuns la 20.000 de euro. Contul bancar a fost deschis în 2018, an în care Andreea Cosma a și dat declarații de martor autorităților sârbe în procedura de acordare a azilului politic lui Sebastian Ghiță, după cum a declarat chiar cel din urmă. Nu este deloc improbabil ca Andreea Cosma să-și pregătească, pe modelul Sebastian Ghiță, o retragere strategică la Belgrad. Andreea Cosma a fost condamnată la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de abuz în serviciu, care a produs consecinţe deosebit de grave (10.674.784 lei), relatează Newsweek Un om de știință a pus numele Bârladului pe cer pentru totdeauna. Bărbatul în vârstă de 35 de ani, angajat al Observatorului Astronomic din oraș, a descoperit o stea variabilă, care poartă numele Bârlad V1. Steaua se află acum în baza de date a Asociației Americane pentru Observarea Stelelor Variabile și este cea de-a doua descoperire importantă făcută de Ciprian Vîntdevară, după Nova Roșie Luminoasă, în urmă cu 5 ani. Astrul a fost zărit la începutul lunii noiembrie 2019, la Observatorul Astronomic din cadrul Muzeului Vasile Pârvan din Bârlad, în urma procesării unor cadre, analize și măsurători detaliate și a fost declarat pe patru decembrie la Asociația Americană pentru Observarea Stelelor Variabile, informează Știrile ProTV Am mers pe urmele unei reclame înșelătoare apărute în propriul ziar, după sesizarea unui cititor. O machetă publicitară din Libertatea a anunțat că persoanele care plătesc 67 de lei, pentru varianta standard, sau 105 lei, pentru varianta premium, vor primi ochelari-binoclu multifuncționali Zoomies, prin Pro Spedition Ltd, și li se va îmbunătăți imediat vederea! La capătul promisiunii am descoperit o escrocherie. Reclama susținea că produsul-minune te poate face atât să observi păsările, cât și să montezi machete de avioane, exact pasiunile a doi bărbați, Gheorghe din Piatra Neamț și Sergiu din Suceava, două fețe zâmbitoare care apăreau în reclamă și care, în mod evident, sunt colecționați dintr-o bază de imagini, informează Libertatea ANAF organizează licitații în ianuarie pentru automobilele confiscate. Sunt o mulțime de autoturisme pe care le-ai putea lua, inclusiv Dacia la 850 de lei sau Audi A8 la la puțin peste 17.500 de lei. În ianuarie, ANAF organizează licitații pentru mașinile confiscate în mai multe orașe din țară. Dintre toate mașinile se remarcă două modele Dacia. E vorba de un model Dacia 1310 CLU break, an fabricație 2002, pe benzină, la 850 lei. Apoi este modelul Dacia 1307, an fabricație 1999, benzină, la 1.183 lei, fără TVA. Oricum, dacă vrei ceva mai bun, și sigur vrei, sunt alte modele de la companii ca Audi, Volkswagen sau chiar Skoda și Renault, conform Ziar de Iași