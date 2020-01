Subiectele zilei: Din culisele asasinării lui Soleimani: rolul informatorilor; Sectoare, pline de generozitate pe banii bucureștenilor: Plătesc zeci de milioane de lei pentru deszăpezire, chiar dacă nu ninge

Influentul comandant al Forţelor Al-Quds, o unitate de elită a Gardienilor Revoluţiei din Iran, a ales să nu-şi folosească avionul privat, din cauza unor temeri cu privire la securitatea sa, a declarat o sursă din cadrul securităţii irakiene la curent cu măsurile luate de Soleimani. Anchetatorii şi-au concentrat cercetările asupra modului în care presupuşi informatori aflaţi pe aeroporturile din Damasc şi Bagdad au colaborat cu armata americană pentru a o ajuta să-l localizeze pe Soleimani, relatează Adevărul Contractele de deszăpezire parafate de administrațiile locale intră în vigoare pe 15 noiembrie și expiră pe 15 martie. Dan Tudorache, primarul Sectorului 1: Ne mai costă încă undeva la 8 milioane de lei materialele de deszăpezire: sare, clorură, tot ce... plus benzina, motorina pe care o consumă. Deci, dacă nu este iarnă... și mașinile stau, plătim doar orele de așteptare, care sunt undeva la 10 milioane de lei. Dacă este o iarnă grea, plătim undeva la 18 milioane, notează Digi24 Cele 9 conturi au fost șterse vineri, după apariția articolului din ziar. Pe de altă parte, mai multe persoane au confirmat că, de-a lungul timpului, au primit block pe pagina de Facebook a primarului Bucureștiului după ce au scris comentarii critice. Există chiar o pagină pe Facebook numită „Pagina Celor Blocati de Gabriela Firea”, creată în 3 decembrie 2017, scrie Libertatea 60 la sută din germani au intrat cu teamă în 2020. Aceasta reiese din cel mai recent sondaj comandat de postul public ARD. Migraţia şi protecţia climei sunt cele mai importante teme pentru cetăţeni. Tot mai puţini refugiaţi sosesc în Germania, în schimb vin tot mai mulţi studenţi şi oameni în căutare de lucru. Aceasta reiese din raportul actual privind migraţia, întocmit de guvernul federal, relatează Deutsche Welle De la 1 ianuarie 2020, vehiculele diesel Euro 3 nu mai pot circula prin Bruxelles. După data de 1 aprilie, proprietarii de vehicule poluante riscă o amendă de 350 de euro la fiecare trei luni. Sancţiunile nu se aplică însă vehiculelor utilizate în situaţii de urgenţă sau în operaţiuni de salvare de către poliţie, pompieri, armată şi protecţie civilă. Acestea au dreptul la o derogare, evitând plata amenzii, notează Știrile Protv Un vatman se folosește de tramvaiul la a cărui cârmă se află pentru a tampona un autoturism, al cărui șofer îl șicanase anterior, deplasându-se pe șine și frânând fără motiv în fața acestuia. Un scenariu aproape ireal, foarte greu de imaginat. Iată cum victima devine agresor. Cum a fost posibil? Cel mai grav a greșit Poliția Rutieră, pentru că întreține cu bună știință acest climat contravențional în trafic, scrie Republica Primăria din Ţibana, Iași a rămas în pagubă cu aproximativ 120.000 de lei în urma jafului de acum un an, şi a deschis zilele trecute proces pentru recuperarea prejudiciului. În tot acest timp, procurorii şi judecătorii au considerat că doi dintre cei trei hoţi merită să fie condamnaţi cu suspendare. Motivarea sentinţei scoate la iveală un detaliu în premieră: casierul primăriei e rudă cu unul dintre hoţi. Ironia supremă: unul dintre hoţi va trebui să presteze muncă în folosul comunităţii chiar la Primăria din care a furat seiful cu bani, notează Ziarul de Iași O femeie de 83 de ani a rămas fără economii, nu mai puțin de 4.200 de lei, după ce în casa acesteia au intrat două persoane necunoscute care au pretins că verifică instalația de apă potabilă. ”​În ansamblul populației, persoanele vârstnice reprezintă un grup vulnerabil în ceea ce privește victimizarea infracțională, atât prin prisma caracteristicilor lor biologice, cât și psihosociale”, explică polițiștii, conform Actual de Cluj USR ar beneficia de pe urma unor alegeri anticipate. În primul rând, și-ar formaliza alianța cu PLUS, formațiunea condusă de Dacian Cioloș care ar fi validată, astfel în Parlamentul național. Totodată, încheierea discuției despre candidații pe listele comune pentru Parlament și definitivarea candidaților pentru primăriile marilor orașe - miza localelor pentru alianța Barna-Cioloș - ar pune capăt, probabil, tensiunilor dintre cele două partide, scrie Europa Liberă