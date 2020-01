Subiectele zilei: Televiziunea iraniană, culmea tupeului: „Se poate spune că doborârea avionului e ceva normal“; Cristina a fost devastată de moartea tatălui ei, Cristian Țopescu. ”Mă întreb dacă ne-om mai vedea vreodată. Altfel, nimic n-are niciun sens”

Începând de astăzi, aparatul de propagandă a pornit la turaţie maximă pentru a băga mizeria sub preş şi a prezenta o crimă şocantă drept ceva normal! Drept urmare, a fost difuzat, în cadrul ştirilor, un interviu cu un cetăţean care insistă că doborârea avionului a fost o întâmplare nefericită, dar perfect normală, scrie Adevărul Stiti, zilele si noptile astea am stat numai pe net, pe youtube, sa-l vad si sa-l tot revad pe tatal meu, sa-l ascult. Nu simt ca a plecat in mod definitiv, nu procesez încă. Ieri dimineață m-am trezit cu un sentiment cumplit de neputință că vineri am plecat de la cimitir si l-am lasat acolo singur, în pământ. Iar acum simt ca tot crește în mine încă un sentiment. Printre ultimele cuvinte pe care mi le-a spus, cand inca mai putea vorbi, au fost : “Nu te lasa!” a scris, la acel moment dureros, Cristina Țopescu, relatează Libertatea „Ce mă surprinde că două săptămâni – nu i-a mai călcat nimeni pragul atâta vreme și asta mă șochează, pentru că și eu sunt destul de aproape de generația asta. E șocant că nu mai avea pe nimeni la aproape 60 de ani care să facă o vizită la ea de Crăciun”, a spus Lucian Mânduță potrivit Digi24 Ultima zi de vacanţă a şcolarilor a fost aglomerată şi pe pârtii şi pe unele şosele. Puţini au fost turiştii care au găsit, totuşi, o strategie ca să evite cozile infernale din trafic: şi-au prelungit sejurul, mulţumiţi că şi preţuri de săptămâna viitoare sunt ceva mai mici. De exemplu, trei zile de cazare la o pensiune din Azuga, pentru trei persoane, costă acum 1.400 de lei, în loc de 2.000, spun turiştii, potrivit Știrile Protv Cristian Tudor Popescu a criticat filmul „The Irishman”, în regia lui Martin Scorsese, despre care spune că este o colecție din toate filmele cu mafioți, în care actorii arată ca niște „morți galvanizați”. „De Niro arată ca un mort. Acest machiaj digital folosit în cazul lui De Niro, Joe Pesci și Al Pacino e groaznic. Oamenii arată ca niște morți galvanizați umblători. A zombie arată. Iar filmul este o colecție din toate filmele cu mafioți, se autopastișează domnul Scorseze, începând cu „Mean Streets”, continuând cu „Goodfellas”, „Casino” și cu ce mai vreți dvs, notează Republica Un ziar printat la Iaşi, “Zimbrulu și Vulturulu”, a devenit cel mai scump din lume, fiind estimat la circa un milion de dolari. Valoarea exemplarului gazetei este dată de faptul că a fost francată cu opt mărci poștale "Cap de bour" de 5 parale, din a doua emisiune din 1858. Coincidența a făcut ca acest exemplat să fie primul dintr-un teanc de ziare expediat la Galați, scrie Ziarul de Iași Sporurile pentru condiții de muncă ajungeau aproape la nivelul unui salariu mediu pe economie.Pe 30 martie 2019, în mandatul lui Petre Daea, salariile angajaților din Ministerul Agriculturii înregistrau sporuri uriașe. Petre Daea avea 21.840 de lei pe lună, adică 3.600 de euro. Directorul general adjunct primea un salariu de 16.820 de lei, dar și 2.416 lei „spor pentru condiții de muncă”, notează Newsweek Aproape trei sferturi dintre părinții care merg la spital cu copii cu stări febrile se așteaptă să primească o rețetă bazată pe antibiotic. „Acest lucru este greșit”, atrage atenția medicul pediatru Mihai Craiu, cel care a realizat, alături de rezidenții săi, sondajul a cărei concluzie o vede drept una îngriri, potrivit Republica România ocupă primul loc în Europa la decesele bicicliștilor pe șosele, raportat la mărimea populației. Cifrele Poliției Capitalei răstoarnă o percepție populară: accidentele rutiere în care sunt implicați bicicliștii din București se petrec în peste 70% din cazuri din vina bicicliștilor, nu a șoferilor. De asemenea, în 2019 au început să apară accidentele grave, provocate de utilizatorii de trotinete electrice, conform Europa Liberă