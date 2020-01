Subiectele zilei: Gândacul din cauza căruia nu mai facem autostrăzi. “E descompunător natural”; Un expert român îți arată cum ar putea criza din Iran să ducă la război

Diplomaţie de criză la Kremlin. Cancelara germană a discutat cu preşedintele Rusiei, între altele, despre focarele de conflict din Orientul Mijlociu. Merkel şi Putin au nevoie unul de altul, consideră Juri Rescheto. Drapelul Germaniei şi al UE au stat alăturate la conferinţa de presă comună susţinută la Kremlin de Angela Merkel şi Vladimir Putin. Ceva mai la distanţă era postat şi steagul Federaţiei Ruse. Este un detaliu mărunt, dar semnificativ. Se va schimba ceva după discuţiile purtate la Moscova? Va exista o apropiere în noul context internaţional între Rusia, Germania şi UE? Ar fi important, pe fundalul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu. Şi în Rusia există vorba: "spune-mi ce prieteni ai ca să-ţi spun cine eşti". Este adevărat că Angela Merkel şi Vladimir Putin nu sunt prieteni, dar ei sunt, probabil, parteneri. Şi în chestiuni economice şi în chestiuni politice. În ciuda sancţiunilor instituite de UE împotriva Rusiei, în ciuda uciderii unui cetăţean rus la Berlin, în ciuda anexării Crimeei şi a războiului din Donbas. În ciuda tuturor divergenţelor politice, cei doi lideri par să fie astăzi mai apropiaţi decât oricând. Aceasta fiindcă Merkel are nevoie de Putin, Europa are nevoie de Rusia, scrie DW

Am lucrat cu Cristina la ProTV, spre sfârșitul anilor `90. Mi-a rămas în amintire dorința ei uriașă de a învăța continuu meserie. Discutam înainte de emisiune despre cum se face jurnalismul, după care, în direct, urma proba practică, fără menajamente – de două-trei ori i-au dat lacrimile, era foarte sensibilă. De atunci, am rămas prieteni. Cristina Țopescu a fost un om fundamental bun și cinstit. Nu pot să cred că s-a sinucis. Dacă ar fi făcut asta, și-ar fi pus mai întâi câinii la adăpost, nu îi lăsa să moară de foame și de sete, conform Republica.ro

Nu doresc nimănui să simtă o asemenea frică. Akeem Ferguson se afla în buncăr atunci când membrii echipei sale au primit vestea care le-a dat fiori: şase rachete balistice iraniene se îndreptau în direcţia lor. „Mi-am luat arma, am lăsat capul în jos şi am încercat să îmi imaginez o scenă în care aş fi fericit – le cântam fiicelor mele. Apoi am aşteptat şi am sperat că orice ar fi urmat să se întâmple, să se întâmple repede. Eram 100% pregătit să mor”, spune sergentul american. Ferguson a supravieţuit, însă, neatins, împreună cu alţi soldaţi americani şi civili de la baza al-Assad din Irak, după un atac cu rachete balistice lansate de Iran în dimineaţa zilei de 8 ianuarie. A fost cel mai mare atac asupra unei baze care găzduia soldaţi americani din ultimele decenii. Soldaţii spun că faptul că nu au existat victime a fost un miracol, arată Digi24