Subiectele zilei: 10 situații abuzive în care ai fost pus la muncă în România și n-ai știut să te aperi; Primăria Sectorului 5 cheltuie 280.000 de euro pentru concerte, fasole şi cârnaţi de Mica Unire; Moartea Cristinei Ţopescu şi epidemia de singurătate din România. „Tehnologia ne-a însingurat”

Praf și pulbere: țara în care poluatul plătește. De săptămâni bune, calitatea aerului din București este comparabilă cu cea din metropolele australiene afectate de incendiile de păduri. Cote alarmante de poluare sunt măsurate mai ales în nopțile de weekend. Pe pagina Agenției Europene pentru Mediu, harta calității aerului din statele Europei este plină de puncte turcoaz, verzi, portocalii, roșii, maro sau violet. Marchează diversele niveluri ale poluării. O singură țară din Uniunea Europeană apare, pe respectiva hartă, plină exclusiv cu puncte negre, iar aceasta este România. Legenda hărții spune că punctele negre înseamnă că nu există raportări. România este un „eșec sistemic” din punct de vedere al monitorizării calității aerului, a decretat Comisia Europeană, la mijlocul anului trecut. De altfel, România va trebui să plătească până la 400.000 de euro penalizare pentru fiecare zi în care nu se respectă normele de mediu europene, odată ce procedurile de sancționare vor fi încheiate, relatează De săptămâni bune, calitatea aerului din București este comparabilă cu cea din metropolele australiene afectate de incendiile de păduri. Cote alarmante de poluare sunt măsurate mai ales în nopțile de weekend. Pe pagina Agenției Europene pentru Mediu, harta calității aerului din statele Europei este plină de puncte turcoaz, verzi, portocalii, roșii, maro sau violet. Marchează diversele niveluri ale poluării. O singură țară din Uniunea Europeană apare, pe respectiva hartă, plină exclusiv cu puncte negre, iar aceasta este România. Legenda hărții spune că punctele negre înseamnă că nu există raportări. România este un „eșec sistemic” din punct de vedere al monitorizării calității aerului, a decretat Comisia Europeană, la mijlocul anului trecut. De altfel, România va trebui să plătească până la 400.000 de euro penalizare pentru fiecare zi în care nu se respectă normele de mediu europene, odată ce procedurile de sancționare vor fi încheiate, relatează DW





Primăria Sectorului 5 cheltuie 280.000 de euro pentru concerte, fasole şi cârnaţi de Mica Unire. Peste un sfert de milion de euro a alocat Primăria Sectorului 5 pentru manifestările dedicate Zilei Principatelor Unite, 24 Ianuarie. Spre deosebire de anul trecut, când sărbătoarea Micii Uniri a scos din bugetul local aproximativ 42.000 de euro, fără TVA, anul acesta municipalitatea condusă de Daniel Florea va cheltui de aproape şapte ori mai mult, în jur de 280.000 de euro, fără TVA. Una dintre explicaţiile costului mărit e că evenimentul va ţine trei zile, între 24-26 ianuarie, incluzând, aşadar, şi ziua de naştere a lui Nicolae Ceauşescu. Potrivit caietului de sarcini publicat pe site-ul Centrului Cultural pentru Tineret „Ştefan Iordache”, subordonat Primăriei Sectorului 5, Mica Unire va fi sărbătorită în cele trei zile în Parcul Sebastian, de la ora 12.00 la ora 21.30, conform

Peste un sfert de milion de euro a alocat Primăria Sectorului 5 pentru manifestările dedicate Zilei Principatelor Unite, 24 Ianuarie. Spre deosebire de anul trecut, când sărbătoarea Micii Uniri a scos din bugetul local aproximativ 42.000 de euro, fără TVA, anul acesta municipalitatea condusă de Daniel Florea va cheltui de aproape şapte ori mai mult, în jur de 280.000 de euro, fără TVA. Una dintre explicaţiile costului mărit e că evenimentul va ţine trei zile, între 24-26 ianuarie, incluzând, aşadar, şi ziua de naştere a lui Nicolae Ceauşescu. Potrivit caietului de sarcini publicat pe site-ul Centrului Cultural pentru Tineret „Ştefan Iordache”, subordonat Primăriei Sectorului 5, Mica Unire va fi sărbătorită în cele trei zile în Parcul Sebastian, de la ora 12.00 la ora 21.30, conform Libertatea





Coşmarul căpitanului român găsit cu 10 tone de haşiş la bord după ce marinarii l-au luat prizonier: „Am tăiat o sticlă de plastic în jumătate ca să am cum mânca“. Un comandant român de nave este judecat în Italia pentru trafic de droguri, după ce marinarii l-au luat prizonier, iar la bordul vasului militarii italieni au găsit 10 tone de haşiş. Căpitanul spune că a trăit un coşmar în închisoare şi că autorităţile române au început să se ocupe foarte târziu de cazul lui. Un comandant român de navă a fost arestat în urmă cu aproape doi ani în Sicilia sub acuzaţia de trafic de droguri de mare risc. Românul spune că a fost victima marinarilor de pe propriul vas şi că încearcă în zadar de atunci să-şi dovedească nevinovăţia. Versiunea căpitanului român a fost ignorată de autorităţile italiene, iar începând din iunie 2018 şi până în iulie 2019 a stat închis în două închisori siciliene care ar fi fost controlate de mafia italiană: Piazza Lanza şi Luigi Bodenza. Ulterior a fost plasat în arest la domiciliu, începând cu 23 iulie 2019 şi până în decembrie 2019, când judecătorii italieni au decis să-l lase sub control judiciar, scrie

„Am tăiat o sticlă de plastic în jumătate ca să am cum mânca“. Un comandant român de nave este judecat în Italia pentru trafic de droguri, după ce marinarii l-au luat prizonier, iar la bordul vasului militarii italieni au găsit 10 tone de haşiş. Căpitanul spune că a trăit un coşmar în închisoare şi că autorităţile române au început să se ocupe foarte târziu de cazul lui. Un comandant român de navă a fost arestat în urmă cu aproape doi ani în Sicilia sub acuzaţia de trafic de droguri de mare risc. Românul spune că a fost victima marinarilor de pe propriul vas şi că încearcă în zadar de atunci să-şi dovedească nevinovăţia. Versiunea căpitanului român a fost ignorată de autorităţile italiene, iar începând din iunie 2018 şi până în iulie 2019 a stat închis în două închisori siciliene care ar fi fost controlate de mafia italiană: Piazza Lanza şi Luigi Bodenza. Ulterior a fost plasat în arest la domiciliu, începând cu 23 iulie 2019 şi până în decembrie 2019, când judecătorii italieni au decis să-l lase sub control judiciar, scrie Adevărul.ro





Călăul celor nenăscuți și cvadruplarea cinismului. Primarul orașului Târgu Mureș, Dorin Florea (ALDE), a făcut niște afirmații șocante. Dl Florea propune obligativitatea unei anchete sociale la care să fie supuse cuplurile ce vor să aibă copii. Dacă sunt găsiți respectivii ca fiind prea săraci, șomeri, insuficient educați sau prea tineri, atunci li se interzice prin lege, înțelegem, conceperea de copii. Cum anume se va face asta practic, dl Florea nu precizează. În cazul în care nu se respectă această lege, atunci statul confiscă copilul născut ilegal. Aceste idei ale dlui Florea vin direct din totalitarism, dar nu din nazism, cum văd că strigă mulți, ci din comunism. Criteriul care sintetizează cele 4 condiții puse de primar nu este rasa, ci clasa. Florea nu vorbește despre romi ca oameni cu pielea mai închisă la culoare, ci ca săraci. Comuniștii puneau la zid bogații și copiii lor, dl Florea vrea să-i împiedice să procreeze pe sărăntoci, potrivit Primarul orașului Târgu Mureș, Dorin Florea (ALDE), a făcut niște afirmații șocante. Dl Florea propune obligativitatea unei anchete sociale la care să fie supuse cuplurile ce vor să aibă copii. Dacă sunt găsiți respectivii ca fiind prea săraci, șomeri, insuficient educați sau prea tineri, atunci li se interzice prin lege, înțelegem, conceperea de copii. Cum anume se va face asta practic, dl Florea nu precizează. În cazul în care nu se respectă această lege, atunci statul confiscă copilul născut ilegal. Aceste idei ale dlui Florea vin direct din totalitarism, dar nu din nazism, cum văd că strigă mulți, ci din comunism. Criteriul care sintetizează cele 4 condiții puse de primar nu este rasa, ci clasa. Florea nu vorbește despre romi ca oameni cu pielea mai închisă la culoare, ci ca săraci. Comuniștii puneau la zid bogații și copiii lor, dl Florea vrea să-i împiedice să procreeze pe sărăntoci, potrivit Republica





Topul celor mai avuţi medici de familie ieșeni. Câştigă mai bine decât directorii de spitale. Medicul Mihai Iordache din Lunca Cetăţuii mai are un pic şi are pe listă 4.000 de pacienţi care numai într-o singură lună i-au adus jumătate de miliard de lei vechi. Într-un top al veniturilor medicilor de familie, pe locul doi se află Camelia Răcilă, din Paşcani. Medicul care a ratat coroniţa pentru numai 10.000 de lei este urmat de Gina Vornicu, din Lungani care şi ea adună peste 3.000 de pacienţi pe listă şi venituri lunare care depăşesc 36.000 de lei. În Top 10 pe ultimele şase luni ale anului trecut, în materie de deconturi pentru medicii de familie la Casa Asigurărilor de Sănătate, rămân aceleaşi nume. Doar ordinea variază uneori, de la o lună la alta. De altfel, o privire aruncată pe situaţia deconturilor din anii trecuţi arată că acest top nu s-a modificat din punct de vedere al beneficiarilor, ci doar au fost adăugate zerouri la capitolul deconturi. O creştere substanţială a apărut în luna iulie, când valoarea unui punct per capita a crescut la 7,87 lei, iar cea per serviciu la 3,67 de lei, adică după aplicarea unei majorări cu 30%, scrie

Câştigă mai bine decât directorii de spitale. Medicul Mihai Iordache din Lunca Cetăţuii mai are un pic şi are pe listă 4.000 de pacienţi care numai într-o singură lună i-au adus jumătate de miliard de lei vechi. Într-un top al veniturilor medicilor de familie, pe locul doi se află Camelia Răcilă, din Paşcani. Medicul care a ratat coroniţa pentru numai 10.000 de lei este urmat de Gina Vornicu, din Lungani care şi ea adună peste 3.000 de pacienţi pe listă şi venituri lunare care depăşesc 36.000 de lei. În Top 10 pe ultimele şase luni ale anului trecut, în materie de deconturi pentru medicii de familie la Casa Asigurărilor de Sănătate, rămân aceleaşi nume. Doar ordinea variază uneori, de la o lună la alta. De altfel, o privire aruncată pe situaţia deconturilor din anii trecuţi arată că acest top nu s-a modificat din punct de vedere al beneficiarilor, ci doar au fost adăugate zerouri la capitolul deconturi. O creştere substanţială a apărut în luna iulie, când valoarea unui punct per capita a crescut la 7,87 lei, iar cea per serviciu la 3,67 de lei, adică după aplicarea unei majorări cu 30%, scrie Ziarul de Iași





10 situații abuzive în care ai fost pus la muncă în România și n-ai știut să te aperi. Demnitatea persoanei trebuie respectată indiferent de ierarhia de la locul de muncă. De-a lungul vieții, am avut parte de diferite abuzuri la locul de muncă. Deși nu le-am tolerat și mi-am dat mereu demisia, nu am știut niciodată ce să fac din punct de vedere legal, ca să mă apăr. Nu cunoșteam drepturile angajatului și nici legile care mă protejau, iar majoritatea colegilor mei se confruntau cu aceeași lacună. Dar nu este greu să dai în judecată un angajator că nu ți-a respectat drepturile. Costul procesului poate fi zero, dacă te reprezinți singur și nu ai nevoie de o expertiză contabilă pentru drepturi salariale (care poate începe de la 1 500 lei). În cazul în care vrei să apelezi la ajutorul unui avocat, onorariul acestuia este de minimum o mie de lei, arată

Demnitatea persoanei trebuie respectată indiferent de ierarhia de la locul de muncă. De-a lungul vieții, am avut parte de diferite abuzuri la locul de muncă. Deși nu le-am tolerat și mi-am dat mereu demisia, nu am știut niciodată ce să fac din punct de vedere legal, ca să mă apăr. Nu cunoșteam drepturile angajatului și nici legile care mă protejau, iar majoritatea colegilor mei se confruntau cu aceeași lacună. Dar nu este greu să dai în judecată un angajator că nu ți-a respectat drepturile. Costul procesului poate fi zero, dacă te reprezinți singur și nu ai nevoie de o expertiză contabilă pentru drepturi salariale (care poate începe de la 1 500 lei). În cazul în care vrei să apelezi la ajutorul unui avocat, onorariul acestuia este de minimum o mie de lei, arată Vice.ro





Moartea Cristinei Ţopescu şi epidemia de singurătate din România. „Tehnologia ne-a însingurat”. Ne confruntăm cu o epidemie de singurătate, iar soluţia care trebuie găsită trebuie să aibă o componentă politică şi socială, e de părere politologul Cristian Pîrvulescu. Invitat în platoul Jurnalului de Seară de la

„Tehnologia ne-a însingurat”. Ne confruntăm cu o epidemie de singurătate, iar soluţia care trebuie găsită trebuie să aibă o componentă politică şi socială, e de părere politologul Cristian Pîrvulescu. Invitat în platoul Jurnalului de Seară de la Digi24 , Pîrvulescu spune că moartea solitară a Cristinei Ţopescu este o tragedie care se poate repete şi în alte cazuri dacă societatea în care trăim nu găseşte un răspuns la efectele perverse ale revoluţiei tehnologice din ultimii ani. ”Suntem în faţa unei revoluţii tehnologice care ne-a luat pe nepregătite deşi o aşteptam. Mulţi dintre noi o aşteptam, dar ne-a luat pe nepregătite şi n-avem răspunsuri coerente pentru ea. Timp de 300 de ani am încercat să apărăm viaţa privată, să ne protejăm viaţa privat şi, dintr-o dată, viaţa noastră privată, într-o generaţie, o generaţie şi jumătate, a început să fie expusă, să nu mai fie niciun fel de respect faţă de viaţa privată”, spune Cristian Pîrvulescu.